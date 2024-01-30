Україна вже 31 січня може отримати найновітніші бомби GLSDB від Пентагону. Їх ще немає на озброєнні навіть у США, - Politico. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні
Україна може в середу отримати від Америки найновітніші реактивні снаряди GLSDB у рамках анонсованих торік постачань. Цієї бомби ще немає на озброєнні навіть у США.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Politico.
Американський посадовець на умовах анонімності заявив Politico, що GLSDB з радіусом ураження понад 150 кілометрів стануть "значним потенціалом для України" й забезпечать можливість завдавати ударів у глибшому тилу російських сил.
Про постачання цих керованих авіабомб США оголосили в лютому 2023 року. Та позаяк це нова зброя, якої досі немає на озброєнні навіть в американської армії, вона мала пройти випробування. Через це терміни надання GLSDB були зрештою відкладені.
GLSDB – це бомба з наведенням за допомогою GPS, здатна долати електронні перешкоди, використовуватися за будь-яких погодних умов. Її також можна використовувати проти бронетехніки.
GLSDB мають дати змогу українським військовим вражати цілі на вдвічі більшій відстані, ніж ракети, які вони зараз випускають з високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), що постачаються США, і змусить Росію перемістити свою логістику ще далі від лінії фронту.
Будь ласка, зачекайте...
Амеры решили испытания оружия проводить в полевых условиях, на кацапчиках
В добрый путь!
А тут ось воно , що.
ЗСУ вирішили передати трохи зброї
Ну треба вляпатись у якийсь скандал міжнародного рівня , бо інакше кремлівські хозяї не зрозуміють
https://www.youtube.com/watch?v=sJLSq-15pvc&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82