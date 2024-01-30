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бомба (159) зброя (5771) допомога (5236) США (14537)

Україна вже 31 січня може отримати найновітніші бомби GLSDB від Пентагону. Їх ще немає на озброєнні навіть у США, - Politico. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

бомба,glsdb

Україна може в середу отримати від Америки найновітніші реактивні снаряди GLSDB у рамках анонсованих торік постачань. Цієї бомби ще немає на озброєнні навіть у США.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Politico.

Американський посадовець на умовах анонімності заявив Politico, що GLSDB з радіусом ураження понад 150 кілометрів стануть "значним потенціалом для України" й забезпечать можливість завдавати ударів у глибшому тилу російських сил.

Про постачання цих керованих авіабомб США оголосили в лютому 2023 року. Та позаяк це нова зброя, якої досі немає на озброєнні навіть в американської армії, вона мала пройти випробування. Через це терміни надання GLSDB були зрештою відкладені.

GLSDB – це бомба з радіусом ураження понад 150 кілометрів

GLSDB – це бомба з наведенням за допомогою GPS, здатна долати електронні перешкоди, використовуватися за будь-яких погодних умов. Її також можна використовувати проти бронетехніки.

GLSDB мають дати змогу українським військовим вражати цілі на вдвічі більшій відстані, ніж ракети, які вони зараз випускають з високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), що постачаються США, і змусить Росію перемістити свою логістику ще далі від лінії фронту.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+40
Протестуємо на свинопиких… найкраща реклама буде…
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30.01.2024 21:59
+25
Давайте говорити про те, що точно буде. А не те, що може, або не може. Бо щось останні дні оці качельки трошки втомили. Тут тауруси не дають, хоча про них вже 100500 було новин що ось вже ось в карман поклали. А тут новітні бомби які навіть США на озброєння ще не взяло, ага...
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30.01.2024 22:00
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30.01.2024 21:58 Відповісти
А ще з одним ноликом нічого немає???
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30.01.2024 22:46 Відповісти
это еще не победа но ФУЯСЕ!
Амеры решили испытания оружия проводить в полевых условиях, на кацапчиках
В добрый путь!
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30.01.2024 23:58 Відповісти
а с СУ-24 бомбочка полетит как дети в школу! 150 км!!
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30.01.2024 23:59 Відповісти
Що ти несеш? При чому тут Су-24?
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31.01.2024 01:38 Відповісти
Це для HIMARS. Для авіації звичайна GBU-39 (SDB 1), довжиною 1,80 м, а не 3,91 м як ця. Їх вже тисячі поставили собі і продали по міру. Але треба JAS-39 Gripen чи F-16 Fighting Falcon. Будєм подождать.
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31.01.2024 02:54 Відповісти
Так все правильно! НАТО ж 70 років готувалося оборонять Європу від нападу? От хай і обороняють Заодно і "обкатають в бойових умовах" нову зброю Це роблять різні виробники ще з 22-го року Британці провели випробування одного з ЗРК на кілька місяців раніше ніж оголосили про його поставки в Україну Спочатку привозять один-два комплекси Проводять "пристрілку" і якщо працює нормально - приймають рішення про "серію"
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31.01.2024 03:46 Відповісти
Протестуємо на свинопиких… найкраща реклама буде…
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30.01.2024 21:59 Відповісти
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30.01.2024 22:28 Відповісти
Давайте говорити про те, що точно буде. А не те, що може, або не може. Бо щось останні дні оці качельки трошки втомили. Тут тауруси не дають, хоча про них вже 100500 було новин що ось вже ось в карман поклали. А тут новітні бомби які навіть США на озброєння ще не взяло, ага...
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30.01.2024 22:00 Відповісти
у тому й сенс, дають на випробування, де ж їх ще випробувати?
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30.01.2024 22:46 Відповісти
Мост! Стой, раз-два!
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30.01.2024 22:00 Відповісти
Для моста оч мало,бч 93 кг,ну а для остального норм
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30.01.2024 22:13 Відповісти
И дальность около 150 км. Там нужно минимум в два раза больше.
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30.01.2024 22:39 Відповісти
Но єсть нюанс. Та трирежимний детонатор. Повітряний підрив, контактний підрив, заглублений підрив - коли вона прибиває більше метра бетона. Гарного бетона, не кацапського покладеного узимку таджиками. Подивись The GBU-39 Small Diameter Bomb чи Ground Launch Small Diameter Bomb GBU39 HIMARS | MLRS | How it Works GLSDB
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31.01.2024 03:11 Відповісти
Дай Боже це це не було новою порожньою балаканиною.
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30.01.2024 22:01 Відповісти
По *ОПе с предателями тоже долетят, когда понадобится. Уже скоро !!!
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30.01.2024 22:02 Відповісти
Правило: якщо пишуть "в середу отримати", то потрібно вже сьогодні дивитися, де в орді рвануло.
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30.01.2024 22:03 Відповісти
американці з "глобал хоука" будуть спостерігати за випрбовуваннями.
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30.01.2024 22:03 Відповісти
Кацапські сфінктери завібрували.
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30.01.2024 22:03 Відповісти
Та закрийте курвa вже рoта(((Ще скажіть в яку бригаду((((
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30.01.2024 22:04 Відповісти
та в яку, це вже всі знають - у 27-у бригаду імені Калнишевського і в 107-у Кременчуцьку.
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30.01.2024 22:13 Відповісти
а от нашо ви швейцарцям секрети розкриваєте?
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30.01.2024 22:37 Відповісти
ну как бы понятно, что в бригаду тактической авиации, других то нет. А сколько тех бригад и где они базируются кацап знает гораздо лучше нас с вами.
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31.01.2024 01:34 Відповісти
Чукча не читатель, он писатель? До чого тут авіація?
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31.01.2024 01:43 Відповісти
GLSDB мали бути в Україні ще рік тому назад. тому радіти будемо, коли від неї здохне перший кацап.
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30.01.2024 22:09 Відповісти
Вони повинні були поставлятися не раніше листопада 2023 р.
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31.01.2024 01:45 Відповісти
Ключове слово - може!
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30.01.2024 22:10 Відповісти
Гарна штучка!!! Тільки одне бажання щоб їх було як найбільше!!! Це буде щось......!!!!
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30.01.2024 22:13 Відповісти
Прибудут своим ходом?
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30.01.2024 22:13 Відповісти
К кацапам? Да.
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31.01.2024 01:36 Відповісти
Як вони вже остогидли своїм розголосом! Як навмисно!
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30.01.2024 22:14 Відповісти
Это боеприпас для HIMARS, а не управляемая бомба.
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30.01.2024 22:16 Відповісти
Их делают из обычных авиационных бомб, приделывая им движок и крылья
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30.01.2024 22:22 Відповісти
Майже. Їх роблять із плануючих керованих бомб у яких вже є свої крила і керуючі поверхні. А то що на двіжкє М26 має назву стабілізатор, а не крила.
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31.01.2024 03:17 Відповісти
З звичайних плануючих авіаційних бомб.)
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31.01.2024 14:29 Відповісти
А те що зі звичайних бомб має назву Joint Direct Attack Munition (JDAM). Максимальна відстань 30 км, якщо пускати з літака на висоті 10 км. Нам такоє нє надо. То бомбіть барадатих у яких крім ПЗРК ніякого ПВО немає. А в наявності є мильйони звичайних бомб стандарта NATO.
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31.01.2024 03:23 Відповісти
Чому це нам такое не надо?? В рашистів ПВО не вистачить збивать мільони JDAM
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31.01.2024 14:30 Відповісти
Вдумчиво прочитайте на что отвечаете. Там кратко, но вся информация есть. У кацапав не хватит ПВО на миллионы JDAM (которых у нас нет, ни самих JDAM, ни систем управления и интеграции их в самолеты, ни даже самих бомб на которые цепляется JDAM). Но с лихвой хватит ПВО на десятки носителей JDAM, которые неминуемо будут подставляться под это ПВО в силу самих характеристик конструкции JDAM.
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31.01.2024 15:31 Відповісти
Для основної маси, хто тут пише це важко зрозуміти.
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31.01.2024 01:48 Відповісти
А я то думаю чого це ОПа дЄрмака вирішила звільнити Залужного

А тут ось воно , що.

ЗСУ вирішили передати трохи зброї

Ну треба вляпатись у якийсь скандал міжнародного рівня , бо інакше кремлівські хозяї не зрозуміють
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30.01.2024 22:21 Відповісти
Мабуть гарні - якшо іх РЕБи не беруть
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30.01.2024 22:22 Відповісти
Второй год перечисляют виды вооружений, которые США может передать. Уже каждая пенсионерка наизусть выучила их тактико-технические характеристики, а война по-прежнему ведётся пехотой, вооружённой калашами.
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30.01.2024 22:22 Відповісти


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30.01.2024 22:24 Відповісти
нізя.
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30.01.2024 22:29 Відповісти
...але якщо дуже захотіти, то мона.
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30.01.2024 22:43 Відповісти
ні, не мона. Бо усілякі жиписи-трекери.... Ми можемо зараз хіба що намагатись попасти за 600 км "рапунцелем" у ректифікаційну колону заввишки 40 метрів і діаметром чотири метри.
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30.01.2024 23:04 Відповісти
Ну назвати бомбу Бандера-2024, написати made in Ternopil, і буде мона.
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30.01.2024 23:18 Відповісти
нажаль, це не працює. А "бобри" та різні "мороки" десь притулились на зиму у затишних блекбоксах, і може і не захочуть звідти вилазить. До них же Сторч не їде.
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30.01.2024 23:28 Відповісти
До Воронежа не добиває.Але нічого,кацапи самі ***********
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30.01.2024 22:48 Відповісти
До балтимора добивает.
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31.01.2024 00:49 Відповісти
кацапы-оккупанты - строгая приёмная комиссия нового вооружения и будет максимально объективна
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30.01.2024 22:25 Відповісти
Ага. Акт о приемке подписывают выжившие члены.
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30.01.2024 23:19 Відповісти
Що за маячні навіщо завжди розповідати що вони дають. Треба вчитись у кацапів там завжи брешуть. КРаще б написали на той ракеті ,, вироблено в Україні,, або ..паляниця, і сказали щоб по рашці били.
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30.01.2024 22:26 Відповісти
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30.01.2024 22:43 Відповісти
На жаль вони прибудуть не завтра, а післязавтра 01.02.2024.
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30.01.2024 22:52 Відповісти
Настоящая цель не победа Украины...
https://www.youtube.com/watch?v=sJLSq-15pvc&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
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30.01.2024 22:54 Відповісти
Кацапа, узбагойся.
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30.01.2024 23:25 Відповісти
Мавзолейные обезьяны Вермахта боятся до сих только имени Степан Бандера...а вы про какие то Джавелины и прочие Томагавки...не пугайте Плешивого ЧМОшника питерской помойки путлера 😁он пышно отметил блокаду чЛенинграда 2 дня назад...
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30.01.2024 23:44 Відповісти
Обещания, обещания...., их столько было, что Украина давно должна была победить....
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31.01.2024 00:02 Відповісти
Задача Украины не просто выгнать кацапов, а и оторвать им хотелки воевать с кем либо в будущем. Чем больше шизанутых рашистов перемолоть, тем меньше их останется.
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31.01.2024 00:11 Відповісти
так у них типа денег для нас нет. Как же их дадут?
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31.01.2024 00:44 Відповісти
На испытания. ПС, Во временнае ползование.
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31.01.2024 00:52 Відповісти
Ага! "Во временное" (Як самогон у фільмі ""Зелений фургон") Покориствався "врємєнно" - і нема!
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31.01.2024 03:51 Відповісти
Чому не повідомляють маршрут доставки і точні координати зберігання?
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31.01.2024 06:01 Відповісти
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31.01.2024 08:41 Відповісти
 
 