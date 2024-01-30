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Пріоритетом є посилення контролю і прозорості в питаннях використання допомоги, - Умєров провів зустріч із генеральним інспектором США Сторчем. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч з Генеральним Інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем, провели бесіду про посилення контролю за використання безпекової допомоги і підписали спільний меморандум.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Міністр зазначив: "Надзвичайно важлива зустріч з Генеральним Інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем у Києві.

Поінформував про інституційні трансформації, що тривають в міністерстві, в тому числі щодо запровадження системи нагляду, менеджменту ризиків, відповідності і запобіганню корупції в сфері закупівель.

Посилення контролю і прозорості в питаннях використання безпекової допомоги, яка надається нашій державі, є пріоритетом.

Для ще більш ефективної подальшої співпраці підписали Меморандум про взаєморозуміння між Головною інспекцією Міністерства оборони України та офісом Генерального інспектора Міністерства оборони США.

Переконаний, що це сприятиме подальшому зміцненню довіри у відносинах з американською стороною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призначили Сторча очільником групи з нагляду за використанням в Україні військової допомоги

Сторч, Умєров
Сторч, Умєров
Сторч, Умєров

Сторч, Умєров, контроль

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
tZE inform

@tZEinform

Умєрова ткнули ноcом в допомогу США, яка лежить на складах, бо вкрасти її не можна, а віддавати у війська шкода.
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30.01.2024 23:08
+7
Чистіть зброю та тримайте порох сухим
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30.01.2024 23:05
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Як там Лесь писав "мій привиде, .... не робим ми растьот процент жиров у маслє..."
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30.01.2024 23:04 Відповісти
зате либиться, як лавров в стійлі.
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30.01.2024 23:18 Відповісти
Останнє фото порвало
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31.01.2024 06:12 Відповісти
Такий же,як із Зелі президент!
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31.01.2024 08:28 Відповісти
Чистіть зброю та тримайте порох сухим
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30.01.2024 23:05 Відповісти
Над Києвом чисте небо....
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30.01.2024 23:11 Відповісти
Звучить, як "архіважна усіліть і углубіть"...
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30.01.2024 23:07 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

Умєрова ткнули ноcом в допомогу США, яка лежить на складах, бо вкрасти її не можна, а віддавати у війська шкода.
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30.01.2024 23:08 Відповісти
Клоуни ці американці!

В США узаконена корупція, те ще ми називаєм "закупівля по завищеним цінам" у них це норма. Снаряди 155мм, уже виросли в ціні в 6 раз.

Один Танк Абрамс коштує як 600 автомобілів Тойота Камрі.

Трильйони долларів потрачені, а зброї дифіцит.
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30.01.2024 23:11 Відповісти
Ні. Це вільний ринок думаю. Якщо ці підприємства приватні, то вони можуть ставити ціни на свою продукцію які хочуть.
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30.01.2024 23:13 Відповісти
Це твій порноактор « ЯНЕТРЯПКА « КРИШУЄ ВСІХ МАРОДЕРІВ резнікова, ермаків , ТАТАРОВА, Резніченко,Старуха , які вкрали МІЛЛІАРДИ і з ним в долі !
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30.01.2024 23:50 Відповісти
яка держава, такі і яйця по 17.
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31.01.2024 06:40 Відповісти
по фото якось не видно, що аудиторам вдалсь цю шоблу сторчма поставить, бо умєров либу давить. Значить будуть і далі умєрєнно тирить.
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30.01.2024 23:20 Відповісти
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30.01.2024 23:41 Відповісти
Зезрадника треба негайно заарештувати , воно возомніло з себе недолуге мразотне створіння , що всесильний диктатор ***** , або СРАЛІН ? Задовбали всіх , гірше кацапів
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30.01.2024 23:56 Відповісти
Що вони підписуть?
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30.01.2024 23:44 Відповісти
А єрмак з татаровим, де прогуляли цю зустріч?? Мабуть Умеров заборони їх пускати, як не, як Міноборони, а не охвіс на Банковій …
До США за гроші з ДУС літав, щоб фотки зробити, а тут приїхали інспектувати заради ПРАВДИ із США, а єрмака, і немає на фото!!

Мабуть, щось боїться..
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30.01.2024 23:45 Відповісти
В Умерова, дивна радість, із сльозами на очах…
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30.01.2024 23:46 Відповісти
Якби замість амерів були японці! Та прописали б нашим у випадку крадійства пункт про обов'язкове сеппуку !
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30.01.2024 23:59 Відповісти
Чи їздять генеральні інспектори США по інших країнах,де надається військова допомога? Ото ж!
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31.01.2024 08:33 Відповісти
 
 