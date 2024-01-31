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Наслідки атаки "шахедів" на Харків: 3 людини зазнали травм. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Близько 22.40 30 січня росіяни вдарили "шахедами" по житлових кварталах Харкова, сталися пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДСНС України

"Горіли дах приватного житлового будинку, гаражі, 2 легкових автомобілі, дах двоповерхової та приміщення адміністративної будівлі. Загальна площа усіх пожеж склала близько 100 кв.м. Крім того, пошкоджені поруч розташовані багатоповерхові житлові будинки та торговельний заклад", - розповіли рятувальники.

За даними МВС України, ворог завдав ударів по цивільних об’єктах у двох районах Харкова.

"85-річний чоловік отримав осколкові поранення, першочергову допомогу йому надали співробітники полку поліції особливого призначення, 44-річний чоловік зазнав контузії, у ще одного чоловіка — гостра реакція на стрес", - додали в МВС.

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Наслідки атаки шахедів по Харкову
Наслідки атаки шахедів по Харкову
Наслідки атаки шахедів по Харкову
Наслідки атаки шахедів по Харкову
Наслідки атаки шахедів по Харкову

Автор: Марина Макєєва
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Хто би зміг подумати, що найбільше хвашистів та бандерівців на Слобожанщині! Гєпа, мабуть, у труні перевертається від такої несподіванки...
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31.01.2024 09:00 Відповісти
 
 