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Кіровоградщина (442) Миколаївська область (1846) обстріл (21421)

Вночі ворог вкотре атакував південь України, 7 "шахедів" сбила ППО, одна особа дістала поранення. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Вночі 31 січня  ворог знов вдався до дронового терору південних регіонів України, є влучання в Миколаївській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Вночі підрозділи ППО Сил оборони півдня збили 7 БпЛА типу "Shahed-131/136": 5 на Миколаївщині й 2 на Кіровоградщині.

" Внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Триває ліквідація пожежі. Цивільний охоронець торговельного павільйону дістав поранення, його госпіталізовано до реанімації", - йдеться в повідомленні.

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Атака шахедів, наслідки на півдні
Атака шахедів, наслідки на півдні
Атака шахедів, наслідки на півдні
Атака шахедів, наслідки на півдні

Автор: Марина Макєєва
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Слава нашим героям ППО! А що таке "сбила..."?
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31.01.2024 07:45 Відповісти
"...7 "шахедів" сбила ППО..." - шанові панове цензори будь-ласка перевіряйте правильність написання українських слів. Подружіться з граматикою та правописом української мови. Неприємно читати український текст з грубими помилками в словах. Або читати в українському тексті кацапські слова, наприклад «сбила», бо українською правильно буде "...7 "шахедів" збила ППО..."
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31.01.2024 12:39 Відповісти
 
 