Вночі ворог вкотре атакував південь України, 7 "шахедів" сбила ППО, одна особа дістала поранення. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Вночі 31 січня ворог знов вдався до дронового терору південних регіонів України, є влучання в Миколаївській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.
Вночі підрозділи ППО Сил оборони півдня збили 7 БпЛА типу "Shahed-131/136": 5 на Миколаївщині й 2 на Кіровоградщині.
" Внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Триває ліквідація пожежі. Цивільний охоронець торговельного павільйону дістав поранення, його госпіталізовано до реанімації", - йдеться в повідомленні.
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G.I. Jane 777
показати весь коментар31.01.2024 07:45 Відповісти Мені подобається 2
Taras Wernigora
показати весь коментар31.01.2024 12:39 Відповісти Мені подобається 1
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