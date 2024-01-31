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армія рф (13581) війна (56949) ліквідація (1997) знищення (4247) техніка (1333)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 385 230 осіб (+1090 за добу), 6310 танків, 9195 артсистем, 11757 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 385 230 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 385230 (+1090) осіб,
  • танків - 6310 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 11757 (+32) од,
  • артилерійських систем - 9195 (+51) од,
  • РСЗВ - 974 (+2) од,
  • засоби ППО - 663 (+0) од,
  • літаків - 332 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7100 (+16),
  • крилаті ракети - 1846 (+0),
  • кораблі /катери - 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12231 (+40) од,
  • спеціальна техніка - 1452 (+4)

Втрати окупантів за добу

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Ранок починається не з кави.Слава ЗСУ.
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31.01.2024 08:26
+16
Минув 3629 день москальсько-української війни.
139!! одиниць техніки та 1090!! чумардосів.
Арта 53!!, броня 42!, логістика 40!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 4!.
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 42500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 385 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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31.01.2024 08:52
+15
Сто сорок залізяк, охреніти ! Слава ЗСУ, ❤️ слава Україні!
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31.01.2024 08:34
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Ранок починається не з кави.Слава ЗСУ.
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31.01.2024 08:26 Відповісти
А тепер можна й каву
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31.01.2024 08:34 Відповісти
У кацапав патєрь нєт, фсьо па-плану
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31.01.2024 08:33 Відповісти
Сто сорок залізяк, охреніти ! Слава ЗСУ, ❤️ слава Україні!
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31.01.2024 08:34 Відповісти
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31.01.2024 08:43 Відповісти
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31.01.2024 08:44 Відповісти
51 артсистема!!!!
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31.01.2024 08:51 Відповісти
Стільки ж було 23-го, а на наступний день було вже 61 ствол, на завтра потрібен такий же повтор, можна й більше - тоді буде друге місце по арті за місяць з початку війни, назараз 713 стволів і це третій показник. Більш реалістичні шанси вийти в лідери у авто - на сьогодні 901 од. по переду 915 (березень 22) і 935 (грудень 23). Ну а по спецтехніці хоч нуль, хоч 15 (буде добовий рекорд) - вона вже давно займає перше місце як за місяць, на разі 175 одиниць (це більше ніж за весь 22-й рік, що правда тоді не до спецтехніки було, нищили броню, та і дронів було катма, а відправлять Байрактар вглиб під кацапське ППО - було б повной дурістю)
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31.01.2024 11:55 Відповісти
Минув 3629 день москальсько-української війни.
139!! одиниць техніки та 1090!! чумардосів.
Арта 53!!, броня 42!, логістика 40!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 4!.
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 42500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 385 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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31.01.2024 08:52 Відповісти
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31.01.2024 08:55 Відповісти
більше ніж 10 Зажопінськів та 33 Усть-Пердюйська
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31.01.2024 08:56 Відповісти
О як "Генерал Погода" розвоювався! Писав ще тиждень тому - на небі "молодик" На нижньому рогу "висить відро і не падає" Значить місяць буде малохмарним і з малою кількістю опадів А це - найкраща погода для дронів - як розвідувальних так і ударних Тому кацапам важко ховать артилерію на позиціях і колони на марші Та й "м"ясу" у наступі важко сховаться посеред поля
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31.01.2024 09:03 Відповісти
ЗСУ окончательно засыпали земелькой 5-й котлован с уничтоженными свиноцабаками...\равный площади футбольного поля...\
пошёл на заполнение уже 6-й котлован...
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31.01.2024 10:09 Відповісти
У лемінгів "день сурка"... І арту потягли за собою., та й інший реманент..
Слава Героям! Слава ЗСУ!
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31.01.2024 09:05 Відповісти
Схоже що Хутін все таки реально вирішив воювати до останнього кацапа
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31.01.2024 09:10 Відповісти
Це ми воюємо до останнього кацапа на нашій землі, а х.ло хоче воювати до останнього українця.
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31.01.2024 09:29 Відповісти
в 2022 - 343,1/2 свиноцабак в сутки, ЗСУ отправляло на переработку в белые жугули...
в 2023 - 694 свиноцабак в сутки, ЗСУ отправляло на концерт Кабздона...
за 706 дня - 545,65 свиноцабаки в сутки, перерабатывалось ЗСУ на фарш...
ну а пока в январе - 840 свиноцабаки в сутки, закончили своё существование извращённым способом самоубийства...
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31.01.2024 10:27 Відповісти
 
 