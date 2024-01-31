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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 385 230 осіб (+1090 за добу), 6310 танків, 9195 артсистем, 11757 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 385 230 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 385230 (+1090) осіб,
- танків - 6310 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 11757 (+32) од,
- артилерійських систем - 9195 (+51) од,
- РСЗВ - 974 (+2) од,
- засоби ППО - 663 (+0) од,
- літаків - 332 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7100 (+16),
- крилаті ракети - 1846 (+0),
- кораблі /катери - 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12231 (+40) од,
- спеціальна техніка - 1452 (+4)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
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139!! одиниць техніки та 1090!! чумардосів.
Арта 53!!, броня 42!, логістика 40!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 4!.
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 42500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 385 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
пошёл на заполнение уже 6-й котлован...
Слава Героям! Слава ЗСУ!
в 2023 - 694 свиноцабак в сутки, ЗСУ отправляло на концерт Кабздона...
за 706 дня - 545,65 свиноцабаки в сутки, перерабатывалось ЗСУ на фарш...
ну а пока в январе - 840 свиноцабаки в сутки, закончили своё существование извращённым способом самоубийства...