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На Київщині та у низці регіонів була тривога через загрозу балістики (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зранку 31 січня у низці регіонів Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - зазначають Повітряні сили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО знищили 14 "шахедів" з 20, - Повітряні сили

Наразі актуальна карта тривог така:

Відбій тривоги

Станом на 8.55 карта тривог була така:

Повітряна тривога

Автор: Ірина Дашківська
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А до чого цей заголовок? Тим паче Повітряні сили України цього не писали. Цензор, не придумувати і не перебільшувати і не відокремлювати окремі області, бо Україна цільна,а не складається з Київщини і решти. Мораль спить
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31.01.2024 09:04 Відповісти
Скажу по секрету, тільки нікому не кажи, але це не Цензор оголошує повітряну тревогу.

Може тобі зайнятися редакційною політикою сайту?
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31.01.2024 09:11 Відповісти
Зайди до лікаря,бо тобі скинули сторінку про ботів,а ти так і не зрозуміла, що ти просто платнаиє товарка,а не реальний дописувач .По темі щось є,бо унизу анонсу рівно те що Повітряні сили України написали, а решта то від Цензор. Читати умієш? Я не Залужний і не Порошенко і навіть не Кличко, щоб ходити за моїми коментами. З твоєї сторони коко,це уже хвороба
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31.01.2024 09:28 Відповісти
Валька, не хами, бо прокляну.
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31.01.2024 09:31 Відповісти
Дніпропетровська і Запоріжжя наразі в зоні атаки. Слідуйте даним.
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31.01.2024 09:41 Відповісти
 
 