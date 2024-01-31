Доба на Харківщині: атака "шахедів" по Харкову, ракетні удари по Коротичу та Лісному, обстріли КАБами Грачівки, 4 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби окупанти з артилерії та мінометів обстріляли понад 17 населених пунктів Харківщини, здійснили атаку "шахедів" на обласний центр, КАБами атакували село Грачівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 22.45 ворог "шахедами" завдав ударів по цивільних об’єктах Слобідського та Салтівського районів Харкова. Окупанти випустили 6 ворожих БПЛА, зафіксовані 4 влучання. Четверо цивільних громадян постраждали - три чоловіки й одна жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби окупанти завдали артилерійських та мінометних ударів по понад 17 населених пунктах області, серед яких Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове, Мала Вовча, Уди, Вовчанськ. Авіаудари зафіксували в с. Устинівка.

30 січня о 10.30 ворог обстріляв КАБами приватне підприємство у с. Грачівка. О 13.00 з артилерії росіяни обстріляли с. Моначинівка, пошкоджено приватний будинок, о 12.20 ракетою Х-59 поцілили по с. Коротич.

"Близько 13.00 у Вовчанську внаслідок мінометного удару пошкоджено приватний будинок. Близько 16.26 здійснено ракетний обстріл С-300 с. Лісне Дергачівського району. Без руйнувань і постраждалих", - додав Синєгубов.

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Ввечері під ворожими ударами опинилися села Лісне, Івашки та Лиман. Ворог завдав ракетного удару (ймовірно Іскандером-М) по селу Лісне о 18.55, без постраждалих. Близько 19:30 окупанти з артилерії обстріляли с.Івашки, пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки. О 00:30 у с. Лиман пошкоджено приватний будинок, потерпілих немає.





