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Ворог ударив по Покровську, 6 людей поранено, пошкоджено будинки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

30 січня близько 22.00 ворог вдарив по центральній частині Покровська Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, поранень зазнали 6 місцевих мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Покровської міської ради.

Наслідки удару по Покровську 

Як зазначається, станом на 8 ранку до контактного центру вже надійшло 40 заявок щодо наявних пошкоджень житлових приміщень покровчан.

Бригади комунальних служб роблять оцінку масштабів руйнувань у Покровську після чого розпочнуть виконання відновлювальних робіт.

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Наслідки обстрілу Покровська
Пошкодження у Покровську
Будинок у Покровську після обстрілу

Автор: Ірина Дашківська
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