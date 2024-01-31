Ворог ударив по Покровську, 6 людей поранено, пошкоджено будинки. ФОТО

30 січня близько 22.00 ворог вдарив по центральній частині Покровська Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, поранень зазнали 6 місцевих мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Покровської міської ради.

Наслідки удару по Покровську

Як зазначається, станом на 8 ранку до контактного центру вже надійшло 40 заявок щодо наявних пошкоджень житлових приміщень покровчан.

Бригади комунальних служб роблять оцінку масштабів руйнувань у Покровську після чого розпочнуть виконання відновлювальних робіт.

Також читайте: Доба на Харківщині: атака "шахедів" по Харкову, ракетні удари по Коротичу та Лісному, обстріли КАБами Грачівки, 4 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж





