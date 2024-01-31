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війна (56949) СБУ (10084) Сумська область (2243)

Готував прорив російських ДРГ та розвідував місця розміщення ЗСУ: СБУ затримала агента ФСБ у Сумах. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Служба безпеки затримала "на гарячому" агента ФСБ, який розвідував місця базування Сил оборони на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, агент намагався виявити локації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ, які задіяні у захисті прикордонних районів області. Для збору розвідданих зловмисник обходив місцевість та приховано фіксував позиції українських військ під виглядом розмов телефоном.

Ще одним завданням фігуранта було створення власної мережі інформаторів для посиленої розвідки на території області.

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За наявними даними, окупанти сподівалися використати інформацію від агента для здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по військових об’єктах ЗСУ, а також для підготовки маршрутів прориву російських ДРГ на прикордоння Сумщини.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали під час виконання розвідзавдання.

Це дозволило зірвати ворожі плани та убезпечити місця тимчасового базування українських захисників від можливих повітряних атак ворога.

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За даними слідства, затриманим виявився 54-річний мешканець міста Суми, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у серпні 2023 року. У поле зору ФСБ він потрапив через поширення прокремлівських коментарів на власній сторінці в "Однокласниках".

Після вербування агент комунікував зі своїм російським куратором через анонімний чат в месенджері. Також на цьому каналі він направляв агресору фотозвіти з текстовим описом українських об’єктів.

За виконані завдання окупанти відправляли своєму поплічнику грошову винагороду, яка надходила йому через криптовалютні платежі.

Під час обшуків у затриманого вилучено банківську картку та мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала агента ФСБ у Сумах

СБУ затримала агента ФСБ у Сумах

СБУ затримала агента ФСБ у Сумах
СБУ затримала агента ФСБ у Сумах
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Топ коментарі
+12
До двох коней прив'язати і по шву роздерти гниду як це раніше робили Козаки.
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31.01.2024 10:25
+7
на гіляку запроданця !!!
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31.01.2024 10:27
+4
тобто ти взяв отак і всю українську націю яка веде війну за своє існування і вимазав у лайно...
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31.01.2024 11:02
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До двох коней прив'язати і по шву роздерти гниду як це раніше робили Козаки.
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31.01.2024 10:25 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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31.01.2024 10:27 Відповісти
Єрмак ? Баканов ? Татаров?
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31.01.2024 10:30 Відповісти
Якщо не ліквідувати причину , ця гра буде безкінечно
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31.01.2024 10:31 Відповісти
тобто ти взяв отак і всю українську націю яка веде війну за своє існування і вимазав у лайно...
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31.01.2024 11:02 Відповісти
чому ця істота ще жива?
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31.01.2024 10:38 Відповісти
І знову - якесь недолуге півтораметрове "яраділсівесесесеровське"ЧМО...
Натравіть на нього якогось хом'яка-джунгарика, хай загрезе його нах*й...
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31.01.2024 10:47 Відповісти
Якиись конвеєр зрадників -- одних зловили - стають другі
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31.01.2024 10:50 Відповісти
Електорату комуняків та опи-жопи ж пам'ятаєте скільки в процентах було? От, це вони. Куди ж їм подітись. З цього зброду може процентів з 20-30 зрозуміли, що помилялись. Ще 50 - болото "ждунів", а 20 - активні та агресивні колаборанти
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31.01.2024 12:30 Відповісти
Не смогли помочь ему самоубиться?
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31.01.2024 11:03 Відповісти
Знищувати мразоту на місці
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31.01.2024 11:18 Відповісти
 
 