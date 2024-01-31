Готував прорив російських ДРГ та розвідував місця розміщення ЗСУ: СБУ затримала агента ФСБ у Сумах. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала "на гарячому" агента ФСБ, який розвідував місця базування Сил оборони на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, агент намагався виявити локації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ, які задіяні у захисті прикордонних районів області. Для збору розвідданих зловмисник обходив місцевість та приховано фіксував позиції українських військ під виглядом розмов телефоном.

Ще одним завданням фігуранта було створення власної мережі інформаторів для посиленої розвідки на території області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бойовика-рецидивіста, який шпигував за українською ППО, затримано у Дніпрі, - СБУ. ФОТО

За наявними даними, окупанти сподівалися використати інформацію від агента для здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по військових об’єктах ЗСУ, а також для підготовки маршрутів прориву російських ДРГ на прикордоння Сумщини.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали під час виконання розвідзавдання.

Це дозволило зірвати ворожі плани та убезпечити місця тимчасового базування українських захисників від можливих повітряних атак ворога.

Читайте також: Шпигував за 3 ОШБр та хотів влаштуватися на оборонний завод: СБУ затримала агента ФСБ у Києві. ФОТОрепортаж

За даними слідства, затриманим виявився 54-річний мешканець міста Суми, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у серпні 2023 року. У поле зору ФСБ він потрапив через поширення прокремлівських коментарів на власній сторінці в "Однокласниках".

Після вербування агент комунікував зі своїм російським куратором через анонімний чат в месенджері. Також на цьому каналі він направляв агресору фотозвіти з текстовим описом українських об’єктів.

За виконані завдання окупанти відправляли своєму поплічнику грошову винагороду, яка надходила йому через криптовалютні платежі.

Під час обшуків у затриманого вилучено банківську картку та мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

Читайте також: Ексзаступник глави ОТГ на Сумщині працював на РФ, для контакту з куратором ФСБ пройшов "полон" у рашистів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.











