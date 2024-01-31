У боях за Україну загинув віцечемпіон України з хокею Денис Пашинський. ФОТО

27 січня від зазнаних у зоні бойових дій поранень загинув боєць 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу України імені генерал-полковника Геннадія Воробйова, чемпіон Всесвітньої універсіади-1999, хокеїст Денис Пашинський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Федерації хокею України.

"Денис був мобілізований влітку 2022 року і з того часу виконував бойові завдання на різних напрямах. Минулого тижня Денис із побратимами потрапив під мінометний вогонь і був привалений у бліндажі. Бійця евакуювали в одну із лікарень Дніпра, де за його життя боролись медики. На жаль, 27 січня Денис Пашинський помер", - йдеться в повідомленні.

Денис народився 28 квітня 1978 року в Києві. Був вихованцем школи "Крижинки", за яку як голкіпер виступав уже і в дорослому хокеї, коли команда виступала в Східноєвропейській хокейній лізі 1996-1997-го, 1999-2000 років. В сезоні-2001/2002 Пашинський виступав за "Донбас", у 2003/2004-му – за "Сокіл" у тому ж СЄХЛ і його фарм-клуб "Київ" у чемпіонаті України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві з’явився мурал на честь загиблого чемпіона України з хокею Олександра Хміля. ФОТО

Бронзовий призер чемпіонату України у складі "Донбасу" та срібний призер – у складі ХК "Київ".

У складі збірної України вигравав золото Універсіади-1999 у Попраді, а 2001 року здобув бронзу.