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У боях за Україну загинув віцечемпіон України з хокею Денис Пашинський. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

27 січня від зазнаних у зоні бойових дій поранень загинув боєць 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу України імені генерал-полковника Геннадія Воробйова, чемпіон Всесвітньої універсіади-1999, хокеїст Денис Пашинський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Федерації хокею України.

"Денис був мобілізований влітку 2022 року і з того часу виконував бойові завдання на різних напрямах. Минулого тижня Денис із побратимами потрапив під мінометний вогонь і був привалений у бліндажі. Бійця евакуювали в одну із лікарень Дніпра, де за його життя боролись медики. На жаль, 27 січня Денис Пашинський помер", - йдеться в повідомленні.

Денис народився 28 квітня 1978 року в Києві. Був вихованцем школи "Крижинки", за яку як голкіпер виступав уже і в дорослому хокеї, коли команда виступала в Східноєвропейській хокейній лізі 1996-1997-го, 1999-2000 років. В сезоні-2001/2002 Пашинський виступав за "Донбас", у 2003/2004-му – за "Сокіл" у тому ж СЄХЛ і його фарм-клуб "Київ" у чемпіонаті України.

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Бронзовий призер чемпіонату України у складі "Донбасу" та срібний призер – у складі ХК "Київ".

У складі збірної України вигравав золото Універсіади-1999 у Попраді, а 2001 року здобув бронзу.

Загинув Денис Пашинський

Автор: Марина Макєєва
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Вічна пам'ять
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31.01.2024 10:47 Відповісти
Щирі співчуття рідним і близьким. Смерть кацапським виродкам.
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31.01.2024 10:47 Відповісти
Починав з захисту хокейних воріт Продовжив захистом всієї України!
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31.01.2024 11:05 Відповісти
Вічна память герою. Звістку про загибель із фото надіслати в Олімпійській комітет, які не вгомоняться і надалі роблять спроби допустити співучасників агресії до змагань.
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31.01.2024 11:07 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Дениса до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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31.01.2024 11:27 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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31.01.2024 12:08 Відповісти
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31.01.2024 13:44 Відповісти
Земля тобі пухом воіне . Герої не вмирають.
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01.02.2024 15:22 Відповісти
 
 