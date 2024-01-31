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Захищаючи Україну, на фронті загинув партієць "Євросолідарності" з Вінниччини Дмитро Лемець. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

29 січня 2024 року під час бойових дій у районі села Новомихайлівка Покровського району Донецької області загинув партієць "Євросолідарності" із села Городківка Вінницької області Дмитро Лемець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

Що відомо про загиблого Героя

З 1997 року Дмитро працював на цукровому заводі. Завдяки своїй наполегливості та відповідальності в останні роки обіймав посаду начальника цеху. Займався громадською діяльністю, був членом політичної партії "Європейська Солідарність".

У лютому 2023 року Дмитро Лемець у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ пішов захищати Україну.

Петро Порошенко назвав загибель Дмитра особистою втратою.

"До повномасштабного вторгнення він був начальником цеху городківського цукрового заводу. Але вже 15 лютого 2023 року Дмитро став добровольцем і пішов до лав Десантно-штурмових військ, як і 291 наш партієць на Вінниччині та 150 людей з нашого підприємства. На фронті Дмитро був поранений, після лікування - швидко встав на ноги. Після повернення на фронт загинув як герой, захищаючи Батьківщину. Тепер йому назавжди 45 років… Це велика втрата для всієї України, велика втрата для нас", - пише Петро Порошенко.

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Дмитро Лемець

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+42
Чому у Євросолідарності більшість - це такі, як Лемець, а у Слузі Народу якщо не Тищєнка, то Безугла? І головне - чому нарід обирає у владу в більшості Слуг, які власне і створюють нарвду нестерпне, зате веселе життя? 🤔
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31.01.2024 12:06
+38
Вічна Пам'ять Герою, Повага і Подяка. ЄС має справжніх синів України
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31.01.2024 12:01
+26
Не видно кінця і краю жахливим втратам.
Щирі співчуття всім рідним та близьким.
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31.01.2024 12:03
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Вічна Пам'ять Герою, Повага і Подяка. ЄС має справжніх синів України
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31.01.2024 12:01 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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31.01.2024 12:03 Відповісти
Не видно кінця і краю жахливим втратам.
Щирі співчуття всім рідним та близьким.
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31.01.2024 12:03 Відповісти
Чому у Євросолідарності більшість - це такі, як Лемець, а у Слузі Народу якщо не Тищєнка, то Безугла? І головне - чому нарід обирає у владу в більшості Слуг, які власне і створюють нарвду нестерпне, зате веселе життя? 🤔
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31.01.2024 12:06 Відповісти
Бо нарід любить посміятися бо так поприколу і сматрі какой маладой преспєктівний то так мій сусід говорив
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31.01.2024 12:20 Відповісти
Не думаю, що це смішно - сміятися зі своєї дурості, вибачте за каламбур.
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31.01.2024 12:25 Відповісти
"Слугам" таж є чим похвалитися - в них найбільше колаборантів-зрадників - 122 тушки від "слуг урода"
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31.01.2024 12:23 Відповісти
Тому що слуга народу це партія ригіона 2.0. Вас в 2019 попереджали.
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31.01.2024 12:27 Відповісти
Так вдасне не мене попереджали, а я попереджав. До речі, з сусідами посварився. Пройшло вже 5 років, а попередні стосунки так і не відновились.
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31.01.2024 12:45 Відповісти
Це до речі цікаве питання, насправді.
Як можна було з серйозним обличчям після Ющенка обрати бидлюковича? Ситуація абсолютно дзеркальна тому ********, що відбулося в 2019. Так, Ющенко був, м'яко кажучи, не ідеальним. Але хіба це привід міняти його на очевидне лайно в кріслі президента? Ну, тобто, які процеси мали проходити в голові виборця бидлюковича - "пацан шапкі снімал, пізділ, па фєнє ботаєт - ето то што нада!"??
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31.01.2024 12:49 Відповісти
а то ви не знаєте, як у нас вибори проводять
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31.01.2024 12:59 Відповісти
Не знаю. Я за антиукраїнське лайно не голосував ніколи. За гречку теж, до речі, її мені ніколи ніхто і не пропонував.
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31.01.2024 13:08 Відповісти
Цікаво, як? На Вашу думку?
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31.01.2024 13:54 Відповісти
а то ви забули про каруселі в 2004 році?
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31.01.2024 14:43 Відповісти
до простого виборця (лохторату? може, так точніше?) ніколи не дійде, що потрібно голосувати, як мінімум, за найменше зло...
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31.01.2024 13:11 Відповісти
Тоді сфальсифікували 10%, як мінімум, голосів на бамбасі, Йуля повинна була виграти, хоча ще не відомо...
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31.01.2024 13:19 Відповісти
Така сама із сусідами і в мене , правда більшість з них виіхали за кордон 🙁
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31.01.2024 13:12 Відповісти
Така сама ситуація
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31.01.2024 13:13 Відповісти
Svitla Pam'yat' Zagiblomu Geroyu.🙏
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31.01.2024 12:08 Відповісти
Земля тобі пухом брате
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31.01.2024 12:17 Відповісти
У Людини очі, як в Людини.
А не як у арахамій, стефанчуків, єрмаків.
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31.01.2024 12:18 Відповісти
У тому й біда,що Люди гинуть,а зелене багно розповзається!
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31.01.2024 12:26 Відповісти
Зелені покидьки припхалися до влади тільки для того , щоби збагатитися ,а воюють справжні патріоти нашої країни 😕
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31.01.2024 13:09 Відповісти
🙏 Герою Слава !!!
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31.01.2024 12:22 Відповісти
СУМ,,
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31.01.2024 12:27 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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31.01.2024 12:27 Відповісти
Вічна пам'ять Герою... А от шось я не чув, щоб з зеленої шобли хтось на фронті був...
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31.01.2024 13:02 Відповісти
Світла памʼять Герою України .....
сумно і боляче від втрат наших найліпших патріотів 😪😪😪
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31.01.2024 13:05 Відповісти
Для ЗЄ це добра новина... 👹
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31.01.2024 13:11 Відповісти
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31.01.2024 13:43 Відповісти
 
 