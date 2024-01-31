Захищаючи Україну, на фронті загинув партієць "Євросолідарності" з Вінниччини Дмитро Лемець. ФОТО

29 січня 2024 року під час бойових дій у районі села Новомихайлівка Покровського району Донецької області загинув партієць "Євросолідарності" із села Городківка Вінницької області Дмитро Лемець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

Що відомо про загиблого Героя

З 1997 року Дмитро працював на цукровому заводі. Завдяки своїй наполегливості та відповідальності в останні роки обіймав посаду начальника цеху. Займався громадською діяльністю, був членом політичної партії "Європейська Солідарність".

У лютому 2023 року Дмитро Лемець у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ пішов захищати Україну.

Петро Порошенко назвав загибель Дмитра особистою втратою.

"До повномасштабного вторгнення він був начальником цеху городківського цукрового заводу. Але вже 15 лютого 2023 року Дмитро став добровольцем і пішов до лав Десантно-штурмових військ, як і 291 наш партієць на Вінниччині та 150 людей з нашого підприємства. На фронті Дмитро був поранений, після лікування - швидко встав на ноги. Після повернення на фронт загинув як герой, захищаючи Батьківщину. Тепер йому назавжди 45 років… Це велика втрата для всієї України, велика втрата для нас", - пише Петро Порошенко.

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