Наслідки атаки на Снігурівку на Миколаївщини. ФОТОрепортаж

Близько 23.30 30 січня російські окупанти атакували безпілотниками Снігурівку Миколаївської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Ворожі безпілотники влучили у склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина у Снігурівці Миколаївської області. Численних пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

Поранення дістав 47-річний місцевий мешканець.

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