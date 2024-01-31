Наслідки атаки на Снігурівку на Миколаївщини. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Близько 23.30 30 січня російські окупанти атакували безпілотниками Снігурівку Миколаївської області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Ворожі безпілотники влучили у склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина у Снігурівці Миколаївської області. Численних пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.
Поранення дістав 47-річний місцевий мешканець.
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Вибору для Українців немає, або захист України від орків *****, або тюрми ГУЛАГУ2 з Уральським хребтом!!
Історія повторюється, тільки, ще більш КРИВАВА!
Або привладні за Україну, або за порєбрік, на шашлики, акакаяразніца для них!
Слава Україні!! Пильнуймо привладних!