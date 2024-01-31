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Наслідки атаки на Снігурівку на Миколаївщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Близько 23.30 30 січня російські окупанти атакували безпілотниками Снігурівку Миколаївської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Ворожі безпілотники влучили у склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина у Снігурівці Миколаївської області. Численних пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

Поранення дістав  47-річний місцевий мешканець.

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Наслідки обстрілів Миколаївщини
Пошкоджені склади у Снігурівці
Обстріл цивільної інфраструктури у Снігурівці
Наслідки обстрілів Снігурівки
Правоохоронці фіксують наслідки
Обстріли Миколаївщини

Автор: Марина Макєєва
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Так це ж і є, окупація Мирної України, отим сруськам мірам… мішєбратія, готують Українцям тюрми ГУЛАГУ2!!

Вибору для Українців немає, або захист України від орків *****, або тюрми ГУЛАГУ2 з Уральським хребтом!!
Історія повторюється, тільки, ще більш КРИВАВА!
Або привладні за Україну, або за порєбрік, на шашлики, акакаяразніца для них!
Слава Україні!! Пильнуймо привладних!
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31.01.2024 12:41 Відповісти
*************** ******** ГОРИТЕ В АДУ ****................................................
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31.01.2024 13:55 Відповісти
 
 