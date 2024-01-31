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Повітряні сили (1309) повітряна тривога (436)

По всій Україні була повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вдень 31 січня по всій території Україні оголошували повітряну тривогу. Станом на 12.39 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

Відбій тривоги

Станом на 12.09 карта тривог була така:

Масштабна тривога

За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок.

"УВАГА!!! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні. 

Автор: Ірина Дашківська
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ніщо так не дратує як зелень на чолі держави
навіть цей літак
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31.01.2024 12:18 Відповісти
Ваша правда 🙁
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31.01.2024 12:24 Відповісти
Літак рано, чи пізно сяде, а зе...?
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31.01.2024 12:26 Відповісти
І зе теж, якщо доживе
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31.01.2024 12:30 Відповісти
Їбать його ***** разом с ******,пох
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31.01.2024 12:30 Відповісти
Тим паче уже відбій, а ракета на Миколаївщині.
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31.01.2024 12:40 Відповісти
Вони навмисно кожного дня запускають цей літак, щоб у нас життя зупинялось. Треба відміняти ці тривоги та не підігрувати *****.
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31.01.2024 12:35 Відповісти
 
 