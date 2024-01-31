По всій Україні була повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Вдень 31 січня по всій території Україні оголошували повітряну тривогу. Станом на 12.39 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

Станом на 12.09 карта тривог була така:

За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок.

"УВАГА!!! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.