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вирок (903) СБУ (10084) Харківщина (4329)

Експравоохоронця з Харківщини, який передавав ФСБ РФ дані про місця розташування ЗСУ, засуджено до довічного ув’язнення, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Завдяки доказовій базі Служби безпеки та ДБР реальний термін ув’язнення отримав агент ФСБ, який діяв на Харківщині. Чоловік передавав агресору локації військової та критичної інфраструктури фронтової області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, за його координатами російські окупанти здійснювали неодноразові ракетно-артилерійські удари по українських об’єктах.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента у травні 2022 року, коли він перетинав блокпост поблизу обласного центру. Тоді з його автомобіля було вилучено 3 бойові гранати та мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

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За матеріалами Служби безпеки та ДБР суд призначив зловмиснику найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі.

Як встановило слідство, засудженим є колишній оперуповноважений місцевого підрозділу поліції, який на початку повномасштабного вторгнення Росії перебував на посаді. Тоді його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ по Бєлгородській області.

Для залучення посадовця до співпраці окупанти використали його брата з РФ – ексспівробітника російського спецпідрозділу "ОМОН".

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Серед основних завдань зрадника було виявлення місць тимчасового базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки, поліції та Національної гвардії.

Також зловмисник намагався встановлювати локації місцевих підприємств, які займаються ремонтом військової техніки українських захисників.

За отриманими координатами загарбники здійснювали прицільні удари із застосуванням далекобійної артилерії та бойової авіації. Після ворожих обстрілів він виходив на місцевість для фіксації "прильотів".

Для збору розвідданих зрадник їздив на службовому автомобілі зі спецталоном, що дозволяло йому уникати огляду на блокпостах та приховано фотографувати важливі об’єкти.

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Який вирок отримав

Отримані відомості передавав своєму брату з РФ, який перебуває на прямому звязку з ФСБ.

На підставі зібраних доказів суд визнав російського агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу).

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Експравоохоронець з Харківщини співпрацював з ФСБ РФ
Експравоохоронець з Харківщини співпрацював з ФСБ РФ
Експравоохоронець з Харківщини співпрацював з ФСБ РФ
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Топ коментарі
+13
А скільки таких "оперів" ще шастають по Україні? А з депутатськими "ксівами?
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31.01.2024 12:42
+11
На час війни потрібно тимчасово запровадити вищу міру покарання - смертну кару. Довічно утримувати таку наволоч за рахунок платників податків - це невиправдана розкіш.
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31.01.2024 12:43
+11
Вирок винесений. Чому морду ховають?
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31.01.2024 12:45
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А скільки таких "оперів" ще шастають по Україні? А з депутатськими "ксівами?
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31.01.2024 12:42 Відповісти
На час війни потрібно тимчасово запровадити вищу міру покарання - смертну кару. Довічно утримувати таку наволоч за рахунок платників податків - це невиправдана розкіш.
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31.01.2024 12:43 Відповісти
Не довірив би нашим суддям виносити смертні вироки, бо першими постраждали б патріоти.
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31.01.2024 12:48 Відповісти
Патріот - це не статус і не індульгенція від злочинів. В таких справах має бути суд присяжних чисельністю не менше 11 осіб. Саме вони мають відповісти на питання - винен чи ні. А тоді вже професійний суддя призначить покарання.
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31.01.2024 12:54 Відповісти
не пишіть маячню!
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31.01.2024 13:08 Відповісти
В чому маячня, обґрунтуйте. Чи просто так написали?
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31.01.2024 13:12 Відповісти
"має бути суд присяжних чисельністю не менше 11 осіб", "професійний суддя призначить покарання" - ваших так званих "присяжних" в нашій країні або залякають до всрачки, або куплять, або одразу оберуть тих хто потрібен, так само буде й з "професійним суддею", ви точно в Україні живите?
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31.01.2024 13:19 Відповісти
Так, живу і працюю в Україні. 🙂
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31.01.2024 13:20 Відповісти
Розкажіть ці байки звинувачуваним по справі Шеремета або Червінському, тільки в очі дивіться, коли про "не індульгенцію" згадуватимете і про "професійного суддю".
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31.01.2024 13:33 Відповісти
Це моя думка і я маю на неї право.
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31.01.2024 13:36 Відповісти
Безугла так завжди каже, коли всреться. ))
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31.01.2024 14:00 Відповісти
Это гамно будут менять на азовцев, которым дали пожизненные срок
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31.01.2024 14:51 Відповісти
А чого так довго цього московського мусарського під@ра судили?
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31.01.2024 12:44 Відповісти
Вирок винесений. Чому морду ховають?
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31.01.2024 12:45 Відповісти
Це тосно не харківський суд. Можливо Надвірнянський.
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31.01.2024 12:51 Відповісти
«Реформи Авакова» так і не дійшли до керОвнікоф у кабінетах МВС і НАЦПОЛІЦІЇ, беркутня ригоАНАЛЬНА, так і ошивається на посадах по Київських кабінетах… Тому і такі наслідки…
Сашко Білий попереджав про таких, але ж аваківські, його УБИЛИ! Сам аваків, резніков з бакановим, УХИЛЮСЯ від реального захисту України! Це ж,не на грошових потоках у кабінеті в Києві, «нареформовувати собі дєньог»… через вертухаїв та держсекретарів з кодлами помічників/радників/ консультантами…
Слава Україні!!
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31.01.2024 12:58 Відповісти
Садите его на обычную зону , там его душевно встретят .Не садите на мусорскую .
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31.01.2024 13:07 Відповісти
Навіть коли нас вбивають наша влада і суд самий гуманний на планеті Земля.
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31.01.2024 13:41 Відповісти
На рудникі ...молодий і ще трохи буде здоровий...
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31.01.2024 13:46 Відповісти
Я не розумію як живучи в Україні можна до такого ступеня ненавидіти власну державу?Просто кончений.Скільки людей і в тому числі військових загинуло через таких мерзот
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31.01.2024 14:16 Відповісти
 
 