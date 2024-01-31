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виплати (491) ЗСУ (5784) ДБР (2566) підозра (356)

Посадовець в/ч незаконно нарахував підлеглим 1 млн грн "бойових", - ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На Миколаївщині викрили посадовця військової частини, який незаконно нарахував 1 млн грн "бойових" підлеглим, які не були в зоні бойових дій. Його можуть посадити на 8 років.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

"Посадовець з березня по липень 2022 року нараховував додаткові виплати 10 підлеглим військовослужбовцям, які нібито виконували бойові завдання на передовій.

При цьому ці особи не перебували у районі проведення бойових дій, а деякі з них взагалі були відсутні на службі без поважних причин", - йдеться у повідомленні.

Незаконні бойові виплати
Посадовець в/ч незаконно нарахував підлеглим понад 1 млн грн бойових виплат

Посадовцю повідомили про підозру в недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

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Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

"Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків", - додали в ДБР.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Командування і нарахування зарплатні у в/ч Нацгвардії, де "служить" цей мордоворот, коли ДБР перевірить?

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31.01.2024 12:53
+7
відсотків 40 йому сплатили....
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31.01.2024 12:45
+7
те що й писав вчора в другій статті - українці наживаються на українцях, мало того - ******** та нероздумуючи відправляють на смерть, заробляючи на цьому.
Країна нажаль - мертва, бабло понадусе, другого такого шансу для багатьох в цьому житті вже не буде, тому рвуть де тільки можливо.
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31.01.2024 12:53
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відсотків 40 йому сплатили....
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31.01.2024 12:45 Відповісти
А бензин, автозапчастини, обмундирування, канцелярію, офісну техніку для ТЦК думаєте, держава купує?
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31.01.2024 12:59 Відповісти
я можу тільки здогадуватися....
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31.01.2024 13:03 Відповісти
На волонтерів у ТЦК сподівань немає
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31.01.2024 13:09 Відповісти
волонтери на "нулі"
а ТЦК в "глибокому тилу"
От і не можуть зустрітися!
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31.01.2024 13:12 Відповісти
А витрачати гроші все одно потрібно, і 20 тисяч плюс чотири тисячі за звання не вистачає.
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31.01.2024 13:19 Відповісти
В Полтаве, сотрудники ТЦК на автомобиле бизнес класса катаються, Тойота Ленд Крузер 2010 года! У них походу проблем с топливом и запчастями нет
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31.01.2024 13:18 Відповісти
Пропонуєте, грошей не давати, хай хабарі беруть?
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31.01.2024 13:21 Відповісти
Я предлагаю всем госслужащим, кто кормиться с государственной кормушки, сделать зарплату минимальную, а освободившиеся деньги отправит на вознаграждение реальным участникам боевых действий. И тогда в эти ТЦКашники пусть едут на фронт, за взятками, на Крузаках.
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31.01.2024 13:38 Відповісти
Знов "грошей не платити - посада "воровская"?
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31.01.2024 13:44 Відповісти
Вы считаете, что минимальная зарплата это не деньги? Хотят на много больше, пусть едут на передок
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31.01.2024 13:58 Відповісти
і відсотків 20, бойові отримують люди які не знають в якій стороні окопи чи позиції.
деякі взагалі відсутні в вч, але вчасно отримують зарплати а то й бойові
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31.01.2024 13:19 Відповісти
штат є штат - то святе......
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31.01.2024 13:25 Відповісти
Командування і нарахування зарплатні у в/ч Нацгвардії, де "служить" цей мордоворот, коли ДБР перевірить?

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31.01.2024 12:53 Відповісти
те що й писав вчора в другій статті - українці наживаються на українцях, мало того - ******** та нероздумуючи відправляють на смерть, заробляючи на цьому.
Країна нажаль - мертва, бабло понадусе, другого такого шансу для багатьох в цьому житті вже не буде, тому рвуть де тільки можливо.
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31.01.2024 12:53 Відповісти
Так ось через що Залужного хочуть зняти
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31.01.2024 12:55 Відповісти
Дуже добре, що за обставин, що склались, ми тримаємось.
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31.01.2024 13:30 Відповісти
Почти все мои знакомые мобилизованные едут после учебки на фронт,вопрос а кто засел в тыловых частях?
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31.01.2024 12:57 Відповісти
усі хто їх набирає та відправляє, вони що дурні вважаєте,їхати помирати? в них тільки віконце відкрилося, накосити добезтями, а ви такі питання підіймаєте
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31.01.2024 13:03 Відповісти
Треба було знайомим військову кафедру проходити в інституті, щоб мати офіцерське звання.
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31.01.2024 13:49 Відповісти
До чого тут офіцерське звання? Всі офіцери в тилу, а рядові на фронті?
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31.01.2024 14:37 Відповісти
Офіцери за раз стрілкові ланцюги в атаки не підіймають.
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31.01.2024 16:16 Відповісти
Як це пояснює, що в тилу купа військових, які в очі не бачили фронту?
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31.01.2024 16:39 Відповісти
Армія це система. Один воює - дев'ять забезпечує.
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31.01.2024 17:17 Відповісти
Чому воювати мають буквально без адаптації люди, які навіть срочку не служили, пройшли якесь, часом через пень-колоду, навчання і відразу кинуті на найгарячіші ділянки фронту?
Знаю це не з інтернету, а від своїх близьких знайомих. Людина вже загинула.
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31.01.2024 17:38 Відповісти
Малу толіку, від щедрот, для сиріт...
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31.01.2024 12:57 Відповісти
Суд взагалі охєрєл!!! Хто працювати буде? Догана була б самим справедливим покаранням!
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31.01.2024 13:04 Відповісти
Тобто, ОП спустило всіх псів, щоб знайти виправдання для звільнення Залужного.
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31.01.2024 13:09 Відповісти
А кто должен отвечать за эти схематозы? Почему военные не воюют? Почему менеджеры которые ни когда от государства ни копейки не получали должны идти на передок, и воевать вместо военных которые всю жизнь за наш счет кормятся, а воевать не хотят? Еще и воруют.
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31.01.2024 13:29 Відповісти
Тобто те що в частинах є туристи які не воюють, а деякі навіть на службі не бувають і на які йдуть держкошти це нормально, головне лодку не розкачувати??

нагадаю вам що кошти у нас обмежені і вже беремо кредити для покриття затрат....
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31.01.2024 13:55 Відповісти
Інший посадовець пару днів тому заявив, що Сили оборони налічують ~880,000.
Ще у грудні він розповідав про >1,100,000.
Навіть за місяць на утримання цих >230,000 фантомів виділено кількадесят млрд.
І шо?
ДБР вже стукає до бункера Зеленського?
Чи єнтадругоЄ?
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31.01.2024 13:12 Відповісти
На Яворівському полігоні віддають від половини зарплати і не їдуть на передок.Навіть на службу не ходять ще й хваляться.
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31.01.2024 13:17 Відповісти
не забувайте - щоб комусь нарахувать потрібно в когось забрати.отакі вони мразі.
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31.01.2024 13:33 Відповісти
откаты!!!!
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31.01.2024 13:37 Відповісти
Знаю одну военную часть, где командир уже давно открыл свое СТО, и барыжит б/у автомобилями. Все бы нечего, он он до сих пор этим занимается
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31.01.2024 13:44 Відповісти
 
 