Посадовець в/ч незаконно нарахував підлеглим 1 млн грн "бойових", - ДБР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
На Миколаївщині викрили посадовця військової частини, який незаконно нарахував 1 млн грн "бойових" підлеглим, які не були в зоні бойових дій. Його можуть посадити на 8 років.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
"Посадовець з березня по липень 2022 року нараховував додаткові виплати 10 підлеглим військовослужбовцям, які нібито виконували бойові завдання на передовій.
При цьому ці особи не перебували у районі проведення бойових дій, а деякі з них взагалі були відсутні на службі без поважних причин", - йдеться у повідомленні.
Посадовцю повідомили про підозру в недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).
Йому загрожує до 8 років ув’язнення.
"Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків", - додали в ДБР.
Будь ласка, зачекайте...
а ТЦК в "глибокому тилу"
От і не можуть зустрітися!
деякі взагалі відсутні в вч, але вчасно отримують зарплати а то й бойові
Країна нажаль - мертва, бабло понадусе, другого такого шансу для багатьох в цьому житті вже не буде, тому рвуть де тільки можливо.
Знаю це не з інтернету, а від своїх близьких знайомих. Людина вже загинула.
нагадаю вам що кошти у нас обмежені і вже беремо кредити для покриття затрат....
Ще у грудні він розповідав про >1,100,000.
Навіть за місяць на утримання цих >230,000 фантомів виділено кількадесят млрд.
І шо?
ДБР вже стукає до бункера Зеленського?
Чи єнтадругоЄ?