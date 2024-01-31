Посадовець в/ч незаконно нарахував підлеглим 1 млн грн "бойових", - ДБР. ФОТО

На Миколаївщині викрили посадовця військової частини, який незаконно нарахував 1 млн грн "бойових" підлеглим, які не були в зоні бойових дій. Його можуть посадити на 8 років.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

"Посадовець з березня по липень 2022 року нараховував додаткові виплати 10 підлеглим військовослужбовцям, які нібито виконували бойові завдання на передовій.

При цьому ці особи не перебували у районі проведення бойових дій, а деякі з них взагалі були відсутні на службі без поважних причин", - йдеться у повідомленні.

Посадовець в/ч незаконно нарахував підлеглим понад 1 млн грн бойових виплат

Посадовцю повідомили про підозру в недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

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Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

"Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків", - додали в ДБР.