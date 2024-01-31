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Воїн Володимир Дядюра загинув на фронті, захищаючи Україну. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захищаючи Україну, на фронті загинув військовослужбовець Володимир Дядюра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Солонянську територіальну громаду, що на Дніпропетровщині.

"З глибоким сумом повідомляємо, що у бою за нашу Батьківщину, виявивши мужність та стійкість, загинув захисник України Дядюра Володимир Леонідович, житель Солоного", - йдеться у повідомленні.

Прощання з Героєм відбудеться завтра, 1 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, на фронті загинув партієць "Євросолідарності" з Вінниччини Дмитро Лемець. ФОТО

Володимир Дядюра

Автор: Ірина Дашківська
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Вечная память!
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31.01.2024 13:47 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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31.01.2024 13:59 Відповісти
Герої не вмирають......
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31.01.2024 14:01 Відповісти
Пам'ятаймо Захисників України, що віддали саме дороге, життя за Україну!
Це не оті, «охлявші» вгодовані з ВРУ рила, що присягали захищати Україну!!!

Памятаймо !!
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31.01.2024 14:08 Відповісти
Svitla Vi4na Pam'yat' Geroyu 🇺🇦...
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31.01.2024 14:14 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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31.01.2024 14:26 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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31.01.2024 14:40 Відповісти
🙏 Герою Слава !!!
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31.01.2024 15:18 Відповісти
Герой. Так, загинув.

Але щодня гинуть такі як він, сотнями мабуть. Де прізвища?

Чому одну честь а інші невідомі загалу?!
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31.01.2024 16:06 Відповісти
 
 