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Воїн Володимир Дядюра загинув на фронті, захищаючи Україну. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захищаючи Україну, на фронті загинув військовослужбовець Володимир Дядюра.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Солонянську територіальну громаду, що на Дніпропетровщині.
"З глибоким сумом повідомляємо, що у бою за нашу Батьківщину, виявивши мужність та стійкість, загинув захисник України Дядюра Володимир Леонідович, житель Солоного", - йдеться у повідомленні.
Прощання з Героєм відбудеться завтра, 1 лютого.
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Це не оті, «охлявші» вгодовані з ВРУ рила, що присягали захищати Україну!!!
Памятаймо !!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Але щодня гинуть такі як він, сотнями мабуть. Де прізвища?
Чому одну честь а інші невідомі загалу?!