Воїн Володимир Дядюра загинув на фронті, захищаючи Україну. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув військовослужбовець Володимир Дядюра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Солонянську територіальну громаду, що на Дніпропетровщині.

"З глибоким сумом повідомляємо, що у бою за нашу Батьківщину, виявивши мужність та стійкість, загинув захисник України Дядюра Володимир Леонідович, житель Солоного", - йдеться у повідомленні.

Прощання з Героєм відбудеться завтра, 1 лютого.

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