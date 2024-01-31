Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини, одна людина загинула. ФОТОрепортаж

Окупанти за добу обстріляли Херсон, Антонівку, Комишани, Токарівку, Садове, Придніпровське, Станіслав, Велетенське, Дар’ївку, Інженерне, Зеленівку, Степанівку, Понятівку, Берислав, Червоний Маяк, Качкарівку, Новоберислав, Львове, Новокаїри, Тягинку, Монастирське та Брускинське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли у поліції Херсонської області.

Уранці 30 січня окупанти з дронів скидали вибухові пристрої в Бериславі. В результаті на місці одного з вибухів мінно-вибухову травму та вогнепальне поранення ноги отримав 50-річний чоловік. За кілька годин російські військові знов здійснили дронову атаку, внаслідок чого смертельні травми отримав 35-річний місцевий житель.

У Токарівці в результаті артилерійського обстрілу тяжко поранено 47-річну жінку.

Внаслідок авіаційних ударів керованими бомбами по Бериславу, Тягинці, Качкарівці, Новокаїрах, Новобериславу, Монастирському та Червоному Маяку пошкоджень зазнали "пункт незламності", школа, дитячий садочок, автомобіль, приватні та багатоповерховий будинок.

Під комбінованими обстрілами армії РФ перебували Херсон та передмістя. У Дніпровському районі пошкоджено приміщення банку та житлові будинки. У Корабельному районі – готель.

З артилерії ворог гатив по Комишанах, пошкоджень зазнали 19 будинків та 5 автомобілів.

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