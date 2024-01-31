Україна та США підписали меморандум про посилення контролю за використанням міжнародної допомоги, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Україна та Сполучені Штати Америки посилюють співпрацю у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги, наданої українській армії. Для цього Міноборони України та Офіс Генерального інспектора Міноборони США підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як зазначається, сьогодні міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з генеральним інспектором Міноборони США Робертом Сторчем у Києві.

Під час зустрічі Умєров поінформував американську сторону про інституційні трансформації, що тривають в українському Міноборони. Зокрема щодо запровадження дієвої системи нагляду, менеджменту ризиків, відповідності, запобіганню корупції у сфері закупівель, а також щодо запровадження інструментів демократичного контролю у сфері оборони.

Рустем Умєров поінформував представників США про інституційні трансформації, що тривають в Міноборони України

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Україна та США підписали Меморандум

"До кінця квітня ми матимемо стовідсоткову впевненість, що усі наглядові механізми будуть впроваджені, та система працюватиме", - зазначив Умєров.

Міністр оборони також наголосив, що посилення контролю і прозорості у використанні безпекової допомоги, яка надається Україні партнерами, є одним з пріоритетів у роботі відомства.

У рамках зустрічі Головна інспекція Міністерства оборони України та Офіс генерального інспектора Міністерства оборони США підписали Меморандум про взаєморозуміння. Мета документа - посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги.

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Що передбачає Меморандум

Документ передбачає:

обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується безпекової допомоги, яку США надають Україні;

проведення спільних заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;

створення механізму взаємної передачі запитів, що стосуються розслідувань і заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін;

проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямків співробітництва для досягнення спільних цілей.

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