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Міноборони (5326) допомога (5236) США (14537) Меморандум (75)

Україна та США підписали меморандум про посилення контролю за використанням міжнародної допомоги, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Україна та Сполучені Штати Америки посилюють співпрацю у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги, наданої українській армії. Для цього Міноборони України та Офіс Генерального інспектора Міноборони США підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як зазначається, сьогодні міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з генеральним інспектором Міноборони США Робертом Сторчем у Києві.

Під час зустрічі Умєров поінформував американську сторону про інституційні трансформації, що тривають в українському Міноборони. Зокрема щодо запровадження дієвої системи нагляду, менеджменту ризиків, відповідності, запобіганню корупції у сфері закупівель, а також щодо запровадження інструментів демократичного контролю у сфері оборони.

Рустем Умєров
Рустем Умєров поінформував представників США про інституційні трансформації, що тривають в Міноборони України

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Україна та США підписали Меморандум

"До кінця квітня ми матимемо стовідсоткову впевненість, що усі наглядові механізми будуть впроваджені, та система працюватиме", - зазначив Умєров.

Міністр оборони також наголосив, що посилення контролю і прозорості у використанні безпекової допомоги, яка надається Україні партнерами, є одним з пріоритетів у роботі відомства.

У рамках зустрічі Головна інспекція Міністерства оборони України та Офіс генерального інспектора Міністерства оборони США підписали Меморандум про взаєморозуміння. Мета документа - посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги.

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Що передбачає Меморандум

Документ передбачає:

  • обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується безпекової допомоги, яку США надають Україні;
  • проведення спільних заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;
  • створення механізму взаємної передачі запитів, що стосуються розслідувань і заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін;
  • проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямків співробітництва для досягнення спільних цілей.

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Україна та США підписали меморандум про посилення контролю за міжнародною допомогою
Україна та США підписали меморандум про посилення контролю за міжнародною допомогою
Україна та США підписали меморандум про посилення контролю за міжнародною допомогою

Україна та США підписали меморандум про посилення контролю за міжнародною допомогою
Україна та США підписали меморандум про посилення контролю за міжнародною допомогою
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Топ коментарі
+6
шо умров, що завгосп - ряхи однакові. Їм би кавуни продавати, а не Україною торгувати.
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31.01.2024 14:44
+5
не розумію...а де завгосп , чому його нема на фото
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31.01.2024 14:39
+4
вам самим не соромно? в цій критичній ситуації для України, влада США змушена витрачати свій час і ресурси, на те, щоб контролювати, щоб ви все не вкрали?
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31.01.2024 14:42
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не розумію...а де завгосп , чому його нема на фото
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31.01.2024 14:39 Відповісти
шо умров, що завгосп - ряхи однакові. Їм би кавуни продавати, а не Україною торгувати.
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31.01.2024 14:44 Відповісти
Будапештський теж підписували,і ніхто посилено не виконав,окрім неньки.
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31.01.2024 14:52 Відповісти
він не підписував....
засцяв.....
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31.01.2024 14:44 Відповісти
це тільки "меморандум"... як і "будапештський меморандум".....

на нього так-само можна забити....

і про-це добре знають різні єрмачки та арахамії з верещучками
та іншими адептами руZZкого міра...
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31.01.2024 14:52 Відповісти
умєров тупо рже, як кінь. Надіємося, що даремно.
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31.01.2024 16:29 Відповісти
вам самим не соромно? в цій критичній ситуації для України, влада США змушена витрачати свій час і ресурси, на те, щоб контролювати, щоб ви все не вкрали?
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31.01.2024 14:42 Відповісти
це так само як Голова ЦРУ Бернс прилітав 3-рази в 2021-22 до Києва на-каву ....або якийсь музей подивитися....

в нього дуже багато часу...
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31.01.2024 14:55 Відповісти
Щось головного "побєдітєля" в пом'ятій,нестіраній піжамі,на фото не видно,невже без Єрмака підписали?
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31.01.2024 14:43 Відповісти
Контролю за чим? За цілим ні}{уя від Трампині і його шісток?..

Я б ще зрозумів тепер якби то німці просили, але американці геть їбанулись
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31.01.2024 14:44 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
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31.01.2024 14:48 Відповісти
..публикуйте выводы 4 прибывших в Ukrainu..Факт воровства не спрячень Прицкер по любому рассксжет сми
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31.01.2024 15:09 Відповісти
Наче до Умерова є повага зі сторони США , тим більше він не підтримав відставку Залужного, не подав подання 🤡 . Чим дуже розгнівав наркома ...тепер чекаємо коли самокатка пісюніста , буде наїжати на Умерова
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31.01.2024 15:14 Відповісти
"Падйом, *****, доктор прийшов!"
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31.01.2024 15:28 Відповісти
Докрались до срачки, що Америка в нічого давати більше не хоче, всеодно вкрадуть...
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31.01.2024 16:07 Відповісти
 
 