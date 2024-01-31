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авіакатастрофа (902) крадіжка (524) Монастирський (370)

Отримав підозру мешканець Київщини, який привласнив телефон і банківську картку члена екіпажу, загиблого в авіакатастрофі у Броварах. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Мешканець Київщини підозрюється у заволодінні банківською карткою загиблого члена екіпажу в авіакатастрофі в Броварах. За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактами крадіжки та привласнення офіційного документа (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у січні 2023 року після авіакатастрофи в Броварах, підозрюваний прийшов на місце події. Скориставшись скупченням людей, які надавали допомогу постраждалим, він привласнив мобільний телефон і візитницю з банківською карткою одного із загиблих членів екіпажу.

За допомогою телефону загиблого підозрюваний отримав доступ до його рахунків. Гроші знімав у банкоматі, касах магазинів та витрачав на онлайн-розваги. Сума завданих збитків встановлюється.

Про списання коштів з поточного та кредитного рахунків стало відомо під час оформлення спадщини. Дружина загиблого звернулась із заявою до правоохоронців.

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Вкрав карту загиблого члену екіпажу

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює Броварське райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Авіакатастрофа в Броварах

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

Матеріали розслідування авіакатастрофи становлять 163 томи, і зараз з ними знайомляться потерпілі, підозрювані та їхні представники.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Це ж яким покидьком треба бути...
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31.01.2024 15:23
+15
Таким гандонам треба пожиттеве...
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31.01.2024 15:20
+11
ППЦ грабувати загиблих.
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31.01.2024 15:24
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Таким гандонам треба пожиттеве...
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31.01.2024 15:20 Відповісти
Це ж яким покидьком треба бути...
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31.01.2024 15:23 Відповісти
ППЦ грабувати загиблих.
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31.01.2024 15:24 Відповісти
це ким потрібно бути?!! ((. Капець.
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31.01.2024 15:24 Відповісти
Як же можна скористатись карткою без пін-коду а мобілкою без паролю?
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31.01.2024 15:25 Відповісти
зебіл?
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31.01.2024 15:37 Відповісти
дивно що ти зміг зареєструватись щоб написати це питання
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31.01.2024 16:26 Відповісти
Відповідь раз- безконтактна оплата, відповідь два- все пробивається.(Якщо був андроїд то дивно що не так швидко)
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31.01.2024 17:31 Відповісти
Пролетарій: грабуй награбоване...
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31.01.2024 15:25 Відповісти
чим він кращий за морродерів при владі
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31.01.2024 15:29 Відповісти
Маєте на увазі -чим він гірший?!
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31.01.2024 15:31 Відповісти
в даному випадку кращий
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31.01.2024 15:54 Відповісти
яка мразота..., він хоч зрозумів за що його пов'язали...
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31.01.2024 15:34 Відповісти
У цьому і є різниця між совдепівською, зкацапленою істотою, що мешкає в Україні, та ЯПОНЦЯМИ, що усі ЧУЖІ речі, після паводку, находять і передають до ЄДИНОГО центру, де вони ЗБЕРІГАЮТЬСЯ!
Це той самий контингент від зелі, акакаяразніца …
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31.01.2024 15:34 Відповісти
А где бы их потратил мертвец? Если он нашел, так что он нарушил ? Какой такой запобіжний захід?
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31.01.2024 15:41 Відповісти
... ти вже не зебіл!! Ти ідіот!!
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31.01.2024 15:44 Відповісти
Плохо что в школе законы не преподают. Если ты нашел вещь, и присвоил себе, это статья УК. Для тупых расшифрую- уголовного кодекса. Найденную вещь надо сдать в полицию, администрацию, или в бюро находок.
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31.01.2024 15:51 Відповісти
Ну принести в полицию, а потом забрать через пол года, потому что никто не явился, что очевидно? Или он трупаков шманал что ли?
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31.01.2024 16:33 Відповісти
Надо преподвать в школе и УК, и литературу (воспитание души) на должном уровне. Музыка тоже воспитывает.
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31.01.2024 17:03 Відповісти
ти схоже в дуб ********...
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31.01.2024 16:27 Відповісти
....Рєзнікоков на мінімалках, мародер звичайний малоросский-какаразнічний
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31.01.2024 15:44 Відповісти
Це не житєль кієвщини.
Це тлусте падло з Дніпра.
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31.01.2024 15:52 Відповісти
Когда у нас **...ся кацапский пас. борт оцепление неделю стояло, один, приехал помощь оказывать. Неделю в оцеплении просидел, 3 км. от дома
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31.01.2024 16:37 Відповісти
Фу потвора. Мабуть зєлін виборець, вважає що нікаму нічєво нє должен.
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31.01.2024 17:50 Відповісти
Тю, зеленому сифилису можна, а горемыку сразу в тюрьму. Полиция бы в других вопросах такой принципиальной была
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01.02.2024 02:16 Відповісти
Для звичайних смертних заяви в поліцію на такі злочини навіть не розглядають.
Мав досвід - навіть сам домовлявся з адмінами Сільпо щоб притримали відео з камер стеження де шахрай розраховувався моєю картою. Його карта на яку перевели решту грошей, також була відома, але банку покуй, навіть не заморозили рахунок без рішення суду. Мусора по максимуму затягують справу щоб її закрити за строком давності. Перевідкривати, писати в прокуратуру, наймати адвоката- це не допоможе. Якщо слідчий не зацікавлений Баблом або є указка кришувати шахраїв (зазвичай це профі і в них є криша).
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01.02.2024 19:42 Відповісти
 
 