Отримав підозру мешканець Київщини, який привласнив телефон і банківську картку члена екіпажу, загиблого в авіакатастрофі у Броварах. ФОТО

Мешканець Київщини підозрюється у заволодінні банківською карткою загиблого члена екіпажу в авіакатастрофі в Броварах. За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактами крадіжки та привласнення офіційного документа (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у січні 2023 року після авіакатастрофи в Броварах, підозрюваний прийшов на місце події. Скориставшись скупченням людей, які надавали допомогу постраждалим, він привласнив мобільний телефон і візитницю з банківською карткою одного із загиблих членів екіпажу.

За допомогою телефону загиблого підозрюваний отримав доступ до його рахунків. Гроші знімав у банкоматі, касах магазинів та витрачав на онлайн-розваги. Сума завданих збитків встановлюється.

Про списання коштів з поточного та кредитного рахунків стало відомо під час оформлення спадщини. Дружина загиблого звернулась із заявою до правоохоронців.

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До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює Броварське райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Авіакатастрофа в Броварах

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

Матеріали розслідування авіакатастрофи становлять 163 томи, і зараз з ними знайомляться потерпілі, підозрювані та їхні представники.