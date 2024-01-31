Сержант ЗСУ дезертирував і виманив у дружини полоненого 70 тис. грн, пообіцявши звільнити того з полону. ФОТО

Військовослужбовець із Сумщини після лікування не повернувся до військової частини. Він зайнявся шахрайством: обдурив дружину військовополоненого і виманив у неї 70 тис. грн за обіцянки звільнити її чоловіка з полону.

Про це розповіли в поліції Сумської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Військовослужбовець розповів жінці, що нібито має особисті зв’язки з чиновниками, які займаються пошуком та обміном військовополонених.

"Підозрюваний неодноразово під різними приводами вводив в оману довірливу жінку, яка на його вимогу протягом декількох місяців перерахувала так званому "полковнику" кошти на загальну суму 70 000 гривень", - йдеться у повідомленні.

Під час передачі останньої частини грошей - 30 тис. грн - його затримали.

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З’ясувалося, що фігурант - 37-річний сержант однієї з військових частин, який не повернувся на місце служби після лікування.

Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ) та можуть запроторити за ґрати на 8 років з конфіскацією майна.

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Звільнення чоловіка з полону дезертир "оцінив" у 100 тис. грн

Він вже виманив у жінки 70 тис., але при передачі фінальної частини у 30 тис. грн його затримали