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військовополонені (633) Нацполіція (13916) Сумська область (2243) дезертирство (255)

Сержант ЗСУ дезертирував і виманив у дружини полоненого 70 тис. грн, пообіцявши звільнити того з полону. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Військовослужбовець із Сумщини після лікування не повернувся до військової частини. Він зайнявся шахрайством: обдурив дружину військовополоненого і виманив у неї 70 тис. грн за обіцянки звільнити її чоловіка з полону.

Про це розповіли в поліції Сумської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Військовослужбовець розповів жінці, що нібито має особисті зв’язки з чиновниками, які займаються пошуком та обміном військовополонених.

"Підозрюваний неодноразово під різними приводами вводив в оману довірливу жінку, яка на його вимогу протягом декількох місяців перерахувала так званому "полковнику" кошти на загальну суму 70 000 гривень", - йдеться у повідомленні.

Під час передачі останньої частини грошей - 30 тис. грн - його затримали.

Дивіться: Україна повернула додому 207 військовополонених. ФОТОрепортаж

З’ясувалося, що фігурант - 37-річний сержант однієї з військових частин, який не повернувся на місце служби після лікування.

Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ) та можуть запроторити за ґрати на 8 років з конфіскацією майна.

Також читайте: 15 ексохоронцям Януковича повідомлено про підозру в дезертирстві, - ДБР

Дезертир виманив гроші за нібито звільнення з полону
Звільнення чоловіка з полону дезертир "оцінив" у 100 тис. грн
Дезертир виманив гроші за нібито звільнення з полону
Він вже виманив у жінки 70 тис., але при передачі фінальної частини у 30 тис. грн його затримали
Дезертир виманив гроші за нібито звільнення з полону
Дезертир може провести за ґратами 8 років

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
Ублюдок. Це якщо зовсім коротко...
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31.01.2024 15:50
+14
Слів немає.
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31.01.2024 15:43
+9
верховенство права, та невідворотність покарання!
цей сержант скоїв злочин і буде покараний.
резніков, баканов, успішні адвокати...
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31.01.2024 15:50
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Слів немає.
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31.01.2024 15:43 Відповісти
только то мошенничество..... а ДЕЗЕРТИРСТВО КАК??? НЕЕЕ..
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31.01.2024 16:44 Відповісти
На жаль, все це реально.Немає на фронті ангелів, на жаль ,влада, лайно і в цьому саме велика небезпека.
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31.01.2024 15:45 Відповісти
Ніде немає ангелів. Чи майстер приплітання їх десь бачив?
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31.01.2024 15:53 Відповісти
Фронт при чому?Гандон-він і в Африці гандон.
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31.01.2024 16:18 Відповісти
верховенство права, та невідворотність покарання!
цей сержант скоїв злочин і буде покараний.
резніков, баканов, успішні адвокати...
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31.01.2024 15:50 Відповісти
Тобі відомо що сержант теж адвокат?
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31.01.2024 15:54 Відповісти
нєнє. баканов лейтенант.
то, мабуть, резніков сержант.
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31.01.2024 16:45 Відповісти
З логікою в тебе таки проблеми. Все ще не купили?
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31.01.2024 16:49 Відповісти
ніхто не хоче купувати логіку. кажуть, що краще писати всяку херболу. типу самостверджуватися. свої підліткові комплекси нав'язувати навколишнім.
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31.01.2024 16:58 Відповісти
Тобто торг таки іде? Високо не цінись, може таки куплять.
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31.01.2024 16:59 Відповісти
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31.01.2024 20:22 Відповісти
Ублюдок. Це якщо зовсім коротко...
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31.01.2024 15:50 Відповісти
Шостка .
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31.01.2024 16:07 Відповісти
полковник сержант аБрестович? повернувся?
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31.01.2024 16:32 Відповісти
)«Сколько веревочке не виться, а конец будет»
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31.01.2024 16:49 Відповісти
Скоріше наш чим у них.
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31.01.2024 17:58 Відповісти
в семье не без урода
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31.01.2024 19:09 Відповісти
Чому, ця потвора, не загинула при спробі втечі, годувати тепер це сміття?
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01.02.2024 05:51 Відповісти
 
 