Організації сьогоднішнього обміну полоненими сприяли ОАЕ, - Координаційний штаб. ФОТОрепортаж

Сьогодні відбувся 50-й обмін полоненими: Україна повернула ще 207 оборонців. У рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за дорученням Президента України Володимира Зеленського вдалося повернути понад дві сотні українських оборонців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Як зазначається, серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.

"180 Оборонців, які повертаються додому - з рядового та сержантського складу, ще 27 - українські офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21.

Серед звільнених військовослужбовців - захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики", - пояснюють у Штабі.













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Зокрема, з ворожого полону вдалося врятувати молодшого сержанта Захара. Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року. Менш, ніж за пів року жінку вдалося обміняти й повернути в Україну. Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір’ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата.

"Повертаються додому медики, які в надлюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та "Азовсталі". Повернувся на рідну землю старший лейтенант, який боронить Україну з 2014 року, пройшов Дебальцево і двічі удостоєний ордена "За мужність". Визволені з неволі двоє рідних братів, солдатів ЗСУ Анатолій та Павло. Врятований також ще один оборонець острова Зміїний", - додають у Штабі.

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"З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 Захисників та Захисниць. Висловлюємо вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну", - резюмували у Штабі.

Як повідомлялося, сьогодні, 31 січня, відбувся великий обмін військовополоненими. Україна повернула з російського полону 207 українських воїнів і цивільних