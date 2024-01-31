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Організації сьогоднішнього обміну полоненими сприяли ОАЕ, - Координаційний штаб. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні відбувся 50-й обмін полоненими: Україна повернула ще 207 оборонців. У рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за дорученням Президента України Володимира Зеленського вдалося повернути понад дві сотні українських оборонців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Як зазначається, серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.

"180 Оборонців, які повертаються додому - з рядового та сержантського складу, ще 27 - українські офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21.

Серед звільнених військовослужбовців - захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики", - пояснюють у Штабі.

Звільнені полонені
Звільнені полонені
Звільнені полонені
Звільнені полонені
Звільнені полонені
Звільнені полонені

Також читайте: Обмін полоненими найближчим часом все ж таки відбудеться, - Буданов

Зокрема, з ворожого полону вдалося врятувати молодшого сержанта Захара. Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року. Менш, ніж за пів року жінку вдалося обміняти й повернути в Україну. Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір’ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата.

"Повертаються додому медики, які в надлюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та "Азовсталі". Повернувся на рідну землю старший лейтенант, який боронить Україну з 2014 року, пройшов Дебальцево і двічі удостоєний ордена "За мужність". Визволені з неволі двоє рідних братів, солдатів ЗСУ Анатолій та Павло. Врятований також ще один оборонець острова Зміїний", - додають у Штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У межах 49 обмінів між Україною та РФ додому вже повернули 2681 захисника України, - Координаційний штаб

"З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 Захисників та Захисниць. Висловлюємо вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну", - резюмували у Штабі.

Як повідомлялося, сьогодні, 31 січня, відбувся великий обмін військовополоненими. Україна повернула з російського полону 207 українських воїнів і цивільних

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
за дорученням Пре𝝿зидента України Володимира Зеленського вдалося повернути Джерело: https://censor.net/ua/p3470824
тих, хто від його ж злочинної "недбалості" туди й попав... Слава оманському віслюку, вірно ж зебіли?
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31.01.2024 15:52
+8
за дорученням Президента України Володимира Зеленського вдалося повернути Джерело: https://censor.net/ua/p3470824
А без доручення президента не повернули б? Зовсім дебільні там, тільки доручення чекають?
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31.01.2024 15:53
+7
Редактори Цензора, що за фігню ви пишите? Зокрема "врятувати молодшого сержанта Захара. Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року"(с)???

Там не було жодної евакуації, там була банальна здача в полон за наказом Верховного зелі!
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31.01.2024 16:43
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Слава Богу.
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31.01.2024 15:49 Відповісти
какого именно Бахуса или Моиссея или Будды вы заметили как то замолчали на тему-- А СЕГОДНЯ БЫЛИ ТЕ КТО БЫЛ НА ОБМЕН в день истории с ИЛ 76 как будто и не было той недавней истории в Белгородской области и планировавшегося обмена.. стремно как то...
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31.01.2024 16:43 Відповісти
ничего не понял. ті против збиття військово-транспорнтого літака параши?
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31.01.2024 17:04 Відповісти
мда если человек идиот то он идиот в своей идиотии.. придурок я не против сбития я хочу знать были ли в самолете наши пленные или нет а кто сбил мы или дружественный огонь россиян -- мне как то *****..
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31.01.2024 17:09 Відповісти
ти як додік розмовляєш?
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31.01.2024 18:00 Відповісти
Друже, ти б міг не лаятись тут ? В параші, на кухні скільки завгодно. Та й з питанням у тебе не гаразд. В Україні ніхто нічого не знає. А в касапії всі знають тільки Брехню.
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31.01.2024 18:02 Відповісти
Опосередковано визнано що літак помилково був збитий. Це війна
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31.01.2024 17:11 Відповісти
Эзопов язык ошибка или явно спланированная РФ скармливание нам дезы кто скормил через кого кого привлекли к ответственности нельзя все и включая предательство недалёкость списать на войну... нельзя..
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31.01.2024 17:16 Відповісти
за дорученням Пре𝝿зидента України Володимира Зеленського вдалося повернути Джерело: https://censor.net/ua/p3470824
тих, хто від його ж злочинної "недбалості" туди й попав... Слава оманському віслюку, вірно ж зебіли?
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31.01.2024 15:52 Відповісти
за дорученням Президента України Володимира Зеленського вдалося повернути Джерело: https://censor.net/ua/p3470824
А без доручення президента не повернули б? Зовсім дебільні там, тільки доручення чекають?
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31.01.2024 15:53 Відповісти
Портніков з приводу обмінів за участю ОАЕ дуже добре все пояснив.
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31.01.2024 15:56 Відповісти
У них друге народження або довгий шлях додому....
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31.01.2024 16:00 Відповісти
"з ворожого полону вдалося врятувати молодшого сержанта Захара. Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року. Менш, ніж за пів року жінку вдалося обміняти й повернути в Україну. Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір'ю чоловіка "

нема слів,це пздц (((
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31.01.2024 16:10 Відповісти
дай боже йому це витримати...
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31.01.2024 16:22 Відповісти
списки вже є?
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31.01.2024 16:15 Відповісти
що не кажіть, але хоч кожен день свій Бурдж халіфа підсвічують кацапським триколором, аби сприяли поверненню наших людей
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31.01.2024 16:24 Відповісти
А президен каже ,що це заслуга Буданова,єрмака,
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31.01.2024 16:32 Відповісти
ну да, щас!
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31.01.2024 17:59 Відповісти
Редактори Цензора, що за фігню ви пишите? Зокрема "врятувати молодшого сержанта Захара. Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року"(с)???

Там не було жодної евакуації, там була банальна здача в полон за наказом Верховного зелі!
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31.01.2024 16:43 Відповісти
По дорученню президента, та ну нахер! ОАЕ ініціатори обміну! Президент їх туди запхав
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31.01.2024 17:57 Відповісти
єрмак - навіть не українська гнида. Він - гадина на тілі України. Та він своє діло зробить. Посадить Зеленського у тюрму. Зачекайте лишень !
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31.01.2024 18:26 Відповісти
У рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за дорученням Президента України Володимира Зеленського вдалося повернути понад дві сотні українських оборонців. Джерело: https://censor.net/ua/p3470824
Ну, а якже тут без тупорилого ішака.
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31.01.2024 19:57 Відповісти
 
 