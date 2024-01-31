СБУ ліквідувала ще 4 "схеми для ухилянтів": серед клієнтів - клірик УПЦ (МП). ФОТОрепортаж

Служба безпеки заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку, затримано 10 організаторів оборудки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

Зазначається, що ділки пропонували військовозобов’язаним втекти до Євросоюзу на підставі підроблених документів. Вартість таких "послуг" оцінювали до 12 тис. американських доларів, залежно від терміновості виїзду.

Закарпаття

СБУ викрила трьох ділків, які відправляли потенційних призовників до країн ЄС як водіїв міжнародних пасажирських рейсів.

За оперативною інформацією, серед їхніх клієнтів був клірик місцевої єпархії УПЦ (МП), який скористався схемою, щоб нелегально виїхати за кордон. Наразі він в Україні, за цим фактом триває розслідування.

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За даними слідства, оборудку організували двоє співвласників місцевої автотранспортної компанії та їхній спільник – мешканець Хустського району.

Використовуючи е-підпис підприємства, фігуранти вносили персональні дані клієнтів до інформаційної системи "Шлях". Після цього ухилянтів "підсаджували" на рейс іншими водіями й таким чином вони перетинали кордон.

Тернопільщина

Правоохоронці заблокували одразу дві схеми ухилення від мобілізації. Одну із них організували двоє місцевих комерсантів.

"Вони торгували фальшивими довідками військово-лікарської комісії та військкомату про непридатність до служби через "погане" здоров'я. Для виготовлення "пакета документів" ділки використовували підроблені бланки та штампи відповідних держустанов", - пояснює пресслужба.

Організатори іншої схеми називали себе прибічниками так званого "народовладдя". Зловмисники видавали своїм однодумцям військові квитки від імені фейкової організації.

Зовні підробка була дуже схожа на військово-облікові документи встановленого зразка і таким чином їх використовували для ухилення від мобілізації.

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Львів

Співробітники СБУ знешкодили злочинну групу, яка за гроші обіцяла призовникам "списання" з військового обліку за станом здоров’я.

До незаконної діяльності організатор схеми залучив двох спільників, які домовлялися з клієнтами і передавали йому гроші.

В СБУ повідомили, що за викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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