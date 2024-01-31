УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11550 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
4 427 24
СБУ (10084) ухилянти (236)

СБУ ліквідувала ще 4 "схеми для ухилянтів": серед клієнтів - клірик УПЦ (МП). ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку, затримано 10 організаторів оборудки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

Зазначається, що ділки пропонували військовозобов’язаним втекти до Євросоюзу на підставі підроблених документів. Вартість таких "послуг" оцінювали до 12 тис. американських доларів, залежно від терміновості виїзду.

Закарпаття

СБУ викрила трьох ділків, які відправляли потенційних призовників до країн ЄС як водіїв міжнародних пасажирських рейсів.

За оперативною інформацією, серед їхніх клієнтів був клірик місцевої єпархії УПЦ (МП), який скористався схемою, щоб нелегально виїхати за кордон. Наразі він в Україні, за цим фактом триває розслідування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано 5 нових "схем для ухилянтів": вартість "послуг" сягала $10 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

За даними слідства, оборудку організували двоє співвласників місцевої автотранспортної компанії та їхній спільник – мешканець Хустського району.

Використовуючи е-підпис підприємства, фігуранти вносили персональні дані клієнтів до інформаційної системи "Шлях". Після цього ухилянтів "підсаджували" на рейс іншими водіями й таким чином вони перетинали кордон.

Тернопільщина

Правоохоронці заблокували одразу дві схеми ухилення від мобілізації. Одну із них організували двоє місцевих комерсантів.

"Вони торгували фальшивими довідками військово-лікарської комісії та військкомату про непридатність до служби через "погане" здоров'я. Для виготовлення "пакета документів" ділки використовували підроблені бланки та штампи відповідних держустанов", - пояснює пресслужба.

Організатори іншої схеми називали себе прибічниками так званого "народовладдя". Зловмисники видавали своїм однодумцям військові квитки від імені фейкової організації.

Зовні підробка була дуже схожа на військово-облікові документи встановленого зразка і таким чином їх використовували для ухилення від мобілізації.

Читайте також: Правоохоронець та адвокат на Хмельниччині підробляли документи для ухилянтів. Їх судитимуть. ФОТО

Львів

Співробітники СБУ знешкодили злочинну групу, яка за гроші обіцяла призовникам "списання" з військового обліку за станом здоров’я.

До незаконної діяльності організатор схеми залучив двох спільників, які домовлялися з клієнтами і передавали йому гроші.

В СБУ повідомили, що за викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Також читайте: Ліквідовано 3 схеми для ухилянтів, вартість "послуги" сягала $7 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
31.01.2024 16:12
+6
4 разового ухилянта.. Цієї новини чекають всі..
показати весь коментар
31.01.2024 16:57
+3
https://m.youtube.com/watch?v=HZyLCZM_p8Q

Ось журналістське розслідування, в якому депутат партії зеленського вивіз з країни 900 ухилянтів. Де, **** СБУ?!
показати весь коментар
31.01.2024 16:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
31.01.2024 16:12 Відповісти
Російська церква в Україні, яка колись називалася УПЦ МП гадить Україні де тільки може, а Президент і його монобільшість її так і не заборонили.
показати весь коментар
31.01.2024 16:53 Відповісти
4 разового ухилянта.. Цієї новини чекають всі..
показати весь коментар
31.01.2024 16:57 Відповісти
Так отож.
показати весь коментар
31.01.2024 16:59 Відповісти
я уже нарахував більше 100 виявлених "схем",,,,,
Винахідливий у нас нарід!!!))))))
показати весь коментар
31.01.2024 16:25 Відповісти
хто більше барига: той хто продає чи купляє?
12000 дол. платили .. заможний народ.. який
показати весь коментар
31.01.2024 16:26 Відповісти
А рыцарь, мар и вор тоже пользовались или только клирик?
показати весь коментар
31.01.2024 16:35 Відповісти
У Німеччині 200 тис. українських біженців чоловіків призивного віку. Офіційна цифра
показати весь коментар
31.01.2024 16:39 Відповісти
Кому-то ведь и на футбол нужно в Германии ходить!
показати весь коментар
31.01.2024 17:05 Відповісти
не всі кшатрії...

Традиційно існує чотири варни: жерці - брагмани, воїни - кшатрії; торгівці, фермери - вайш'ї; слуги, робітники - шудри.
показати весь коментар
31.01.2024 18:03 Відповісти
кшатріїв цікавить влада, так чи інакше вони претендують на владу... тоді як брахмани - взагалі відмовляються від благ і живуть аскезами, вони ніколи не стають кшатріями... а шудри - це взагалі недоторканні, їх навіть не торкаються, щоб не заплямувати себе і свою карму.
показати весь коментар
31.01.2024 18:06 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=HZyLCZM_p8Q

Ось журналістське розслідування, в якому депутат партії зеленського вивіз з країни 900 ухилянтів. Де, **** СБУ?!
показати весь коментар
31.01.2024 16:51 Відповісти
А дебилы знают закон и конституционные нормы в военном положении ? То что в Украине сейчас можно по конституции принудительно послать гражданского рыть окопы, без мобилизации, просто принудительно. Но перед этим законно просто забрать его машину, телефон и другие вещи, на военные нужды. Перед этим законно и конституционно принудительно выгнать его из квартиры, разселить там военных, его отправить в какое то село, где он рыть будет окоп и запретить покидать не территорию Украины, а вообще запретить покидать село в которое его вышвырнули.

Это все по закону и так во всех демократических странах. На то оно и военное положение. Дебылы тупые это хоть понимают и знают ????
показати весь коментар
31.01.2024 19:46 Відповісти
ОЛОЛО! Перекладу твій висер, по іншому сказати не можу "Не має військового стану! Є типу військовий стан....". Ти шо москаль?

Законопрокти -

№ 8419 та 8420, про продовження військового стану № 8419 № 9532, далі проекти № 9533 - та № 9532 , далі ще продовження - № 9533 .... Останній законопроект ПРИЙНЯТИЙ 8 листопада 23 про воєнний стан - № 10211 до 13 лютого 24 року. 13 лютого пезперечно воєнний стан також буде продовжено...

Дурка у тебе в голові, і у таких як ти.
показати весь коментар
31.01.2024 23:12 Відповісти
Оце так зростання цін!
Далі буде
показати весь коментар
31.01.2024 17:54 Відповісти
інфляція )
А умні люди пропонували - легалізувати і платити державі. Але ніт, краще нехай платять ТЦКшникам, попам, мусорам, кому там ще? А держава хай буй сосе.
показати весь коментар
31.01.2024 18:57 Відповісти
Редактори, припиніть МП називати УПЦ.
показати весь коментар
31.01.2024 18:18 Відповісти
 
 