Близько 10 млн грн зібрали для прикордонників на благодійному аукціоні в Луцьку: Гроші підуть на укріплення кордону з Білоруссю. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У Луцьку провели благодійний аукціон для збору коштів українським прикордонникам. Загалом вдалося зібрати близько 10 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Волинської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Кошти збирали на укріплення держкордону із Білоруссю, а також для закупівлі необхідного майна для прикордонників, які виконують завдання у зоні бойових дій.
Лоти, яких близько 30-ти, - військові трофеї та речі, передані зірками українського і світового футболу, зокрема ігрова футболка Андрія Шевченка з його автографом. Відтак вдалося зібрати близько 10 мільйонів гривень.
На аукціон представили близько 30-и лотів – військові трофеї та речі, передані зірками українського і світового футболу. З їх продажу вдалося зібрати близько 10 мільйонів гривень.
Організатори події - Волинська ОВА та її очільник Юрій Погуляйко, благодійний фонд "Волинь - 2014", ГО "Агенція міжнародної співпраці" та обласна рада.
Будь ласка, зачекайте...
Петро Порошенко передає на фронт машини від Фонду Петра Порошенка та волонтерів ГО "Справи Громад". Олена Зеленська передає на фронт машини від уряду Арабських Еміратів.
Відчуваєте різницю?
Певно, дуже радісно передавати машини, коли точно знаєш, що жоден комік не постраждав?
Цей допис - це навіть не прохання про допомогу, це благання про допомогу 🔥🔥🔥
Чисельність ЗСУ зараз озвучується офіційними особами у кількості 880 тисяч осіб. Наш прально-душовий комплекс спокійно обслуговує 700-900 бійців, тож для повного забезпечення ЗСУ потрібно близько 1000❗️таких комплексів. А на промисловому майданчику зараз у роботі 140-і номери... Це про сухі цифри математики, тут висновки очевидні.
Розумієте, ми півтора року тому не думали, що цей проєкт стане саме на конвеєр та ще й в таких обсягах. Ми не загадували та не здогадувалися, що про цей проєкт знатимуть усі начальники логістики, начальники речових служб та особовий склад. Ми не знали, що черга на виробництві буде розписана на 6-8 місяців наперед.
❗️Я прошу нам допомогти.
Готові чергові сім комплексів, готові мити та прати форму для чергових тисяч військових. Але причепів лише три. Ще чотири причепи купили "під нас", провели ремонт та обслуговування. Але віддадуть лише після повної оплати, а це 924 тисячі гривні.
❗️Я прошу нам допомогти. Я благаю вас допомогти. Я вже не знаю які ще слова використовувати в цьому постійному пошуку грошей на викуп причепів для прально-душових комплексів.
Кілька тисяч військових зможуть помитися та попрати форму. Чи то перед, чи то після будь-якого бойового завдання, військові будь-якої спеціальності та посади - ця проста побутова потреба є у всіх.
Потрібно терміново зібрати 924 тисячі гривні і я прошу вас допомогти!
А ще, я дуже прошу допомогти з поширенням цього допису. Нас ігнорують інформаційні служби та засоби масової інформації, про нас не розповідають у "єдиному марафоні" чи великі viber/telegram канали.
І тому єдина надія на вас, на жаль, знову і знову.
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 2068 6400
Посилання на окрему "банку" https://send.monobank.ua/jar/Ae7dosExpq
💳Номер картки банки - 5375 4112 0182 6729
🌎 PayPal: [email protected]