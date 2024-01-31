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Росіяни скинули авіабомбу на школу в Бериславському районі Херсонщини: Постраждалих немає. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупаційні війська вдарили по школі у Бериславському районі Херсонщини авіабомбою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Після обіду окупанти скинули на освітній заклад керовану авіабомбу. Будівля зазнала серйозних руйнувань.

На щастя, постраждалих серед місцевих жителів немає", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни скинули бомбу на школу в Херсонській області
Росіяни скинули бомбу на школу в Херсонській області
Росіяни скинули бомбу на школу в Херсонській області

Автор: Богдан Гуньковський
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******** использует метод выжженой земли
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31.01.2024 18:07 Відповісти
Кацапня нічого не іспользуєт. Вони такі які є. Це їхній стан. Вони такими були і є. Їх треба просто знищити під корінь.
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31.01.2024 18:11 Відповісти
путін обожнює махати свої крихітним пістолетиком коли навколо всі без зброї, а краще коли це жінки і діти, та дуже його бояться! Але коли дорослі дядьки витягають свої величезні стволи - у путіна починається паніка та діарея.
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31.01.2024 18:15 Відповісти
Срускай, кривавий мір прутіна, як душогуб, від Достоєвського Толстого Гумільова …
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31.01.2024 18:23 Відповісти
Повідомляють, що в районі аеродрому Бельбек в окупованому рашистами Криму щось добре та сильно горить:

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31.01.2024 18:49 Відповісти
В Херсоне нет Бериславского района, исправьте!
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31.01.2024 21:40 Відповісти
 
 