Росіяни скинули авіабомбу на школу в Бериславському районі Херсонщини: Постраждалих немає. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупаційні війська вдарили по школі у Бериславському районі Херсонщини авіабомбою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Після обіду окупанти скинули на освітній заклад керовану авіабомбу. Будівля зазнала серйозних руйнувань.
На щастя, постраждалих серед місцевих жителів немає", - йдеться в повідомленні.
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