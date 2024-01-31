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Рашисти обстріляли смт Цукурине на Донеччині: Загинула жінка. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ обстріляли смт Цукурине на Донеччині, внаслідок чого загинула жінка.
Про це повідомила пресслужба Селидівської міськради, інформує Цензор.НЕТ.
О 16:10 росіяни вдарили по смт Цукурине. Внаслідок обстрілу пошклджено приватні будинки та адмінбудівлі, пошкоджено також і лінії електро передач.
Загинула місцева жителька 1953 р.н.
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Бандерівець
показати весь коментар31.01.2024 19:41 Відповісти Мені подобається 2
Sharikoff
показати весь коментар31.01.2024 19:41 Відповісти Мені подобається 2
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Дорофеев Сергей
показати весь коментар31.01.2024 20:03 Відповісти Мені подобається 1
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