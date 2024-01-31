Рашисти обстріляли смт Цукурине на Донеччині: Загинула жінка. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстріляли смт Цукурине на Донеччині, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомила пресслужба Селидівської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

О 16:10 росіяни вдарили по смт Цукурине. Внаслідок обстрілу пошклджено приватні будинки та адмінбудівлі, пошкоджено також і лінії електро передач.

Загинула місцева жителька 1953 р.н.

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