Доба на Харківщині: КАБи по лікарні у Великому Бурлуку, атака "шахедів" на Харків, обстріли майже 20 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Російські загарбники продовжують бити по населених пунктах Харківщини, застосовують усі види озброєння. За добу понад 20 населених пунктів зазнали артилерійських, мінометних та авіаційних обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 23:15 окупанти вдарили 4-ма БПЛА типу Шахед-136 по м.Харків, зафіксовані влучання 2-х безпілотників по території цивільного промислового об'єкта в Основ’янському районі. Постраждалих немає. Два ворожі БПЛА збили сили ППО", - йдеться в повідомленні.

По с. Новоосинове Куп’янського району окупанти завдали артударів, горіла господарча споруда.

Двома КАБами окупанти вдарили по центральній районній лікарні смт Великий Бурлук о 21.56.

"Пошкоджено фасад, дах та вікна ЦРЛ. Евакуйовано 38 осіб, з них 5 працівників ЦРЛ. Персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом", - зазначив Синєгубов.

Протягом 31 січня окупанти обстріляли Великий Бурлук, с. Рясне та с. Вільча. У Великому Бурлуку пошкоджено скління, фасад нежитлових приміщень та частково зруйновано не експлуатоване складське приміщення. У Рясному пошкоджено приватні будинки, складське приміщення, могили на місцевому цвинтарі. У с. Вільча пошкоджено приватний будинок.

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