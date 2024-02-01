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допомога (5236) Макрон Емманюель (1055) Віктор Орбан (283) Джорджа Мелоні (68)

Макрон та Мелоні поговорили з Орбаном напередодні рішення про кошти ЄС для України. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Перед самітом Євросоюзу, на якому обговорюватимуть виділення коштів на підтримку України, з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном провели бесіду лідери Франції та Італії Емманюель Макрон та Джорджа Мелоні.

Про це розповів керівник пресслужби угорського прем’єра Берталан Хаваші, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Орбан провів переговори з італійським і французьким лідерами в рамках підготовки до саміту ЄС у четвер, головне питання якого - схвалення чотирирічної програми фінансової допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

Читайте: Прем’єр Італії Мелоні хоче домовитись з Орбаном про підтримку України, - Bloomberg

У фейсбуці він оприлюднив фото з Мелоні з підписом "Дискусія з прем'єр-міністеркою Джорджією Мелоні напередодні саміту ЄС".

Джорджа Мелоні та Віктор Орбан на зустрічі в Брюселі 31 січня 2024 року
Мелоні зустрілася з Орбаном напередодні обговорення виділення Україні 50 млрд допомоги від ЄС

Також читайте: Орбан залишився сам на полі бою, він єдиний явний антиукраїнський політик, - Туск

Про зустріч з французьким президентом Орбан у своїх соцмережах не повідомляв.

Орбан перебуває у Брюсселі напередодні саміту, де має вирішитись питання щодо чотирирічної програми фінансової допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

Автор: Ольга Лузан
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ногами били *******? чи тільки палицею?
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01.02.2024 09:30 Відповісти
Макрон та Мелоні поговорили з Орбаном

Нагуя?
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01.02.2024 09:32 Відповісти
по баблу для України
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01.02.2024 13:55 Відповісти
Обговорювали, яку каву йому запропонувати на час голосування.
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01.02.2024 09:40 Відповісти
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01.02.2024 09:50 Відповісти
Джрорджа може вмовити Орбана. Саме вона лідер європейських правих. І вона може матюкнути Вітю, в той час як Макрон і Шольц цього собі не дозволять
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01.02.2024 10:06 Відповісти
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01.02.2024 10:40 Відповісти
этапять )))
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01.02.2024 13:06 Відповісти
мешок гамна с красивой девушкой
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01.02.2024 15:59 Відповісти
 
 