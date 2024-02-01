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Рашисти скинули 4 КАБи на Милівську громаду Херсонщини: Постраждали 2 особи, пошкоджено освітні заклад та будинки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупаційні війська скинули чотири авіабомби на село у Милівській громаді Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Учора вночі російська авіація вдарила по селу у Милівській громаді. На населений пункт скинули чотири керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено освітній заклад, а також житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу постраждав 67-річний чоловік та його 65-річна дружина. У них діагностовано вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Зараз потерпілі знаходяться у лікарні. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

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Обстріл Херсонщини
Обстріл Херсонщини
Обстріл Херсонщини
Обстріл Херсонщини

Автор: Богдан Гуньковський
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