Рашисти скинули 4 КАБи на Милівську громаду Херсонщини: Постраждали 2 особи, пошкоджено освітні заклад та будинки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупаційні війська скинули чотири авіабомби на село у Милівській громаді Херсонщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Учора вночі російська авіація вдарила по селу у Милівській громаді. На населений пункт скинули чотири керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено освітній заклад, а також житлові будинки", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу постраждав 67-річний чоловік та його 65-річна дружина. У них діагностовано вибухові травми, контузії та уламкові поранення.
Зараз потерпілі знаходяться у лікарні. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.
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