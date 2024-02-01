УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11844 відвідувача онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні
4 711 14
СБУ (10084) Донецька область (5743)

Затримано інформаторку РФ, яка збирала розвіддані про дислокацію ЗСУ у районі Бахмута та переписувалася з очільником "Народної ради ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Служба безпеки викрила на Донеччині інформаторку російської воєнної розвідки. Фігурантка була на прямому зв’язку з командиром спецпідрозділу головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), який дислокується на передовій. Жінка - подруга очільника так званої "Народної ради ДНР" Артема Жоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

Як зазначається, за вказівками агресора жінка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ у районі Бахмута.

Найбільше ворога цікавили координати ключових опорних пунктів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ, які беруть участь у бойових операціях на східному фронті.

За наявними даними, розвідвідомості потрібні були російському ГРУ для підготовки диверсійних вилазок та коригування ракетних ударів по бойових позиціях українських військ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідував місця розташування підрозділів ЗСУ на Донеччині: СБУ затримала російського інформатора. ФОТО

Також у ході документування злочинів інформаторки стало відомо, що вона знайома і періодично спілкується з очільником так званої "Народної ради ДНР" Артемом Жогою. У телефонних розмовах фігурантка вихвалялась йому тим, що співпрацює з російською розвідкою.

Для максимального збору розвідвідомостей вона планувала влаштуватись продавчинею до місцевого магазину неподалік підрозділу українських захисників.

Співробітники СБУ викрили ворожі наміри фігурантки та затримали її у власному помешканні.

За даними слідства, затриманою виявилась мешканка Краматорська, яка у соцмережах підтримувала збройну агресію РФ. Таким чином у червні 2023 року вона потрапила у поле зору командира спецназу російського ГРУ.

Читайте також: Експравоохоронця з Харківщини, який передавав ФСБ РФ дані про місця розташування ЗСУ, засуджено до довічного ув’язнення, - СБУ. ФОТО

Фігурантка направляла розвідувальні "звіти" у вигляді текстових файлів та скріншотів електронних карт з позначками українських об’єктів.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.

Також читайте: Затримано російського агента, який готував артудари РФ по штабах ЗСУ поблизу Авдіївки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Російська інформаторка на Донеччині
Російська інформаторка на Донеччині
Російська інформаторка на Донеччині
Російська інформаторка на Донеччині
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
найдієвіші метод той який використовували наші діди Герої ОУН УПА - на гіляку запроданців !!!іншого виходу нажаль немає !!!
показати весь коментар
01.02.2024 10:33
+5
всього 15 ? за загублене життя багатьох воїнів
показати весь коментар
01.02.2024 10:30
+5
Фактично ніяких дієвих засобів поки нема проти цих посіпак, а насправді давно існує такий засіб , це "закон про інтернування"👈
Доречі дядько Д.Трампа - етнічний німець під час другої світової був інтернованим в США.
показати весь коментар
01.02.2024 10:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
етнічна росіянка
показати весь коментар
01.02.2024 10:24 Відповісти
---
нажаль ваша влада може показати жорстокість на мирних вулицях
..
виловлюючи чоловіків до війська..
...
відносно зрадників та хабарників вона підозріло " гуманна та
...
"демократична"... але в цьому щось є..
...
показати весь коментар
01.02.2024 12:28 Відповісти
всього 15 ? за загублене життя багатьох воїнів
показати весь коментар
01.02.2024 10:30 Відповісти
Фактично ніяких дієвих засобів поки нема проти цих посіпак, а насправді давно існує такий засіб , це "закон про інтернування"👈
Доречі дядько Д.Трампа - етнічний німець під час другої світової був інтернованим в США.
показати весь коментар
01.02.2024 10:30 Відповісти
найдієвіші метод той який використовували наші діди Герої ОУН УПА - на гіляку запроданців !!!іншого виходу нажаль немає !!!
показати весь коментар
01.02.2024 10:33 Відповісти
Це точно. Але інтернування - це привентивний засіб, як би на випередження.👈
показати весь коментар
01.02.2024 10:39 Відповісти
Таких треба знищувати принародно, буде наукою для інших зрадників!
показати весь коментар
01.02.2024 10:34 Відповісти
"Дають тюрму" за сотні вбитих й покалічених? Допоки "сволота" живе у тих хто врятувався не буде спокійного життя.
показати весь коментар
01.02.2024 10:42 Відповісти
За співУЧАСТЬ в Убивстві Українців, під час ВІЙНИ, суддівські, у дивний спосіб, виписують дивні рішення…щодо нікчемного покарання таких злочинців! Змін до ЗАКОНІВ, так і не внесено привладними…. Данилов, тільки белькоче щось про галіматню!
Усе рівно, як за лантух макухи краденої…
Слава Україні!
показати весь коментар
01.02.2024 10:46 Відповісти
А скільки ще таких конзерв розосереджено по країні?..
Просто з цікавості: що заважає тому ж СБУ уважніше придивитися до пєрєсєлєнцав-бамбасітав?
показати весь коментар
01.02.2024 10:50 Відповісти
кажу у 1001 раз - нема чого цивільним робити в Авдіївці та Бахмуті. Треба їх примусово евакуювати
показати весь коментар
01.02.2024 10:53 Відповісти
Чергова мерзенна ублюдська ублюдіна...
показати весь коментар
01.02.2024 10:54 Відповісти
ЖИВОЮ ???!!!
показати весь коментар
01.02.2024 11:30 Відповісти
Дадут 4 года через 2 отпустят
показати весь коментар
02.02.2024 21:21 Відповісти
 
 