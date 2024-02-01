Затримано інформаторку РФ, яка збирала розвіддані про дислокацію ЗСУ у районі Бахмута та переписувалася з очільником "Народної ради ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Служба безпеки викрила на Донеччині інформаторку російської воєнної розвідки. Фігурантка була на прямому зв’язку з командиром спецпідрозділу головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), який дислокується на передовій. Жінка - подруга очільника так званої "Народної ради ДНР" Артема Жоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.
Як зазначається, за вказівками агресора жінка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ у районі Бахмута.
Найбільше ворога цікавили координати ключових опорних пунктів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ, які беруть участь у бойових операціях на східному фронті.
За наявними даними, розвідвідомості потрібні були російському ГРУ для підготовки диверсійних вилазок та коригування ракетних ударів по бойових позиціях українських військ.
Також у ході документування злочинів інформаторки стало відомо, що вона знайома і періодично спілкується з очільником так званої "Народної ради ДНР" Артемом Жогою. У телефонних розмовах фігурантка вихвалялась йому тим, що співпрацює з російською розвідкою.
Для максимального збору розвідвідомостей вона планувала влаштуватись продавчинею до місцевого магазину неподалік підрозділу українських захисників.
Співробітники СБУ викрили ворожі наміри фігурантки та затримали її у власному помешканні.
За даними слідства, затриманою виявилась мешканка Краматорська, яка у соцмережах підтримувала збройну агресію РФ. Таким чином у червні 2023 року вона потрапила у поле зору командира спецназу російського ГРУ.
Фігурантка направляла розвідувальні "звіти" у вигляді текстових файлів та скріншотів електронних карт з позначками українських об’єктів.
Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.
Будь ласка, зачекайте...
нажаль ваша влада може показати жорстокість на мирних вулицях
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виловлюючи чоловіків до війська..
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відносно зрадників та хабарників вона підозріло " гуманна та
...
"демократична"... але в цьому щось є..
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Доречі дядько Д.Трампа - етнічний німець під час другої світової був інтернованим в США.
Усе рівно, як за лантух макухи краденої…
Слава Україні!
Просто з цікавості: що заважає тому ж СБУ уважніше придивитися до пєрєсєлєнцав-бамбасітав?