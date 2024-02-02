Доба на Харківщині: атака БпЛА на Ізюмський район, обстріли Вовчанська, удари КАБами по Вільхуватці. ФОТО

Російські загарбники протягом доби обстріляли майже 17 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове, Колодязне, Піщане.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни вночі, близько 2:30, атакували Ізюмський район "шахедом", зафіксоване влучання ворожого БПЛА. Попередньо - без постраждалих.

"Об 11:00 у м. Вовчанськ внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки, господарчі будівлі, гаражі. О 12:55 внаслідок ударів трьома КАБами у с. Вільхуватка Куп’янського району знищено будівлі та споруди агропідприємства, пошкоджено 9 приватних домоволодінь, лінії електромереж. Постраждалих немає", - зазначив Синєгубов.

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