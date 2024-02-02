Під час удару по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму ліквідовано російського генерал-лейтенанта Татаренка, - росЗМІ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час удару ЗСУ по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму 31 січня ліквідовано російського командира авіаційної ескадрильї генерал-лейтенанта Олександра Татаренка та ще 10 окупантів.
Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер" з посиланням на російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Як повідомляють російські пабліки, ліквідовано 10 російських військовослужбовців, у тому числі командир авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дві ракети вразили командний пункт 38 винищувального авіаційного полку, ще одна ракета атакувала пункт зв'язку аеродрому.
Також зазначається, що ЗСУ запустили крилаті ракети несподіваними для росіян маршрутами: більшість із них пройшли над водною поверхнею Чорного моря.
Удар по окупованому Криму 31 січня: Що відомо
На окупованому півострові 31 січня неодноразово лунали вибухи.
У мережі публікували фото та відео з роботою ППО, а також писали про пожежу в районі аеродрому "Бельбек".
У Міноборони РФ заявили, що окупований півострів атакували 20 ракет. Всі, нібито, було знищено російською ППО.
Водночас росЗМІ заявили, що було атаковано аеродром "Бельбек". Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Речниця ОК "Південь" Гуменюк розповіла, що "прихисток" у Криму 31 січня знайшли 5 ракет.
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В ВКС ВС России штатный состав эскадрильи полностью зависит от типов эксплуатируемой техники, и практически полностью идентичен штатному расписанию времён позднего СССР. Например, в эскадрилью фронтовых бомбардировщиков входит 12 самолётов типа Су-34. В штате эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев типа Ту-95 - восемь машин. Командир авиационной эскадрильи - лётчик в звании подполковника." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F#%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Можливо, підполковників вже вибили.
Освобождён от должности и уволен с воинской службы по достижению предельного возраста в августе 2020 года.
Освоил самолёты Су-15тм, Су-27 и Ан-26. Военный лётчик 1-го класса.
2 февраля 2024 года появилась информация, что военный мог быть убит 31 января во время украинской атаки по аэродрому Баальбек в аннексированном Крыму.
Уровень дивизии - ген. майор
Полк - полковник.
Эскадрилья - п/п
Звено - майор
Освобождён от должности и уволен с воинской службы по достижению предельного возраста в августе 2020 года[2].
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Уже 4 года на пенсии, скорее всего не командовал, а летал как рядовой летчик, несмотря на погоны ген.-лейтн.
є генерали, які визивають повагу та гордість.
а це якийсь, генерал - чмоня. схожий на прапора з продовольчого складу.
Нормально! Давай ще!
вв.хйло