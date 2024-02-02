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Під час удару по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму ліквідовано російського генерал-лейтенанта Татаренка, - росЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час удару ЗСУ по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму 31 січня ліквідовано російського командира авіаційної ескадрильї генерал-лейтенанта Олександра Татаренка та ще 10 окупантів.

Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер" з посиланням на російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Як повідомляють російські пабліки, ліквідовано 10 російських військовослужбовців, у тому числі командир авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дві ракети вразили командний пункт 38 винищувального авіаційного полку, ще одна ракета атакувала пункт зв'язку аеродрому.

Також зазначається, що ЗСУ запустили крилаті ракети несподіваними для росіян маршрутами: більшість із них пройшли над водною поверхнею Чорного моря.

Ліквідований генерал-лейтенант РФ Олександр Татаренко

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Удар по окупованому Криму 31 січня: Що відомо

На окупованому півострові 31 січня неодноразово лунали вибухи.

У мережі публікували фото та відео з роботою ППО, а також писали про пожежу в районі аеродрому "Бельбек".

У Міноборони РФ заявили, що окупований півострів атакували 20 ракет. Всі, нібито, було знищено російською ППО.

Водночас росЗМІ заявили, що було атаковано аеродром "Бельбек". Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Речниця ОК "Південь" Гуменюк розповіла, що "прихисток" у Криму 31 січня знайшли 5 ракет.

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Топ коментарі
+25
Ні, туди покладуть лампаси!
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02.02.2024 10:14
+16
Ескадрільї??? Це ж майорська посада. Чи він розжалуваний був, чи вже на пенсії.. Може, там лейтенанти скінчилися??
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02.02.2024 10:08
+14
та яка різниця !!! здох максим і х**й з ним !!!
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02.02.2024 10:11
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сподіваюсь, ховать будуть пусту труну.
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02.02.2024 10:05 Відповісти
Ні, туди покладуть лампаси!
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02.02.2024 10:14 Відповісти
і хуражку.
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02.02.2024 10:16 Відповісти
А й справді, так буде красівше!
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02.02.2024 10:18 Відповісти
А зАлАтиє пАгони?
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02.02.2024 10:30 Відповісти
Нє, то вже зайве!
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02.02.2024 12:28 Відповісти
Та ні, туди покладуть колорадську стрічку і мадальки дурня- нациста, вбивці і фашиста.
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02.02.2024 10:30 Відповісти
обосрані...?
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02.02.2024 11:56 Відповісти
А галіхве повне гімна куди дівати?
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03.02.2024 00:21 Відповісти
галіхве разом з гівном випарувалося в епіцентрі вибуху.
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03.02.2024 00:28 Відповісти
патєрь нєт (с)
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02.02.2024 10:06 Відповісти
Канєшна! Гєнєрал - лейтєнант Татарєнка був використаний, як *********. Ним просто збили ракету. 😁
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02.02.2024 11:01 Відповісти
Зрадник -підарасіна
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02.02.2024 10:07 Відповісти
Вікі каже що народився у ставропольському краї
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02.02.2024 10:35 Відповісти
Ескадрільї??? Це ж майорська посада. Чи він розжалуваний був, чи вже на пенсії.. Може, там лейтенанти скінчилися??
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02.02.2024 10:08 Відповісти
та яка різниця !!! здох максим і х**й з ним !!!
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02.02.2024 10:11 Відповісти
Ееееее. друже, він же генерал - майор, тому як генерал він мав лампаси, а ось як майор командував ескадрилью.
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02.02.2024 10:15 Відповісти
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02.02.2024 12:24 Відповісти
Майорів ЗСУ в утиль пустили, нових готувати не встигають, тож рашка воєнпенсів з нафталіну дістає...
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02.02.2024 10:16 Відповісти
"Российская Федерация[править | править код

В ВКС ВС России штатный состав эскадрильи полностью зависит от типов эксплуатируемой техники, и практически полностью идентичен штатному расписанию времён позднего СССР. Например, в эскадрилью фронтовых бомбардировщиков входит 12 самолётов типа Су-34. В штате эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев типа Ту-95 - восемь машин. Командир авиационной эскадрильи - лётчик в звании подполковника." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F#%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Можливо, підполковників вже вибили.
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02.02.2024 10:56 Відповісти
Указом презерватива кацапии от 12 января 2016 года назначен командующим 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа.

Освобождён от должности и уволен с воинской службы по достижению предельного возраста в августе 2020 года.

Освоил самолёты Су-15тм, Су-27 и Ан-26. Военный лётчик 1-го класса.

2 февраля 2024 года появилась информация, что военный мог быть убит 31 января во время украинской атаки по аэродрому Баальбек в аннексированном Крыму.
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02.02.2024 18:58 Відповісти
И добавлю. Командир эскадрильи летает. Это должность подполковника. Как командир батальона. Генерал- лейтенант, а по виду на фото,где он генерал- майор, ему около или за 50, может летать только пассажиром.
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02.02.2024 12:23 Відповісти
Он освоил третий тип полетов - после взрывов.
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03.02.2024 00:24 Відповісти
підар, в утилізацію
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02.02.2024 10:11 Відповісти
Партер у Пеклі треба розширяти.
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02.02.2024 10:12 Відповісти
Генерал-лейтенанты командуют дивизиями,не эскадрильями(майор-подполковник). Если сдох, то это гораздо более весомая потеря для лаптеногих.
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02.02.2024 10:12 Відповісти
Ген-лейт. это не уровень дивизии, это командующий авиакорпусом и возможно армии.
Уровень дивизии - ген. майор
Полк - полковник.
Эскадрилья - п/п
Звено - майор
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02.02.2024 10:30 Відповісти
дякую за інфу, бо я темний учитель - не розуміюся на цьому, теж вразило високе звання цього покидька
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02.02.2024 10:35 Відповісти
...Указом Президента РФ от 12 января 2016 года назначен командующим 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа.

Освобождён от должности и уволен с воинской службы по достижению предельного возраста в августе 2020 года[2].
__________________________________________________________________________

Уже 4 года на пенсии, скорее всего не командовал, а летал как рядовой летчик, несмотря на погоны ген.-лейтн.
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02.02.2024 10:36 Відповісти
Йому 63, сумніваюсь що взагалі літав. Можливо це якась туфта на кшталт знищення в Криму самого герасимова місяць назад.
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02.02.2024 12:52 Відповісти
Хтось тут "кріпко нюхнув" Або "курнув"!
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02.02.2024 10:38 Відповісти
Що за ескадрілія така, що командир цілий генерал, ще й лейтенант? Явно насмоктав у рашистів, пдр! Був би нормальним, поставили б монумент на Батьківщині, а так й родичі не оберуться ганьби!
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02.02.2024 10:14 Відповісти
Приземлили навічно тварюку!
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02.02.2024 10:17 Відповісти
погодьтеся.
є генерали, які визивають повагу та гордість.
а це якийсь, генерал - чмоня. схожий на прапора з продовольчого складу.
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02.02.2024 10:25 Відповісти
Ага, эскадрилья конных водолазов
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02.02.2024 10:28 Відповісти
ах ,какой был музчина
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02.02.2024 10:31 Відповісти
Хоча на фотці в нього погони генерал-майора - все-одно, це жирний орк.

Нормально! Давай ще!
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02.02.2024 10:32 Відповісти
Кацапський літак знову впустив авіабомбу, імовірно, ФАБ-500 - цього разу в окупованому місті Зимогір'я в «ЛНР», повідомляє видання ASTRA.
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02.02.2024 10:33 Відповісти
Добре, але не знав, що ескадрільєю керує цілий генерал-лейт. На фото він поки ще ген-майор. Проте - чудово, мінус лампаси
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02.02.2024 10:33 Відповісти
Обычный ***, пенсионер!Александр Юрьевич Татаренко (род. 16 июля 1960, Изобильный, Ставропольский край, РСФСР, СССР) - российский военачальник. Командующий 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа (2016-2020), командующий 11-й армией ВВС и ПВО Восточного военного округа (2013-2015). Генерал-лейтенант (2015).Освобождён от должности и уволен с воинской службы по достижению предельного возраста в августе 2020 года
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02.02.2024 10:34 Відповісти
Здається він безкорисно любив гроші, але не склалося...
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02.02.2024 10:37 Відповісти
Він там на пенсії сантехніком працював....
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02.02.2024 10:41 Відповісти
Это все проясняет. Как Гиркин, звание- полковник,должность- стрелок.
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02.02.2024 10:46 Відповісти
"зачем вам генерал, если у вас єскадрильи нет?"

вв.хйло
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02.02.2024 10:37 Відповісти
В під@раші вже все? Середніх під@ріа вже немає? Тільки ну дуже поважні. Ескадрільями вже не майори-підполковники керують, а єнєрали? Цензор, хоть інформацію перевіряй, чи це вже ШІ
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02.02.2024 10:40 Відповісти
Що ж ти, грнида кацапська, проти своєї крові воювати пішов?
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02.02.2024 10:40 Відповісти
Нищета заставила за штурвал взяться?
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02.02.2024 10:42 Відповісти
***** шастать! ладу в студію! Вітання родині!
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02.02.2024 10:44 Відповісти
Ваєнний пенс-зомбі ,виліз з могили на запах крові, прагнув навбивать ще трохи українських дітей. Нє фартануло, нє сраслось. Зємля стєклаватой, крєст асіновим калом.
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02.02.2024 11:01 Відповісти
Чудова новина ,хотілось знати скільки літаків знищено ?
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02.02.2024 11:03 Відповісти
Українська народна..."поховали москалика край дороги,так широко ,так глибоко - видно ноги"
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02.02.2024 11:15 Відповісти
був алкаш немає алкаша
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02.02.2024 11:41 Відповісти
Командир ескадрильї - генерал-лейтенант?!!! А полком маршали командують?
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02.02.2024 11:56 Відповісти
Судячи по фото у нього і так вже цироз печінки на останній стадії.
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02.02.2024 11:59 Відповісти
Командир ескадрильї це не генеральська посада. В ЗСУ генерал-лейтенант Олещук командує усіма Військово-Повітряними Силами. Щось не сходиться.
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02.02.2024 12:41 Відповісти
Може це ескадрил'я бойових комарів ...
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02.02.2024 12:56 Відповісти
Всі ракети, запущені по Криму ліквідовано, а одна ракета ліквідована особисто генералом!
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02.02.2024 13:17 Відповісти
Командир ескадрильї - генерал-лейтенант?
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02.02.2024 13:26 Відповісти
Ну і що з того?Добровольцями(а воно такім є) можуть і маршали в комбатах ходити..Гроші не пахнуть
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02.02.2024 13:50 Відповісти
Генерал - комеск? Це повна деградація писунів статей.
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02.02.2024 15:07 Відповісти
Да, какая-то стремная информация про эскадрилью и генерал-лейтенанта.
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02.02.2024 20:15 Відповісти
Тут саме час згадати про лейтенанта, командира танкового "корпуса".
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04.02.2024 09:51 Відповісти
 
 