За добу росіяни обстріляли щонайменше 11 населених пунктів Донеччини, одна людина дістала поранення. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На Донеччині від обстрілів з боку російських військ 1 лютого поранення зазнала жителька Авдіївки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"В Авдіївці поранено людину. У Селидовому пошкоджено адмінбудівлю. У Курахівській громаді у Гірнику пошкоджено 12 двоповерхівок і 2 навчальні заклади, у Веселому Гаю пошкоджено 6 будинків", - йдеться в повідомленні.
Росіяни минулої доби вкотре обстріляли Краматорський район.У Лиманській громаді пошкоджено амбулаторію в Зарічному, зруйновано будинок в Іванівці. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.
Також завдали ударів по Бахмутському району. У Переїзному Званівської громади 1 будинок зруйновано, ще 1 — пошкоджено. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків.
З лінії фронту евакуйовано 58 осіб, у тому числі 4 дитини.
Будь ласка, зачекайте...