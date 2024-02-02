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Миколаївська область (1843) СБУ (10070)

"Здавав" українців на російських блокпостах під час окупації частини Миколаївщини: СБУ викрила ворожого поплічника. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки викрила ворожого поплічника, який співпрацював з російськими військами під час окупації частини Миколаївщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Фігурантом виявився мешканець Снігурівщини. Після її захоплення він допомагав загарбникам перевіряти місцевих жителів, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію.

Для цього зловмисник добровільно зголосився "чергувати" на російських блокпостах, що були розташовані на виїздах з населеного пункту.

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Зазначається, що на цих блокпостах він зі зброєю в руках зупиняв автомобілі українців та відбирав у них мобільні телефони, паспорти та інші документи для "перевірки".

Потім фігурант виводив людей з авто і пропонував їм залишитись на окупованій частині регіону та співпрацювати з рашистами. Також загарбники "конфісковували" транспортні засоби, гроші та інші особисті речі потерпілих.

"Однак під час звільнення Снігурівки російські окупанти покинули свого поплічника у місті й не взяли його з собою, коли тікали на лівобережжя Херсонщини", - зазначає пресслужба СБУ.

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Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя на території регіону. Для цього намагався бути "непомітним" та періодично змінював адреси проживання.

Але співробітники СБУ все ж таки розшукали його і затримали у ході стабілізаційних заходів на деокупованій території області.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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СБУ затримала ворожого поплічника на Миколаївщині
СБУ затримала ворожого поплічника на Миколаївщині
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Топ коментарі
+11
На суді це чмо сидить, як ніби пристойна людина, не в клітці, а за столом, не те, що Червінський, який навпаки, захищав Україну.
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02.02.2024 10:46
+5
ну чого ці виродки не їдуть на московію, ну там же рай.
агентура понятно робота а це гівно, ну їдьте всі на рашу
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02.02.2024 10:33
+4
Ви ж читали, кацапи не взяли його
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02.02.2024 10:37
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ну чого ці виродки не їдуть на московію, ну там же рай.
агентура понятно робота а це гівно, ну їдьте всі на рашу
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02.02.2024 10:33 Відповісти
Ви ж читали, кацапи не взяли його
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02.02.2024 10:37 Відповісти
На суді це чмо сидить, як ніби пристойна людина, не в клітці, а за столом, не те, що Червінський, який навпаки, захищав Україну.
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02.02.2024 10:46 Відповісти
цікаво, на що цей урод сподівався, залишаючись на підконтрольній теріторії? що всі все забудуть?
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02.02.2024 10:52 Відповісти
а чому ні, зебіла ж обрали по тому, що воно пи.діло чи що несла його скумбрія.
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02.02.2024 12:06 Відповісти
тому шо, як би того урода показували по тєлєвізору п'ятнадцять років, то тоді б його вибрали президентом, і тоді би несла його стєрлядь. Так влаштована більшість людей. Як казав один йозеф: дайте мені тєлєвізор, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней, і залишиться меншість.
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02.02.2024 12:33 Відповісти
Можливо... Але ціню вислів: "Корова любить траву, дають сіно жре й сіно.." Нав'язувати можливо не сформованим та безхребетним і то, якщо генетика підвела та виховували барани.
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02.02.2024 12:56 Відповісти
про те і кажу, що не сформованих і безхребетних у соціумі більшість. Тому і навязати цій більшості в якості навіть президента можливо будь-якого манкурта, безпосередньо інфільтрованого екзистенційним ворогом.
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02.02.2024 13:04 Відповісти
замкнуте коло: "бідний бо дурний, а дурний бо бідний..."
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02.02.2024 13:10 Відповісти
ну так. Тому меншість кожні десять років виходить на Майдан. Спіраль історії, єтіть її...
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02.02.2024 13:24 Відповісти
спіраль прекрасно видно по кожних 100 роках.
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02.02.2024 13:27 Відповісти
100 років - це оберт Великої Спіралі Історії, яка в свою чергу складається з малих спіралей. Така собі ДНК соціальної еволюції суспільств.
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02.02.2024 13:33 Відповісти
а ще є граблі спіралей та мільйони переселених хвойд та кацапів у житло етнічних, котрих винищено.
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02.02.2024 13:38 Відповісти
ого як швидко, третій рік пішов і всі ці роки воно стукало 100%, цеж не схеми по ухилянтам шукати конкурентні....
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02.02.2024 11:12 Відповісти
за хфото як завжди подяка дуже інформативне
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02.02.2024 11:21 Відповісти
Ну раз хватался за автомат, дайте ему возможность воевать. Пусть украинские зеки воюют.

Совсем не пойму логики, обычных людей посылают в ад воевать в пехоту, а зекам баланду и чай с пироженками?
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02.02.2024 11:34 Відповісти
Щоб воювати зеками, треба мати повноваження розстрілювати за будь який прояв непокори чи навіть неповаги, бо контингент специфічний і не всі в окопі хочуть бачити поряд зека із гнилимми зубами і автоматом. У москалів із цим нема питань, кувалдою по голові і давайте нового. У нас жеж дуже багато "друзів" на заході, яким дуже болять права зеків і москалів, і які перші ж подимуть таку бучу, що Заходу буде соромно нам давати надалі зброю.
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02.02.2024 11:41 Відповісти
Гнилых зубов на фронте и без зеков хватает. Командиры найдут подход и к зэкам.
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02.02.2024 12:42 Відповісти
Потвора
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02.02.2024 12:24 Відповісти
Все-таки добросердні наші люди.І він живе й хата не згоріла
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02.02.2024 12:25 Відповісти
А чого воно не пижжене?
Шановні колеги, недоопрацьовуєте.
Незаконне повадження (зберігання) зброї, державна зрада, крадіжки та вимагання із застосуванням зброї, через ст.28 - я нарахував мінімум 15-ку.
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02.02.2024 13:54 Відповісти
 
 