У Словаччині десятки тисяч людей вийшли на протест проти політики уряду Фіцо. ФОТОрепортаж

Понад 60 тисяч людей у Братиславі та інших містах Словаччини знову вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти політики уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання SME та Associated Press.

Багатотисячні мітинги пройшли у четвер, 1 лютого, в 31 місті країни.

За словами організаторів, протести також відбулися в інших країнах, де проживають словаки, зокрема у Чехії, Польщі, Франції, Норвегії, Ірландії, Бельгії та Люксембурзі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міноборони Словаччини закликали до мирних переговорів щодо завершення війни в Україні

Причина протестів

Вони виступають проти планів уряду Роберта Фіцо провести масштабну реформу кримінального законодавства, яке може полегшити покарання за скоєні злочини, зокрема, - корупції.

За оцінками ЗМІ, на вулиці країни вийшли понад 60 тисяч людей.

"До 30 тис. людей у Братиславі приєдналися сотні та тисячі противників урядового втручання у кримінальну політику у 29 містах по всій Словаччині. Тільки у 19 з них, де виданням SME були організовані свої штаби, увечері у четвер прийшло понад 60 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Словаччині тисячі людей вийшли на протест проти уряду Фіцо. ФОТО

Також на протестах були помічені антиросійські банери, а окрім словацького прапора - також стяги ЄС та України. Словаки демонструють проєвропейську позицію.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова різко розкритикувала запропоновані урядом Фіцо зміни та заявила, що готова оскаржити законопроєкт у Конституційному суді.







