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Словаччина (561) Фіцо (41)

У Словаччині десятки тисяч людей вийшли на протест проти політики уряду Фіцо. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Понад 60 тисяч людей у Братиславі та інших містах Словаччини знову вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти політики уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання SME та Associated Press.

Багатотисячні мітинги пройшли у четвер, 1 лютого, в 31 місті країни.

За словами організаторів, протести також відбулися в інших країнах, де проживають словаки, зокрема у Чехії, Польщі, Франції, Норвегії, Ірландії, Бельгії та Люксембурзі.

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Причина протестів

Вони виступають проти планів уряду Роберта Фіцо провести масштабну реформу кримінального законодавства, яке може полегшити покарання за скоєні злочини, зокрема, - корупції.

За оцінками ЗМІ, на вулиці країни вийшли понад 60 тисяч людей.

"До 30 тис. людей у Братиславі приєдналися сотні та тисячі противників урядового втручання у кримінальну політику у 29 містах по всій Словаччині. Тільки у 19 з них, де виданням SME були організовані свої штаби, увечері у четвер прийшло понад 60 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

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Також на протестах були помічені антиросійські банери, а окрім словацького прапора - також стяги ЄС та України. Словаки демонструють проєвропейську позицію.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова різко розкритикувала запропоновані урядом Фіцо зміни та заявила, що готова оскаржити законопроєкт у Конституційному суді.

Протести у Словаччині 1 лютого
Протести у Словаччині 1 лютого
Протести у Словаччині 1 лютого
Протести у Словаччині 1 лютого
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Топ коментарі
+15
Ці словаки чимось схожі на українців (спочатку виберуть прокацапського популіста, а потім героїчно з ним борються
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02.02.2024 11:08
+11
дайте йому сто днів...
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02.02.2024 11:00
+11
Як схоже на Україну Що обрали те й отримали. Пам'ятаю "зелених" Таньку Лайф, Ріната Амедова як вони скаженіли на "Цензорі" від перемеги слуг та Херпіду
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02.02.2024 11:08
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ніколи такого не було,і ось знов!
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02.02.2024 10:56 Відповісти
дайте йому сто днів...
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02.02.2024 11:00 Відповісти
Як давати,то хоча б років 10 ! Бо згадайте,за Фіциком тягнеться більше 10 карних справ! Це словацький Трамп.
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02.02.2024 12:46 Відповісти
Фіцо як і Орбан виграють завдяки голосам з невеликих міст і селещ.
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02.02.2024 11:04 Відповісти
Україна 2.0
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02.02.2024 11:50 Відповісти
Ну от знову не фарт фсбешка напряглася
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02.02.2024 11:05 Відповісти
Не треба було на Україну наїзжати, таваріщь Фіцо. 60к для Словакії - це багато, особливо враховуючі що це тільки початок.
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02.02.2024 11:06 Відповісти
Так это те кто только вышел. А не вышло но согласны - всегда больше.
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02.02.2024 11:20 Відповісти
Як схоже на Україну Що обрали те й отримали. Пам'ятаю "зелених" Таньку Лайф, Ріната Амедова як вони скаженіли на "Цензорі" від перемеги слуг та Херпіду
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02.02.2024 11:08 Відповісти
Ці словаки чимось схожі на українців (спочатку виберуть прокацапського популіста, а потім героїчно з ним борються
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02.02.2024 11:08 Відповісти
вони, хоча б вийшли на протест, усвідомлюючи хто очолив уряд... А ми, терпимо вибір від клінічних ідіотів та перечитуємо книжки від недотраханого лідора-балдибілдера із ростом 1.56м.
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02.02.2024 11:59 Відповісти
Східна Євпропа просто ідилія для майданів - там же ніхто не дасть місцевим януковичам розстріляти власний народ як у Києів. Майданити і майданити - спокійно, безпечно, впевнено - це не йти під кулі з голими руками. Вже б давно зкинули б усіх фіцо та орбанів. З України треба наставити сусідів на шлях істиний, поділитися опитом та може залати сотників, які зможуть всіх там організувати
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02.02.2024 11:18 Відповісти
чим свіжіша реєстрація, тим беззаперечніше ствердження від кугута, що вилупився... Поділися досвідом опитаний ****.
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02.02.2024 12:03 Відповісти
тому й принишкло те їбанько фіцо на кожну дупу знайдеться болт
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02.02.2024 11:21 Відповісти
дядьку з нашим флагом респект!
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02.02.2024 11:22 Відповісти
Ага, і потім фіцо скаже що то Україна підбурює
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02.02.2024 11:29 Відповісти
Хай каже. Фіцо і його блюзнірська прокацапська маячня для когось авторитет чи мають якусь вагу?
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02.02.2024 11:33 Відповісти
"...дядьку з нашим українським! флагом прапором! стягом! респект!..." Якщо я правильно тебе зрозумів, то не пиши гидотною кацапською вже ворожою для нас мовою. Вчи свою рідну солов'їну.
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02.02.2024 11:31 Відповісти
Флаг то не є кацапське слово .
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02.02.2024 14:55 Відповісти
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02.02.2024 11:48 Відповісти
 
 