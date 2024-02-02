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Окупанти обстріляли з артилерії та "Градів" Білозерку на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники не припиняють обстрілів Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Окупаційні війська вкрили артилерією і градами Білозерку. Пошкоджено більше десятку приватних будинків. В деяких - значні руйнування", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів люди не постраждали.

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Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини

Автор: Марина Макєєва
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Повідомляється, що в кінці січня ц.р. при спробі прорватися до Авдіївки в районі комплексу "Царская охота" було ліквідовано високопоставленого рашиста - командира сумнозвісного угруповання зс рф "рєдут" павла фролова під позивним "піонєр".
Офіційні особи на пітьмі про це мовчать. Проте повідомлення про його ліквідацію з'явилося на сайті одного з видань рідного міста окупанта - підмосковитного Рамєнскава.

Для довідки:
"рєдут" рашистські пропагандисти називають "добровольчєскім фарміраванієм". Насправді це приватна військова компанія ("чевека"), яка була створена військовою розвідкою рф ("гру") на противагу "вагнерам".
"рєдут" бере найактивнішу участь в агресії проти України. Угруповання безпосередньо пов'язане з неонацистським "русічєм", здійснюючи для нього вербування.
На Заході проти цієї "чевека" введено санкції.

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02.02.2024 12:44 Відповісти
 
 