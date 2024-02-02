Окупанти обстріляли з артилерії та "Градів" Білозерку на Херсонщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські загарбники не припиняють обстрілів Херсонщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.
"Окупаційні війська вкрили артилерією і градами Білозерку. Пошкоджено більше десятку приватних будинків. В деяких - значні руйнування", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілів люди не постраждали.
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Офіційні особи на пітьмі про це мовчать. Проте повідомлення про його ліквідацію з'явилося на сайті одного з видань рідного міста окупанта - підмосковитного Рамєнскава.
Для довідки:
"рєдут" рашистські пропагандисти називають "добровольчєскім фарміраванієм". Насправді це приватна військова компанія ("чевека"), яка була створена військовою розвідкою рф ("гру") на противагу "вагнерам".
"рєдут" бере найактивнішу участь в агресії проти України. Угруповання безпосередньо пов'язане з неонацистським "русічєм", здійснюючи для нього вербування.
На Заході проти цієї "чевека" введено санкції.
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