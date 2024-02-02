Окупанти обстріляли з артилерії та "Градів" Білозерку на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не припиняють обстрілів Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Окупаційні війська вкрили артилерією і градами Білозерку. Пошкоджено більше десятку приватних будинків. В деяких - значні руйнування", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів люди не постраждали.

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