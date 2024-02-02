Викрито схему переправлення порушників через кордон під виглядом водіїв міжнародних перевезень, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Чоловіків під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень незаконно переправляли через кордон. Організаторів викрито, їм повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
"Організатори каналу сприяли чоловікам у виїзді за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. Звісно, до України вони вже не поверталися. За послугу фігуранти отримували до $1000 з особи. Під час обшуків вилучено комп’ютерну та оргтехніку, банківські картки, печатки, мобільні телефони, копії документів закордонних паспортів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, чотирьом організаторам повідомлено про підозру, їм загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років. При цьому, одного фігуранта цього ж дня виявили під час спроби виїзду до Польщі. Досудове розслідування триває.
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А військомати /ТЦК, це лише, одна частинка із цілої МЕРЕЖІ заробітків на ухилянтах!!
Чому ми не в отій НАТІ??!!