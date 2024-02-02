УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4881 відвідувач онлайн
Новини Фото Події
2 203 8
Держприкордонслужба (4356) кордон (3129)

Викрито схему переправлення порушників через кордон під виглядом водіїв міжнародних перевезень, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Чоловіків під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень незаконно переправляли через кордон. Організаторів викрито, їм повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Організатори каналу сприяли чоловікам у виїзді за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. Звісно, до України вони вже не поверталися. За послугу фігуранти отримували до $1000 з особи. Під час обшуків вилучено комп’ютерну та оргтехніку, банківські картки, печатки, мобільні телефони, копії документів закордонних паспортів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, чотирьом організаторам повідомлено про підозру, їм загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років. При цьому, одного фігуранта цього ж дня виявили під час спроби виїзду до Польщі. Досудове розслідування триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Службовий пес допоміг викрити двох закарпатців, які планували переплисти Тису на надувних човнах. ФОТОрепортаж

Викрито схему переправлення порушників через кордон
Викрито схему переправлення порушників через кордон
Викрито схему переправлення порушників через кордон

Дивіться: Затримано трьох порушників, які за €6 тис. намагалися потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

Викрито схему переправлення порушників через кордон
Викрито схему переправлення порушників через кордон

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як показують приклади, у кожному ЦОВВ є свої відпрацьовані «СХЕМИ заробітку» на відказниках!! Гру МОУ, Мінтранс, Моз, ШЛЯХ….
А військомати /ТЦК, це лише, одна частинка із цілої МЕРЕЖІ заробітків на ухилянтах!!
Чому ми не в отій НАТІ??!!
показати весь коментар
02.02.2024 13:38 Відповісти
Бо в НАТІ така сцикота не потрібна.
показати весь коментар
02.02.2024 13:53 Відповісти
демпінгували сильно
показати весь коментар
02.02.2024 13:47 Відповісти
$1000 це сильно нижче ринку. Демпінг
показати весь коментар
02.02.2024 14:23 Відповісти
Фотографы как всегда на высоте-убитый гараж с убитой таврией,тюль на окнах,ковры моей бабушки-богатство так и прет
показати весь коментар
02.02.2024 13:51 Відповісти
Про банківські картки в статті читав?
показати весь коментар
02.02.2024 13:56 Відповісти
Ви собі навіть не уявляєте як це далеко від істини!
показати весь коментар
02.02.2024 14:01 Відповісти
депутат партії зеленського - стернійчук, через свою фірму вивіз з України понад 900 ухилянтів. Коли до нього прийде СБУ?
показати весь коментар
02.02.2024 14:22 Відповісти
 
 