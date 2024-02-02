Викрито схему переправлення порушників через кордон під виглядом водіїв міжнародних перевезень, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Чоловіків під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень незаконно переправляли через кордон. Організаторів викрито, їм повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Організатори каналу сприяли чоловікам у виїзді за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. Звісно, до України вони вже не поверталися. За послугу фігуранти отримували до $1000 з особи. Під час обшуків вилучено комп’ютерну та оргтехніку, банківські картки, печатки, мобільні телефони, копії документів закордонних паспортів", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, чотирьом організаторам повідомлено про підозру, їм загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років. При цьому, одного фігуранта цього ж дня виявили під час спроби виїзду до Польщі. Досудове розслідування триває.

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