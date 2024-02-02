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Добкін (344) пограбування (558) прокуратура (3168) Харківщина (4319) воєнні злочини (1570)

Ідентифіковано злочинну банду на чолі з кримінальним авторитетом "Чижом", яка під час окупації Харківщини пограбувала будинок Добкіна, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Прокурори ідентифікували 8 зловмисників на чолі з кримінальним авторитетом "Чижом", які грабували цивільних під час окупації Вовчанської громади Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Ідентифікація злочинців

Йдеться про чотирьох військових російської армії та чотирьох громадян України. Їм оголошено підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередню змовою групою осіб.

За даними слідства, під час окупації Вовчанська місцевий житель — відомий кримінальний авторитет на прізвисько "Чиж" — вирішив грабувати та обкрадати цивільне населення. Для цього він залучив чотирьох російських військовослужбовців та трьох жителів міста Вовчанськ: 33-річного мешканця, 47-річного раніше судимого чоловіка та 37-річну жінку. Злочини вони вчиняли в період з кінця лютого 2022 року до травня того ж року.

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Зазначається, що у березні 2022 року підозрювані приїхали до будинку ексмера Харкова в окупованому селі Бугаївка Вовчанської громади. У маєтку на той момент перебували два охоронці, тож зловмисники почали вимагати всі автівки та майно сім’ї, погрожуючи вогнепальною зброєю.

Вони забрали два прогулянкових судна, мотоцикл, два причепи до нього та побутову техніку.

Крім того, у садовому товаристві в селі Бугаївка вони забрали з приватних домоволодінь квадроцикл "Outlander", автомобіль "Land Rover Range Rover Autobiography", гроші у сумі 2500 доларів США, побутову техніку тощо. Під час чергового грабежу одного з будинків вони наказали двом охоронцям залізти в шафу та не виходити звідти дві години.

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Катування цивільних

13 квітня 2022 року двоє підозрюваних — 47-річний раніше судимий чоловік та 37-річна жінка — пограбували брата директора Вовчанського лісгоспу: вони заволоділи автомобілями та снігоходом. Як повідомлялось раніше, у вбивстві самого директора лісгоспу обвинувачують "Чижа". Ця справа перебуває на розгляді в Чугуївському міському суді Харківської області.

Крім того, "Чиж" насильно посадив до автомобіля чоловіка, який 24 лютого 2022 року зірвав прапор РФ, що був піднятий на площі Вовчанська. Підозрюваний привіз потерпілого до місця, де окупанти здійснювали допити та утримували цивільних громадян. Чоловіка побили руками та кувалдою, одягнули на голову мішок та близько 4 годин незаконно утримували та катували. Потім зловмисники вивезли потерпілого на узбіччя дороги та відпустили.

Аналогічним чином постраждав ще один місцевий мешканець. У нього вимагали повернути зброю, яку він забрав з розбитої колони збройних сил РФ біля околиць села Шестакове. У чоловіка забрали двох синів та помістили до камери. Одного з них піддавали тортурам, поки батько не повернув зброю окупантам.

Попередньо, загальна сума збитків, завдана всім потерпілим, сягає майже 9 мільйонів гривень.

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Підозри кримінальним особам

Сімом зловмисникам повідомлено про підозру заочно. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

"Чиж" уже отримав вирок по іншому кримінальному провадженню. Суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі. Правоохоронці вручили йому підозру за місцем відбуття покарання – у колонії в Запорізькій області.

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Злочинна група на Харківщині
Злочинна група на Харківщині
Злочинна група на Харківщині
Злочинна група на Харківщині
Злочинна група на Харківщині
Злочинна група на Харківщині
Злочинна група на Харківщині
Злочинна група на Харківщині
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Топ коментарі
+13
Прокацапського бандита пограбували...бандити і кацапи!
У долі інколи дивовижне почуття гумору і вигляду бумеранга, який вона повертає тому, хто той бумеранг запустив!
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02.02.2024 14:10
+10
буба з підписом відставки Залужного підпіше свій приговор
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02.02.2024 14:09
+7
А де зараз Добкін - хто знає?
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02.02.2024 14:09
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Прямо Робін Гуд з братвою якісь.
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02.02.2024 14:09 Відповісти
Ай-я--я-я-яй, бяда то какая, ааааграбілі... сааавсєм ааааграбілі, піджак замшєвий три, портсігар імпортний... тожє трі Бугагагагага Ржунімагу 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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02.02.2024 15:13 Відповісти
А де зараз Добкін - хто знає?
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02.02.2024 14:09 Відповісти
буба з підписом відставки Залужного підпіше свій приговор
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02.02.2024 14:09 Відповісти
згоден, але до чого тут це?
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02.02.2024 14:14 Відповісти
а відставка Залужного ніде і ніколи нідочого.
очі разуйте - аби не плакали потім...
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02.02.2024 14:17 Відповісти
Про звільнення Пана Генерала Залужного всі й так в курсі і до чого це може привести теж зрозуміло... до чого цей ваш допис під цією новиною?
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02.02.2024 14:24 Відповісти
+++
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02.02.2024 17:02 Відповісти
Прокацапського бандита пограбували...бандити і кацапи!
У долі інколи дивовижне почуття гумору і вигляду бумеранга, який вона повертає тому, хто той бумеранг запустив!
показати весь коментар
02.02.2024 14:10 Відповісти
Допа вже перевзувся
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02.02.2024 14:20 Відповісти
Та віддав награбоване народу !
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02.02.2024 14:22 Відповісти
Так называемы криминальные авторитеты это военизированные московитские ячейки, которые действуют в тылу противника. Они должны уничтожаться точно так же, как дрг московитов.
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02.02.2024 14:15 Відповісти
чудні діла твої, Господь,- при Зелених, крадій краде у крадія..
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02.02.2024 14:17 Відповісти
А що колонії із Запорізької області не евакуювали? Дивно !
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02.02.2024 14:24 Відповісти
Подібне, відбулося і під час поховання убитого Кушнарьова!!
Обчистили квартири, поли того ховали…
Співпадіння в'їзд ригоАНАЛІВ… Чечетов з Калашниковим попереджали теж.
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02.02.2024 14:24 Відповісти
піздюк загрався в наполеона...
відсутність тормозов завжди приводить до аваріі....
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02.02.2024 14:34 Відповісти
Власть страни совєтов завжди базувалась на такій смичці. В НКВД був собі такий чекіст самого першого розливу Юхим Євдокимов. До цього часу в рашці йому співають діфірамби. Керував розстрілами у 20 в Криму, до 23 року в Україні боровся з повстанцями, потім до 29 душив козаків та горців Північного Кавказу, і в Туркменії побував. Аж 5 орденів "заробив" убивствами. На вже потім виявилось, що до 17 року був грабіжником, йому за крадіжку общака переламали ноги. Проходячи службу в санітарній команді у Москві разом з Фриновським грабували і убивали, убили навіть генерала із свити царя. А уже в 17 його по блату разом з Ягодою, Юровським влаштував Янкель Свердлов, крепко причетний до криміналу у Екатеринбурзі,.
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02.02.2024 14:38 Відповісти
хахаааа...
то добкін, як з'ясувалось, нє в авторітєтє. а так пихтів, так пихтів.
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02.02.2024 14:58 Відповісти
Граб награблене!
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02.02.2024 18:01 Відповісти
блажен вор
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03.02.2024 09:23 Відповісти
 
 