Ідентифіковано злочинну банду на чолі з кримінальним авторитетом "Чижом", яка під час окупації Харківщини пограбувала будинок Добкіна, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокурори ідентифікували 8 зловмисників на чолі з кримінальним авторитетом "Чижом", які грабували цивільних під час окупації Вовчанської громади Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Ідентифікація злочинців

Йдеться про чотирьох військових російської армії та чотирьох громадян України. Їм оголошено підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередню змовою групою осіб.

За даними слідства, під час окупації Вовчанська місцевий житель — відомий кримінальний авторитет на прізвисько "Чиж" — вирішив грабувати та обкрадати цивільне населення. Для цього він залучив чотирьох російських військовослужбовців та трьох жителів міста Вовчанськ: 33-річного мешканця, 47-річного раніше судимого чоловіка та 37-річну жінку. Злочини вони вчиняли в період з кінця лютого 2022 року до травня того ж року.

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Зазначається, що у березні 2022 року підозрювані приїхали до будинку ексмера Харкова в окупованому селі Бугаївка Вовчанської громади. У маєтку на той момент перебували два охоронці, тож зловмисники почали вимагати всі автівки та майно сім’ї, погрожуючи вогнепальною зброєю.

Вони забрали два прогулянкових судна, мотоцикл, два причепи до нього та побутову техніку.

Крім того, у садовому товаристві в селі Бугаївка вони забрали з приватних домоволодінь квадроцикл "Outlander", автомобіль "Land Rover Range Rover Autobiography", гроші у сумі 2500 доларів США, побутову техніку тощо. Під час чергового грабежу одного з будинків вони наказали двом охоронцям залізти в шафу та не виходити звідти дві години.

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Катування цивільних

13 квітня 2022 року двоє підозрюваних — 47-річний раніше судимий чоловік та 37-річна жінка — пограбували брата директора Вовчанського лісгоспу: вони заволоділи автомобілями та снігоходом. Як повідомлялось раніше, у вбивстві самого директора лісгоспу обвинувачують "Чижа". Ця справа перебуває на розгляді в Чугуївському міському суді Харківської області.

Крім того, "Чиж" насильно посадив до автомобіля чоловіка, який 24 лютого 2022 року зірвав прапор РФ, що був піднятий на площі Вовчанська. Підозрюваний привіз потерпілого до місця, де окупанти здійснювали допити та утримували цивільних громадян. Чоловіка побили руками та кувалдою, одягнули на голову мішок та близько 4 годин незаконно утримували та катували. Потім зловмисники вивезли потерпілого на узбіччя дороги та відпустили.

Аналогічним чином постраждав ще один місцевий мешканець. У нього вимагали повернути зброю, яку він забрав з розбитої колони збройних сил РФ біля околиць села Шестакове. У чоловіка забрали двох синів та помістили до камери. Одного з них піддавали тортурам, поки батько не повернув зброю окупантам.

Попередньо, загальна сума збитків, завдана всім потерпілим, сягає майже 9 мільйонів гривень.

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Підозри кримінальним особам

Сімом зловмисникам повідомлено про підозру заочно. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

"Чиж" уже отримав вирок по іншому кримінальному провадженню. Суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі. Правоохоронці вручили йому підозру за місцем відбуття покарання – у колонії в Запорізькій області.

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