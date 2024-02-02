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Росіяни вдарили з авіації по Херсону: Поранено жінку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти вдарили по Херсону з авіації, внаслідок чого дістала поранення жінка.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні війська атакували Херсон з авіації. Наразі відомо про одну поранену. Жінка 73 років на момент удару перебувала на подвір'ї. Травмована ушпиталена з контузією та уламковим пораненням.



Внаслідок авіаудару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у середмісті.  Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Обстріл Херсону
Обстріл Херсону
Обстріл Херсону
Обстріл Херсону

Автор: Богдан Гуньковський
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ну і шо? за то нам неможна бить по території так називаємої "россії", збс правда?
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02.02.2024 15:41 Відповісти
Зеленому байдуже, головне зняти Залужного...
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02.02.2024 15:43 Відповісти
і бажано за 2 місяці до 20 травня - а раптом рейтинг вдасться Залужного ще понизити....
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02.02.2024 15:57 Відповісти
Розїбуть Херсон тварюки
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02.02.2024 16:11 Відповісти
Вони саме в процесi.
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02.02.2024 18:13 Відповісти
Над моим домом пролетела. Звук как будто на скейборде по асфальту .
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02.02.2024 18:12 Відповісти
де видосик от шашлычника? Он как-то обходит вниманием неудобные темы
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02.02.2024 21:19 Відповісти
Продивився європейські ЗМІ жодгого кадра з Херсону. Чому не співпрацюють наші інформагенства?
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03.02.2024 16:58 Відповісти
 
 