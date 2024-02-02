УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4881 відвідувач онлайн
Новини Фото Події
1 808 8
візит (1307) Зеленський (17517) Жолі Мелані (60)

Зеленський зустрівся з главою МЗС Канади Жолі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави подякував Канаді та всьому канадському народу за потужну підтримку й допомогу Україні під час війни.

"Ми високо цінуємо особливе ставлення Канади, її потужну фінансову, військову та гуманітарну допомогу, яка надається Україні з перших днів агресії. Це свідчить про справді міцні відносини та партнерство. Також хочу подякувати за рішення уряду Канади про виділення наступного пакета військової допомоги. Це зміцнює наші Збройні Сили для ефективної боротьби з агресором", - наголосив президент.

Читайте: Глава МЗС Канади Жолі прибула із візитом до України

Зеленський поінформував про заходи з реалізації Формули миру та підготовки й проведення Глобального саміту миру. Окремо він подякував за лідерську роль Канади в роботі Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей, засідання якої відбудеться сьогодні в Києві.

"Для нас повернення всіх українських громадян, включно з дітьми, залишається одним із ключових пріоритетів. Ми вдячні Канаді за вагому роль у створенні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, що допоможе всім нашим дітям невдовзі повернутися на батьківщину", - зазначив глава держави.

Також читайте: Україна та Канада - на фінішній прямій щодо гарантій безпеки, - глава МЗС Жолі

За його словами, участь Жолі в сьогоднішньому засіданні Міжнародної коаліції в Києві засвідчує потужну роль Канади в процесі повернення українських дітей.

Під час зустрічі сторони також обговорили підготовку двостороннього документа з Канадою про безпекові гарантії Україні, щоб укласти його вже невдовзі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Канада сьогодні започаткують коаліцію з повернення українських дітей, - глава МЗС Жолі

Також було скоординовано кроки щодо подальшого діалогу між двома державами на найвищому рівні та в межах міжнародних організацій.

Володимир Зеленський і голова МЗС Канади Мелані Жолі
Володимир Зеленський і голова МЗС Канади Мелані Жолі
Володимир Зеленський і голова МЗС Канади Мелані Жолі

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******** одного не отпускают ни куда
показати весь коментар
02.02.2024 16:07 Відповісти
20 мая отпустят - на дембель!
21 мая - уже будет не легитимный...
показати весь коментар
02.02.2024 16:11 Відповісти
Зе (КуйПіду) ввімкнув зворотній рахунок :
до дембєля залишилося 100 відосиків...
до дембєля залишилося 99 відосиків...
до дембєля залишилося 98 відосиків...
показати весь коментар
02.02.2024 16:17 Відповісти
Нуланд поїхала, повилазили з під віника
показати весь коментар
02.02.2024 16:10 Відповісти
Голова ОпИ поряд - я спокійний! Хуже якщо Опа буде а Зе поряд не буде! Думайте,,,,,,
показати весь коментар
02.02.2024 16:12 Відповісти
настоящие евреи патриоты живут в Израиле, а у нас получается одни жиды при власти.
показати весь коментар
02.02.2024 16:15 Відповісти
Зніміть однострій, ну хай бубочка веховний команжувач ухилянт. Хай вже гуляється болєзний. Ви дебіли чого у формі Хто на вас там в преміщенні нападає, від кого гоміки ви маскуєтесь. Повідкормлювали собі *****, гидко дивитись.
показати весь коментар
02.02.2024 16:16 Відповісти
в РНБО ветеринар в чорному
А ці в зеленому
Можливо у них не вистачає коштів на краватки - все пішло на яйці по 17?
показати весь коментар
02.02.2024 16:24 Відповісти
 
 