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У Великій Британії купують для воїнів ЗСУ партію з 54 вантажівок DAF. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Петро Порошенко побував на військових складах у Великій Британії. Як повідомив п’ятий Президент, знайдена ще одна велика партія вантажівок DAF, які вже добре знають у ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми знаходимося у Великій Британії і відвідуємо декілька локацій від Бірмінгема до Манчестера для того, щоб забезпечити нові закупівлі техніки, комплектуючих для Збройних Сил України. Ви знаєте, що наша команда разом зі "Справою громад" уже забезпечила фронту більше двохсот дуже добре відомих DAF Leyland, які воюють на фронтах України", – нагадав Петро Порошенко.

Петро Порошенко у Британії купує вантажівки DAF для ЗСУ

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"Сьогодні я тут для того, щоб встигнути перехопити – бо партія в 50 DAFів мала йти в Гаяну, вона вже отримала пропозицію. Ми проводимо переговори, я думаю що вони будуть успішними, щоб протягом 24 годин законтрактувати всю партію. І продовжувати забезпечувати цими надійними, простими, дуже добрими машинами Збройні Сили України", – пояснює Порошенко.

Вантажівки DAF

"Побажайте нам удачі. Я думаю, все, що ви бачите за моєю спиною – тут їх зараз 54 – нам вдасться закупити, вдасться оформити ліцензії і швидко переправити в Україну. Ми тут для того, що Збройні Сили були сильнішими", – наголосив Порошенко.

Вантажівки DAF

Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Автомобілі також можуть обладнуватись кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

Вантажівки DAF

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Вантажівки DAF

Автівкам перед відправкою у війська роблять повне техобслуговування. На їхній базі також виготовяють пересувні авторемонтні майстерні, пункти управління БПЛА "Poseidon" та платформи для зенітних установок-антишахедів.

Вантажівки DAF

Загалом від початку вторгнення Петро Порошенко витратив на допомогу ЗСУ 3 млрд 700 млн грн власних коштів. Разом з волонтерами ГО "Справа Громад", які акумулюють донати небайдужих українців, на техніку та спорядження для армії спрямували понад 4 млрд 300 млн грн.
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Топ коментарі
+31
Ой Петро , пидписуй дай Боже цей контракт ,та їдь до України ,бо ця🤡 зеленська паскуда , поки ти у відрядженні , глюк піймав, геть загублений неадекват , ЗСУ погрожує...люди підут на Банкову і 🤡 буде фсьоооо
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02.02.2024 18:54
+29
Повага Порошенку.
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02.02.2024 18:59
+25
Ще й під носом у британців...
Це вищий пілотаж...
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02.02.2024 18:59
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ти ж охороняв, в караулі стояв, диверсанта пропустив?
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02.02.2024 23:34 Відповісти
Дурік, пий пігулки!
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02.02.2024 23:37 Відповісти
значить, таки маєш стосунок до тих складів
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03.02.2024 00:33 Відповісти
Петро Порошенко у Великій Британії додатково викупив сім броньованих евакуаційних машин для фронтових медиків ЗСУ. Після технічного обслуговування, відновлення і заміни зношених деталей та запчастин ці автівки відправлять на фронт.
«В бригади вони будуть передаватись так, як ми передаємо вантажівки. Щоб ми не допустити жодного ризику воїнів під час евакуації», - зазначає Петро Порошенко.
«Ми також розглядаємо бронетехніку. Але цю вже купила дружня до нас волонтерська структура. Кільком структурам ми допомогли в проєкті 50 на 50. Вони зібрали гроші, ми подвоюємо - так, як вже є дуже позитивний досвід співпраці зі «Справою громад», - говорить пʼятий Президент.
«Наша робота в Британії продовжується. Зараз їдемо на переговори по закупівлі комплектуючих під FPV дрони», - оголосив Петро Порошенко свої подальші плани.

Раніше Порошенко у Манчестері також повідомив про закупівлю нової партії з 54 вантажівок DAF Leyland. У бригади ЗСУ вже передали більше двох сотень таких машин.
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03.02.2024 16:46 Відповісти
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