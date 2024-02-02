УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4881 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України
551 0
Дніпропетровщина (2399) обстріл (21351) Нікополь (562)

Дві людини зазнали поранень унаслідок артобстрілів окупантами Нікополя, пошкоджено будинки, санаторій та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Дніпропетровщині упродовж дня під обстрілами росіян перебували Нікополь та Мирівська громада.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Нікополі через ворожий терор – знову постраждалі. Це 34-річний чоловік та 63-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно.

Загалом в результаті двох артобстрілів у місті пошкоджені санаторій, 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, лінія електропередач.

Бив агресор і по Мирівській громаді Нікопольського району. Понівечене аграрне підприємство. Там – без загиблих і поранених", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Нікополь артилерією та дронами-камікадзе. Новомосковський район атакували ракетою. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Читайте: Удар по Кривому Рогу: на поверхню підняли всіх 113 шахтарів

Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 