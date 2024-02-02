Дві людини зазнали поранень унаслідок артобстрілів окупантами Нікополя, пошкоджено будинки, санаторій та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Дніпропетровщині упродовж дня під обстрілами росіян перебували Нікополь та Мирівська громада.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у Нікополі через ворожий терор – знову постраждалі. Це 34-річний чоловік та 63-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно.
Загалом в результаті двох артобстрілів у місті пошкоджені санаторій, 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, лінія електропередач.
Бив агресор і по Мирівській громаді Нікопольського району. Понівечене аграрне підприємство. Там – без загиблих і поранених", - йдеться в повідомленні.
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