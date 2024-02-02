Дві людини зазнали поранень унаслідок артобстрілів окупантами Нікополя, пошкоджено будинки, санаторій та ЛЕП. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині упродовж дня під обстрілами росіян перебували Нікополь та Мирівська громада.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Нікополі через ворожий терор – знову постраждалі. Це 34-річний чоловік та 63-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно.



Загалом в результаті двох артобстрілів у місті пошкоджені санаторій, 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, лінія електропередач.



Бив агресор і по Мирівській громаді Нікопольського району. Понівечене аграрне підприємство. Там – без загиблих і поранених", - йдеться в повідомленні.

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