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Зеленський (17517) ОБСЄ (3407) Мальта (66)

Зеленський обговороив з головою ОБСЄ Боргом питання депортації українських дітей Росією. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Володимир Зеленський та Ієн Борг

Відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського та діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієном Боргом. Під час зустрічі співрозмовник торкнулись питання депортації українських дітей росіянами.

Як інфрмує Цензор.НЕТ із про це повідомили на офіційному сайті глави держави.

Зазначається, що Зеленський привітав Мальту з початком головування в Організації з безпеки та співробітництва у Європі й наголосив на пріоритетності питань щодо звільнення українських військовополонених і повернення на батьківщину українських дітей, депортованих до РФ.

"Для нас дуже важливо, щоб ОБСЄ сфокусувала увагу на поверненні незаконно депортованих дітей і допомогла нам разом із нашими партнерами повернути дітей додому. Вважаю, що це найважливіше", - наголосив він.

Зустріч Володимира Зеленського із діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Республіки Мальта Ієном Боргом, який перебуває в нашій країні з візитом.

В свою чергу, діючий голова ОБСЄ наголосив на солідарності з Україною та запевнив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом головування Мальти в ОБСЄ.

Президент окремо відзначив проведення на Мальті третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо Української формули миру в жовтні минулого року.

"Дякую вам за проведення успішної зустрічі радників на Мальті для обговорення Формули миру. Це був дуже високий рівень, у зустрічі взяли участь представники 66 країн. Це дуже вагомий результат", - додав Зеленський.

Президент передав запрошення Прем’єр-міністру Мальти відвідати Україну з візитом, а також узяти участь у Глобальному саміті миру.

Очільник ОБСЄ Ієн Борг

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Я знова имею извиниться и спросить, а шо, вот этот криворожский шибздик 1 метр 20 см с каблуками и кепкой, в момент подпригивания, шото в таких делах шарит? Это же ДЕТИ а не имитация игры пиписькой на рояле!
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02.02.2024 19:39 Відповісти
tZE inform
"Зеленський вже двічі підписував наказ про звільнення Залужного, але Єрмак відмовлявся його оприлюднювати" (с)



це не наш жарт
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02.02.2024 19:39 Відповісти
Чонгар розмінували і діти за 1 день попали в рабство???
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02.02.2024 19:40 Відповісти
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02.02.2024 19:44 Відповісти
питання вирішено - вночі працюють
24/7
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02.02.2024 19:46 Відповісти
Засцяв зняти. Але не розслабляємся
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02.02.2024 20:02 Відповісти
Доброго дня, пане Зеленський, я Борг.
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03.02.2024 06:35 Відповісти
 
 