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Міноборони (5320) закупівлі (610) розкрадання (57)

Антикорупційний суд відпустив відстороненого керівника закупівельного департаменту Міноборони Нахкура під особисте зобов’язання. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Слідча суддя ВАКС Катерина Сікора застосувала до відстороненого в.о. директора Департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Тоомаса Нахкура запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Про це йдеться у повідомленнях ВАКС та Центру протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю, 2 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до в.о. директора одного з департаментів Міноборони України, якого нещодавно було відсторонено від посади, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розкрадання 1,5 млрд грн на снарядах для ЗСУ: Лієв заявив, що 5 лютого пройде публічний поліграф

На підозрюваного суд також поклав низку обов'язків:

  • не залишати межі Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
  • носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов'язків - 2 місяці", - повідомили у ВАКС.

Засідання Вищого антикорупційного суду з обрання запобіжного заходу Тоомасу Нахкуру, 2 лютого 2024 року

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міноборони відсторонили керівника закупівельного департаменту Нахкура

"Рішення про застосування запобіжного заходу свідчить про обґрунтованість підозри.

Водночас слідча суддя відмовила у задоволенні клопотання в частині застосування тримання під вартою із альтернативною заставою у понад 268 млн грн, про що просив прокурор.

Про мотиви рішення стане відомо після оголошення повного тексту ухвали, яке призначене на 7 лютого.

Тоомас Нахкур є одним із п’яти підозрюваних у справі про ймовірне розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ.

За версією слідства, чиновники Міноборони наперед розуміли, що мінометні постріли поставлено не буде і в Міноборони ніхто не перевіряв, яким чином міни мають доставити з Хорватії до України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розкрадання 1,5 млрд грн на снарядах для ЗСУ: Лієва відпустили з-під варти, ВАКС не обрав запобіжний захід

Саме Нахкур як начальник відповідного управління Міноборони відповідав за обґрунтованість умов контракт.

За словами прокурора, посадовець не перевірив належним чином усі документи, не відстежив порядок поставлення мін, не перевірив належним чином постачальника, незважаючи на численні порушення законодавства і контракту, завізував угоду і рішення про передоплату на 1,34 млрд грн. Передоплата становила 97% від суми контракту.

У травні 2023 року вдалося ініціювати арешт лише 818 млн грн, інші кошти вивели на рахунки іноземних компаній, однак жодної зі 100 тисяч мін ніхто так і не поставив.

Захист наполягає, що Нахкур був лише начальником одного із управлінь у складі Міністерства та в межах своєї компетенції погоджував ті чи інші речі.

Окрім нього, свої погодження надали більше десяти інших осіб. За версією захисту, це була звичайна господарська діяльність і підозра персонально Нахкуру необґрунтована.

Додамо, що сьогодні стало відомо про те, що міністр Рустем Умєров відсторонив Нахкура від виконання службових обов’язків", - розповіли у ЦПК.

ВАКС та ЦПК про справу Тоомаса Нахкура
ВАКС та ЦПК про справу Тоомаса Нахкура
ВАКС та ЦПК про справу Тоомаса Нахкура
ВАКС та ЦПК про справу Тоомаса Нахкура
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Топ коментарі
+24
Ага, вражину, що обікрала армію і не поставила достатньо зброї, тобто винна в смертях наших захистників ...просто відпустили, бо суддя ж теж людина і їй потрібні гроші.
А от розвідника, аса контррозвідки Червінського тримають в клітці, бо ті ж судді - " теж люди і їм потрібні гроші"! І всі отримують гроші... від ЗЕрмака. Гарно проголосували в 19-му! Аж дих забиває!
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02.02.2024 20:42
+18
Яке зобов'язання, вони крадуть і діляться з тими ж суддями...шапіто...
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02.02.2024 20:39
+16
і видали йому лижі нові...
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02.02.2024 20:39
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і видали йому лижі нові...
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02.02.2024 20:39 Відповісти
Яке зобов'язання, вони крадуть і діляться з тими ж суддями...шапіто...
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02.02.2024 20:39 Відповісти
Тоомас Нахкур ,шо за кацап?).
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02.02.2024 20:40 Відповісти
якась чурка
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02.02.2024 21:19 Відповісти
а Червінський "сидить"
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02.02.2024 20:42 Відповісти
Він займає місце навкура. Або лієва. Я вже заплутався....
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02.02.2024 20:53 Відповісти
Так він же розброньований і його давно чекали в ТЦК/військоматі, ще після звільнення Резнікова, але ж…
Мабуть, він уже таки побіг до ТЦК/військомату, бо ЗАКОН для усіх, чи невже на КОРДОНІ???
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02.02.2024 20:42 Відповісти
Ага, вражину, що обікрала армію і не поставила достатньо зброї, тобто винна в смертях наших захистників ...просто відпустили, бо суддя ж теж людина і їй потрібні гроші.
А от розвідника, аса контррозвідки Червінського тримають в клітці, бо ті ж судді - " теж люди і їм потрібні гроші"! І всі отримують гроші... від ЗЕрмака. Гарно проголосували в 19-му! Аж дих забиває!
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02.02.2024 20:42 Відповісти
А эта вороватая мразота какой титульной национальности? Она уже пошла в лес ?
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02.02.2024 20:47 Відповісти
зеленої. А лісом пішли лохи, які зробили себе разом.
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02.02.2024 20:57 Відповісти
Так нах, пля...
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02.02.2024 20:48 Відповісти
Схоже що зовсім нах, з кінцями.
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02.02.2024 21:04 Відповісти
268 млн грн?
50 відсотків надає - і у Європі завтра
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02.02.2024 20:48 Відповісти
уже сьогодні......
+ 10 %
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02.02.2024 20:49 Відповісти
що знов - понять і простить ?
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02.02.2024 20:50 Відповісти
Нахщур де народився і яким чином потрапив у МО України ?
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02.02.2024 20:54 Відповісти
Нахкур - це куди?
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02.02.2024 20:56 Відповісти
це - туди!
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02.02.2024 20:59 Відповісти
Накхур , він позашлюбний син Рабіна Граната Тагора !
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02.02.2024 20:59 Відповісти
Судді працюють на кацапів,накури всякі теж.розпач
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02.02.2024 21:01 Відповісти
В МО України етнічні українці взагалі служать? Чи вони тільки на передку
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02.02.2024 21:11 Відповісти
Він вже тікет за кордон взяв.
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02.02.2024 21:20 Відповісти
З національними кадрами в Міноборони проблема? Умєрови, Нахкури, Лієви, Рєзнік(ов)и. Де, суки, українці? У нас лише 20% населення належить до етнічних меншин, але таке враження що державою керують і займають відповідальні посади самі меншини. На фронті їх майже немає. Одиниці. Зате в міністерствах і відомствах далеко за 20%. В Кабміні етнічних українців лише 15,5%! Треба як в Ізраїлі вводити квоту на участь представників національних меншин у владі для кожної національної меншини і загалом не більше 20%. ... Як взагалі можна було навіть висувати кандидатом в Президенти представника одіозної нацменшини? Мало було "бєларуса" януковича? Висновок: потрібна етнічна чистка.
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02.02.2024 21:23 Відповісти
потрібен закон про квоти на 15 років
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02.02.2024 22:46 Відповісти
Достатньо усвідомити що демократія це коли 1) представницька (по місцях) і 2) пропорційна кладу населення. Іншими словами це мажоритарка і коли кожний голосує тільки за представників своєї етнічної групи.
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03.02.2024 01:12 Відповісти
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02.02.2024 21:30 Відповісти
А Червінський у тюрмі.
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02.02.2024 22:02 Відповісти
Це повний звиздець!!
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02.02.2024 22:18 Відповісти
Начальник Управління інвестиційної політики та міжнародних зв'язків, Державне агентство автомобільних доріг України, ще той схемщик
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02.02.2024 22:45 Відповісти
Нахкур Т. Ф.
кандидат наук

Теоретико-методологічні аспекти державної політики формування інвестиційної діяльності у будівництві / Т. Ф. Нахкур // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 2. - С. 124-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2018_2_25


Резніков напхав свою будівельну шоблу, далеку від МОУ
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02.02.2024 22:50 Відповісти
Они своих не бросают
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03.02.2024 08:30 Відповісти
Антикорупційний суд, одарченка відпустив, лабазюка відпустив, князєва відпустив, накхура відпустив....
Слава нашому антикорупційному суду, самому гуманому суду в світі.
Слава Українським корупціонерам !
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03.02.2024 09:23 Відповісти
Тепер ці шахраї мають можливість все за собою підчистити і стати "білими та пухнастими"
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03.02.2024 11:28 Відповісти
Скажем спасибо Дерьмаку за Гринкевичей, Татарова, Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Столара и Кушнира. Добро пожаловать в наш кровавый вечерний квартал клоуна и ларечника...
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03.02.2024 15:13 Відповісти
Поки дєрьмаковське кодло у влади толку не буде...
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03.02.2024 21:26 Відповісти
 
 