Суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі України проти Росії щодо геноциду, почнуть розгляд по суті. ФОТОрепортаж

Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі України проти РФ щодо геноциду.

Зокрема, Міжнародний суд ООН визнає, що він має юрисдикцію розглядати запит України про те, що вона не порушувала своїх зобов’язань за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, і що цей запит є прийнятним, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Суд дійшов висновку, що він має юрисдикцію на підставі статті IX Конвенції про геноцид розглядати подання (b) у пункті 178 Меморандуму України, відповідно до якого Україна просить Суд "винести рішення та заявити, що немає достовірних доказів того, що Україна несе відповідальність за вчинення геноциду з порушенням Конвенції про геноцид у Донецькій та Луганській областях України", і що це твердження є прийнятним.

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Однак Суд вважає, що він не має юрисдикції розглядати подання у пункті 178 Меморандуму України, згідно з якими Україна просить Суд "винести рішення та оголосити, що застосування РФ сили в Україні та проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року, порушує статті I і IV Конвенції про геноцид" (c) і "винести рішення та заявити, що визнання Російською Федерацією незалежності так званої "Донецької народної республіки" та "Луганська народна республіка" 21 лютого 2022 року порушує статті I і IV Конвенції про геноцид" (d).







При цьому наказ про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року залишається чинним. Тоді Міжнародний суд ООН оголосив рішення за запитом про запровадження тимчасових заходів у справі "Україна проти Росії" щодо геноциду. Мова йде про звинувачення у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Відповідно до рішення суду, Росія має негайно призупинити всі військові дії в Україні та зупинити будь-які військові чи нерегулярні збройні формування під її контролем чи впливом.

Президентка Міжнародного суду ООН Джоан Доног’ю оголосила про відхилення 5 з 6 заперечень, які заявила Російська Федерація, та про часткове відхилення шостого заперечення, пише Європейська правда.

Суд, утім, на вимогу РФ відмовився розглядати українські позовні вимоги щодо незаконності визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" та початку війни на основі неправдивих звинувачень у геноциді, бо ті, на думку Суду, не стосуються Конвенції про геноцид.

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На розгляд по суті переходить лише твердження України про те, що Росія безпідставно звинуватила Україні у неіснуючому геноциді, яке безпосередньо може порушувати Конвенцію про геноцид. Це, ймовірно, змусить українську юридичну команду також скоригувати позовну позицію, бо основні вимоги ґрунтувалися на пунктах, які суд не розглядатиме.

Це рішення не є рішенням по суті, однак відкриває дорогу для подальшого розгляду.

Позов України проти Росії щодо злочину геноциду

Як повідомлялося, у позові проти РФ до Міжнародного суду ООН Україна вимагає притягнути агресора до відповідальності за спотворення поняття "геноциду".

26 лютого 2022 року Україна подала до секретаріату Міжнародного суду ООН в Гаазі заяву про порушення справи проти Росії щодо "спору… про тлумачення, застосування та виконання Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

З жовтня 2022 року РФ висунула попередні заперечення щодо юрисдикції Суду та прийнятності заяви України.