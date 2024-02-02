Болгарія розпочала доставку 100 обіцяних Україні бронетранспортерів. ФОТО

У Болгарії розпочали процес доставки ста БТРів, які були обіцяні Україні в листопаді минулого року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БГНЕС".

За інформацією болгарського видання, сотня бронетранспортерів, які Болгарія безкоштовно надала Україні за рішенням Народних зборів (парламенту), уже переправляються в Україну.

Болгарські бронетранспортери для України

Як повідомлялося, Народні збори Болгарії на черговому засіданні, 22 листопада, ратифікували угоду між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України про надання Україні бронетехніки та відповідного озброєння і запасних частин. Минулого тижня міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що над відправкою машин три міністерства.

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