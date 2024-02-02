13 919 39
Болгарія розпочала доставку 100 обіцяних Україні бронетранспортерів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У Болгарії розпочали процес доставки ста БТРів, які були обіцяні Україні в листопаді минулого року
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БГНЕС".
За інформацією болгарського видання, сотня бронетранспортерів, які Болгарія безкоштовно надала Україні за рішенням Народних зборів (парламенту), уже переправляються в Україну.
Болгарські бронетранспортери для України
Як повідомлялося, Народні збори Болгарії на черговому засіданні, 22 листопада, ратифікували угоду між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України про надання Україні бронетехніки та відповідного озброєння і запасних частин. Минулого тижня міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що над відправкою машин три міністерства.
Топ коментарі
+20 чудини xelbyb
показати весь коментар02.02.2024 22:24
+17 Neftekachka Beznadega
показати весь коментар02.02.2024 22:34
+10 Grigoriy1959
показати весь коментар02.02.2024 22:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
. Думаю зараз тим більше це не буде проблемою.
отак підійдіть до кожної вирви і запитайте туда в дирочку - байден, де ракети?
коротше главком вирішить ліпше
Це, де-факто, уже лише склад запчастин.
https://www.epravda.com.ua/rus/weeklycharts/2024/02/1/709412/
Европейская солидарность 7 из 27 купили авто - 25,9%
за кожну залізяку звичяно дякуємо...