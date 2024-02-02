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Болгарія (490) БТР (187)

Болгарія розпочала доставку 100 обіцяних Україні бронетранспортерів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У Болгарії розпочали процес доставки ста БТРів, які були обіцяні Україні в листопаді минулого року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БГНЕС".

За інформацією болгарського видання, сотня бронетранспортерів, які Болгарія безкоштовно надала Україні за рішенням Народних зборів (парламенту), уже переправляються в Україну.

Болгарський БТР

Болгарські бронетранспортери для України

Як повідомлялося, Народні збори Болгарії на черговому засіданні, 22 листопада, ратифікували угоду між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України про надання Україні бронетехніки та відповідного озброєння і запасних частин. Минулого тижня  міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що над відправкою машин три міністерства.

Читайте також: Нацгвардія отримала 27 бронетранспортерів M113. ФОТО
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Топ коментарі
+20
Болгарам подяка.. а в США гниють Бредлі..
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02.02.2024 22:24
+17
Украина на данный момент, не производит никакие БТР вообще. Да, эти не новые. Но и для них найдутся задачи, не в первой линии атаки естественно.
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02.02.2024 22:34
+10
З миротворчих операцій.
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02.02.2024 22:26
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02.02.2024 22:23 Відповісти
не насосала а подарили(с)
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02.02.2024 22:34 Відповісти
Зайшли болгарам курси....по кантрическомусэкксу?
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02.02.2024 22:34 Відповісти
Пасибо болгарам... очередной гвоздь в жопу рашистам...
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03.02.2024 00:53 Відповісти
Вона працює!
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03.02.2024 10:30 Відповісти
Болгарам подяка.. а в США гниють Бредлі..
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02.02.2024 22:24 Відповісти
Так і ці гнилі. На фото добре видно
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02.02.2024 22:26 Відповісти
Украина на данный момент, не производит никакие БТР вообще. Да, эти не новые. Но и для них найдутся задачи, не в первой линии атаки естественно.
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02.02.2024 22:34 Відповісти
60-ПБ у нас модернізували ще до повномасштабного
. Думаю зараз тим більше це не буде проблемою.
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02.02.2024 22:58 Відповісти
БТР-60, разрабатывался в 56-59г.г.
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03.02.2024 01:45 Відповісти
і тут байден не додав?
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02.02.2024 22:45 Відповісти
посони, іноді і правда з вас ****** можна...
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02.02.2024 22:47 Відповісти
а в де кого розбомлений асфальт,
отак підійдіть до кожної вирви і запитайте туда в дирочку - байден, де ракети?
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02.02.2024 22:49 Відповісти
Зашибись.
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02.02.2024 22:24 Відповісти
Подяка!..... І респект!
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02.02.2024 22:25 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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02.02.2024 22:25 Відповісти
Що за оригінальний колір?
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02.02.2024 22:25 Відповісти
З миротворчих операцій.
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02.02.2024 22:26 Відповісти
Дякую за інформацію!
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02.02.2024 22:28 Відповісти
Пляжний варіант.
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02.02.2024 22:27 Відповісти
для Криму..по Буданову
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02.02.2024 22:30 Відповісти
по бУданову - мівіну потрібно розкидати на броні......
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02.02.2024 22:37 Відповісти
вони не військові, а міліцейські - їх закупили для болгарської ДСНС спасати людей при повенях в горах - так ніразу і не скористалися
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02.02.2024 23:10 Відповісти
Чекаємо фермерів на румунських кордонах.
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02.02.2024 22:26 Відповісти
Ух ти ....маскування у вигляді ржавілості...добре що колеса хоть є
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02.02.2024 22:29 Відповісти
Заспокойся! Іржу зчистить можна І перебрать нутрощі - теж "На крайняк" - таке поняття на війні є - "бойовий канібалізм" Коли з одної частково ушкодженої одиниці техніки беруть вцілілі вузли та агрегати і ставлять на іншу - теж частково ушкоджену Тобто з двох одиниць техніки збирають одну Ми не в тому положенні, щоб "харчами перебирать"!
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03.02.2024 05:46 Відповісти
Вони хоч боєздатні ?
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02.02.2024 22:31 Відповісти
Можливо вивозити поранених солдатів , а можливо як і приманка ...
коротше главком вирішить ліпше
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02.02.2024 22:31 Відповісти
Місто Тусон, розташоване в штаті Аризона, стало домом для найбільшого у світі сховища списаних військових літаків на території військової повітряної бази Davis-Monthan Air Force. Понад 4400 одиниць літаків і вертольотів,сумарна вартість авіаційного майна становить понад 35 мільярдів доларів. Винищувачі, бомбардувальники, а також літаки президентів США.


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02.02.2024 22:37 Відповісти
А тепер шукаєте не дуже і секретну інформацію про процес відновлення цієї техніки задля повернення в стрій. Скільки це займає часу, грошей, поту і сліз механіків.
Це, де-факто, уже лише склад запчастин.
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02.02.2024 23:36 Відповісти
Да, это точно, по этой же причине австралийцы не предоставили Украине свои списанные вертолеты MRH-90 ******, 40 штук, так как в Украине нет для них ремонтной базы, нет обученного обслуживаемого и ремонтного персонала, нет ещё обученных пилотов, складов запчастей.. На это всё уйдет не менее года. И ещё у этих вертолетов частенько возникали всякие проблемы.
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02.02.2024 23:55 Відповісти
Каждый третий народный депутат, подавший декларацию за 2022 год, только за первый год большой войны приобрел новый автомобиль или недвижимость. Больше всего приросли ценными активами представители "Слуги народа" и бизнес-группы "Довіра.

https://www.epravda.com.ua/rus/weeklycharts/2024/02/1/709412/
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02.02.2024 22:39 Відповісти
Слуги народа 63 из 234 депутата купили авто - 26,9%
Европейская солидарность 7 из 27 купили авто - 25,9%
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02.02.2024 23:00 Відповісти
паламали під горою альйошу і людьми стали.
за кожну залізяку звичяно дякуємо...
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02.02.2024 22:42 Відповісти
Колеса гарнi,а машина так собi
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02.02.2024 23:27 Відповісти
Ну, этих БТР-ов хватит надолго..
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02.02.2024 23:41 Відповісти
,, катиться катиться голубой вагон,,. На запчасти!
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03.02.2024 08:08 Відповісти
Велика подяка Болгарії. 100 БТРів більше ніж нічого від тріпачів.
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03.02.2024 11:45 Відповісти
Нещодавно був ролик як наші в тилу росіяк трофеї брали з кинутої їх техніки ..Здивувало, що прибули туди ..на пікапі..Виходить, в ЗСУ, навіть для рейдів бтт бракує.Щира подяка болгарам за БТРи!
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03.02.2024 12:55 Відповісти
 
 