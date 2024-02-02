Кримський восьминіг, броня для Європи, вибори путіна-2024. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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02.02.2024 22:28 Відповісти
Невже Лисий вже генерал?
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02.02.2024 22:30 Відповісти
Безмозглу надо было в смирительной рубашке сделать
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02.02.2024 22:32 Відповісти
Там, де Кошовий, треба дописати-атаман.
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02.02.2024 22:47 Відповісти
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03.02.2024 00:01 Відповісти
Тю... - гра, - я вже подумав що це для росіянок нові прокладки з запахом бавовни. АРХ М
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03.02.2024 05:08 Відповісти
Как то не весело, совсем. Зеленский, где Залужный?
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03.02.2024 09:30 Відповісти
 
 