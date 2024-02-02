Кримський восьминіг, броня для Європи, вибори путіна-2024. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Усі раді цій зустрічі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний катер РФ "Ивановец" іде на дно після атаки спецпризначенців ГУР МО в окупованому Криму. ВIДЕО безпілотника

Нова моделька до колекції

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищений російський катер "Ивановец" мав на озброєнні 4 ракетні системи та міг вражати цілі в радіусі до 130 кілометрів, - ВМС

Продовжуємо...

Дещо змінилося

Кримський восьминіг "Бавовна"

Важка праця...

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві викрили організаторів вечірок із груповим сексом: агенту поліції довелося здійснити "оперативну закупівлю" та їздити у сауну

Ось воно що...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський все ж таки відправить у відставку Залужного, - Financial Times

Тим часом ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відставка Залужного - шанс на план 2024. У нього проблеми з алкоголем, - "слуга народу" Безугла

Звичайний день...

Сьогодення на росії

Броня

Скоро впаде...

Шойгу, где Герасимов?

Риба гниє з голови

Більше фотошопів дивіться тут