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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 387 940 осіб (+880 за добу), 6341 танк, 9300 артсистем, 11805 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 387 940 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 387940 (+880) осіб,
- танків - 6341 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 11805 (+13) од,
- артилерійських систем - 9300 (+26) од,
- РСЗВ - 979 (+1) од,
- засоби ППО - 663 (+0) од,
- літаків - 332 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7161 (+15),
- крилаті ракети - 1847 (+0),
- кораблі /катери - 24 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12352 (+36) од,
- спеціальна техніка -1473 (+3)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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89! одиниць техніки та 880! чумардосів.
Арта 27!, броня 23, логістика 36!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 3.
Арта перевалила за 9300!, ББМ за 11800!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 387 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
Артилерія не втратила свою актуальність, а ось підхід роботи по площинам давно в минулому