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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 387 940 осіб (+880 за добу), 6341 танк, 9300 артсистем, 11805 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 387 940 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 387940 (+880) осіб,
  • танків - 6341 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 11805 (+13) од,
  • артилерійських систем - 9300 (+26) од,
  • РСЗВ - 979 (+1) од,
  • засоби ППО - 663 (+0) од,
  • літаків - 332 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7161 (+15),
  • крилаті ракети - 1847 (+0),
  • кораблі /катери - 24 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12352 (+36) од,
  • спеціальна техніка -1473 (+3)

Втрати армії РФ

Також читайте: Під час удару по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму ліквідовано російського генерал-лейтенанта Татаренка, - росЗМІ. ФОТО

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Минув 3632 день москальсько-української війни.
89! одиниць техніки та 880! чумардосів.
Арта 27!, броня 23, логістика 36!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 3.
Арта перевалила за 9300!, ББМ за 11800!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 387 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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03.02.2024 08:42
+13
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03.02.2024 08:46
+5
всего 12к осталось до очередного юбилея
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03.02.2024 08:45
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Минув 3632 день москальсько-української війни.
89! одиниць техніки та 880! чумардосів.
Арта 27!, броня 23, логістика 36!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 3.
Арта перевалила за 9300!, ББМ за 11800!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 387 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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03.02.2024 08:42 Відповісти
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03.02.2024 08:46 Відповісти
ввх-буде з чим на вибори йти.
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03.02.2024 09:13 Відповісти
Танки, цікава (на сьогодні) цифра - 777 з початку зими
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03.02.2024 10:22 Відповісти
всего 12к осталось до очередного юбилея
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03.02.2024 08:45 Відповісти
до другої сумної річниці... 21 день...
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03.02.2024 11:27 Відповісти
Тільки не смійтеся
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03.02.2024 09:07 Відповісти
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03.02.2024 09:09 Відповісти
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03.02.2024 09:11 Відповісти
У ЗСУ ще є 500 000 броні, 100500 Хаймарсів, три зірки смерті і 50 авіаносців😁
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03.02.2024 15:41 Відповісти
На війні 90% втрат від вогню артилерії. А якби Україна снарядів мала на порядок більше, то й втрат у кацапів було б удесятеро більше.
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03.02.2024 09:34 Відповісти
Канони 1 і 2-ої світових, арта ("боги війни") по окопах в яких сотнями сидить піхота ("цариця полів") - і тут Будьонов з "шашками наголо" проти танків і броньовиків, а позаду нього тачанки, на той випадок якщо будьоновіці почнуть відмовлятися ******* крошити у вінігрет "Тигри" і "Пантери" - ну прям як "Patriot пощелкаем как орехи", а інакше "кадирка" чи то зробить, чи то прочисте дірку.
Артилерія не втратила свою актуальність, а ось підхід роботи по площинам давно в минулому
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03.02.2024 10:15 Відповісти
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03.02.2024 10:57 Відповісти
А куди ділось три пепелаци про які вчора Ігнат розказував ? На аеродромі "Бельбек" було уражено щонайменше три літаки РФ, - Ігнат Джерело: https://censor.net/ua/n3471251
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03.02.2024 11:03 Відповісти
Бо це лише в уяві Ігната. Супутникові знімки не дають підтвердження знищення літаків. Але генеральчика-зрадника таки зашкварено.
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03.02.2024 11:54 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.02.2024 12:28 Відповісти
5-тий телеканал іронізує "Кількість мертвих російських окупантів швидко прямує до 400 тисяч"
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03.02.2024 12:37 Відповісти
 
 