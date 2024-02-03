УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5048 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні
3 823 6
обстріл (21351) Куп'янськ (476)

Рашисти вдарили ФАБами-500 по цивільній інфраструктурі у Куп’янську. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 3 лютого, близько 6:00 окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі м. Куп’янськ на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попередньо, рашисти вдарили по цивільній інфраструктурі ФАБами-500 з універсальним модулем планування та корекції.

Інформація про постраждалих у Куп'янську не надходила.

"Пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі, іншу цивільну нежитлову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Доба на Харківщині: у Куп’янську поранено поліцейського, пошкоджено будинки. ФОТО

Удар ФАБом по Куп'янську
Вирва у Куп'янську після удару ФАБ

Триває ліквідація наслідків.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Могли б трохи почекати з публікацією.Для чого кацапам допомагати????
показати весь коментар
03.02.2024 09:59 Відповісти
Точно(незабаром москалі скорегуються(((
показати весь коментар
03.02.2024 10:00 Відповісти
А наш ще недавно казав, що кацапи також люди і нападати на Україну не будуть. А вони кидають найсмертельніші бомби на мирні міста, на жінок і дітей. То той політик помилявся, чи діяв на користь ворога?
показати весь коментар
03.02.2024 10:05 Відповісти
А какая разница!(с)
показати весь коментар
03.02.2024 10:12 Відповісти
Воєнний злочинець прутін, привів сруськай мір, разом з окупантами, в Україну!! Впродовж 10 років просто убиває Українців і тримає їх, в таборах ГУЛАГУ2!!!
Меркель, Саркозі, Берлусконі, разом з усіма московськими агентами ФСБ в Західному Світі, цьому активно СПРИЯЛИ!!
Гроші з ГазПрьому, не смердять для них!!
Тримаймося браття та допомагаймо Захисникам України!
Слава Україні !! Ми переможемо!
показати весь коментар
03.02.2024 10:14 Відповісти
треба Західне дальнобійне пзрк підтягувати ..Дальність підльоту тоді буде ризкова для авіації ..Поки вони гаубицю типу Дора не придумали
показати весь коментар
03.02.2024 11:15 Відповісти
 
 