Наслідки ударів РФ по цивільній інфраструктурі Сумщини: пошкоджено дитсадок та будівлю підприємства. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За минулу добу зафіксовано 34 обстріли 25 населених пунктів Сумської області з території РФ. Загалом нараховано 125 ударів.
Про це повідомляє поліція Cумської області, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог вів вогонь з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, гелікоптерів та БПЛА по цивільній інфраструктурі.
В результаті завданих ударів пошкоджено дитячий садок, одне приватне домоволодіння, господарська будівля приватного підприємства", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, минулося без жертв серед цивільного населення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Леопольд 3ff84c20
показати весь коментар03.02.2024 12:40 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...