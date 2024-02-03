Ідентифіковано двох дітей, які загинули внаслідок удару РФ по Покровському району 6 січня. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поліцейські ідентифікували двох дітей, які загинули в Покровському районі Донецької області внаслідок російського обстрілу 6 січня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення поліції Донецької області.
Як зазначається, слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетного удару Росії в Покровську та селі Рівне.
Так, вдалося встановити ще двох загиблих:
- у Рівному – 7-річного хлопчика;
- у Покровську – 14-річного хлопця.
"Нагадаємо, жертвами ворожої атаки тоді стали 11 людей, з них 5 дітей. На сьогодні поліцейські ідентифікували 9 убитих.
Залишається встановити ще 2 загиблих дітей – хлопчиків 9 та 16 років. Ідентифікація триває", - додали в поліції.
Обстріл Покровська 6 січня
Так, 6 січня окупанти обстріляли приватний сектор міста Покровська в Донецькій області. Попередньо, 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удару.
Поліція ідентифікувала 7 загиблих у Покровську та с. Рівне Донецької області: чотирьох загиблих у с. Рівне - трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років, 59-річну бабусю; трьох - у Покровську - 34-річного чоловіка та двох жінок, віком 37 і 39 років.
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Дивне мовчання, про ЗЛОЧИН прутіна, омбутсмена від привладних та шмигаля верещучки стефанішиної….
Мабуть, їм головні спеціалісти Секретаріату КМУ ще пишуть, ТЕЗИ їх «особистих виступів» …. Особистого уміння, Бог не дав їм це робити інтелектуальн!
Посадою «непередбачено», згідно Регламенту КМУ!!!
А то вони таке несуть як ніби то їх це не стосується. Хоча.... правда. їх це не стосується. більше того, вони навіть ржуть над цим, як зараз модно казати - "я впевнений"(це шоб не посадили?)
Просто Шольц послухає цих совків і скаже - Так у ніх же просто братскіє разборкі с братьямі, зачєм ім ракєти та?
і до речі правий буде, логічно. А ще покатається Шольц по Києву і скаже: А де тут у вас можна двірником найнятись, всі дороги в джипах, у мене в Тотенбурзі такого нема, може треба шоб путін напав і зразу всі дороги будуть забиті джипами. цинічні клоуни.